Jul 20 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE114A14CU8 SAIL 78D 22-Jul-16 99.9643 6.5144 2 345 99.9641 6.5541 INE155A14JM3 TATA MOTORS 63D 22-Jul-16 99.9639 6.5906 2 150 99.9638 6.6089 INE742F14BC5 ADANI PORTS 60D 22-Jul-16 99.9638 6.6089 2 100 99.9638 6.6089 INE860H14VI6 ADITYA BIRLA FIN 60D 25-Jul-16 99.9076 6.7514 3 150 99.9076 6.7514 INE261F14AH7 NABARD 90D 26-Jul-16 99.8933 6.4978 5 1420 99.8933 6.4978 INE261F14AJ3 NABARD 90D 28-Jul-16 99.8577 6.5017 3 470 99.8577 6.5017 INE572E14AE7 PNB HOUSING FIN 63D 29-Jul-16 99.8302 6.8980 1 10 99.8302 6.8980 INE476M14582 L AND T HOUSING FIN 28D 29-Jul-16 99.8446 7.1012 1 5 99.8446 7.1012 INE514E14LB2 EXIM 60D 29-Jul-16 99.8375 6.6010 1 5 99.8375 6.6010 INE691I14DM3 L&T INFRA. FIN CO. 91D 01-Aug-16 99.7737 6.8989 4 90 99.7737 6.8989 INE306N14HJ5 TATA CAP FIN SERV 91D 02-Aug-16 99.7737 6.8989 1 5 99.7737 6.8989 INE001A14PF0 HDFC 88D 08-Aug-16 99.6413 7.2998 1 5 99.6413 7.2998 INE114A14CV6 SAIL 91D 08-Aug-16 99.6707 6.6995 1 5 99.6707 6.6995 INE110L14993 RELIANCE JIO 60D 09-Aug-16 99.6628 6.4997 1 5 99.6628 6.4997 INE020B14383 REC 88D 12-Aug-16 99.5858 6.6005 1 5 99.5858 6.6005 INE389H14AV3 KEC INTERNATIONAL 60D 16-Aug-16 99.4050 8.0917 1 0.25 99.4050 8.0917 INE804I14MN1 ECL FIN 90D 25-Aug-16 99.3431 6.8958 1 75 99.3431 6.8958 INE523H14VG4 JM FIN PRODUCTS 164D 29-Aug-16 99.1848 7.4998 1 25 99.1848 7.4998 INE301A14CP1 RAYMOND 91D 29-Aug-16 99.2629 6.9497 1 5 99.2629 6.9497 INE031A14184 HUDCO 75D 30-Aug-16 99.2819 6.6001 2 25 99.2819 6.6001 INE560K14561 PTC INDIA FIN SERV 58D 31-Aug-16 99.0798 8.0712 1 17 99.0798 8.0712 INE261F14AM7 NABARD 90D 01-Sep-16 99.2401 6.4997 1 25 99.2401 6.4997 INE202B14HN3 DEWAN HSG 88D 02-Sep-16 99.1242 7.4998 1 5 99.1242 7.4998 INE134E14774 PFC 90D 06-Sep-16 99.1473 6.5398 1 300 99.1473 6.5398 INE155A14JT8 TATA MOTORS 87D 09-Sep-16 99.0862 6.6003 1 5 99.0862 6.6003 INE742F14BD3 ADANI PORTS 87D 09-Sep-16 99.0636 6.9003 1 5 99.0636 6.9003 INE657K14EI6 RHC HOLDING PRIVATE 55D 12-Sep-16 98.0425 13.4954 1 17 98.0425 13.4954 INE063P14045 EQUITAS FIN 91D 14-Sep-16 98.6290 9.0602 1 35 98.6290 9.0602 INE140A14KS0 PIRAMAL ENT. 141D 14-Sep-16 98.9562 7.0001 1 25 98.9562 7.0001 INE267A14093 HINDUSTAN ZINC 90D 15-Sep-16 98.9829 6.5799 1 375 98.9829 6.5799 INE134E14758 PFC 120D 16-Sep-16 98.9680 6.5622 1 300 98.9680 6.5622 INE909H14II8 TATA MOTORS FIN 213D 29-Sep-16 98.6377 7.1001 1 50 98.6377 7.1001 INE094O14753 DAIMLER FIN 364D 29-Sep-16 98.6283 7.1498 1 40 98.6283 7.1498 INE001A14PH6 HDFC 184D 16-Nov-16 97.6944 7.3000 3 75 97.6944 7.3000 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 97.6563 7.2998 1 25 97.6563 7.2998 INE975F14HS4 KOTAK MAH INVST. 348D 30-Nov-16 97.3764 7.4501 2 50 97.3764 7.4501 INE001A14OG1 HDFC 364D 02-Dec-16 97.3523 7.3534 2 75 97.3499 7.3601 INE020E14GN5 STCI FIN 179D 02-Dec-16 97.1262 7.9998 1 10 97.1262 7.9998 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 96.1606 7.6300 1 50 96.1606 7.6300 INE001A14OW8 HDFC 364D 16-Feb-17 95.7650 7.6499 1 25 95.7650 7.6499 INE909H14IG2 TATA MOTORS FIN 364D 24-Feb-17 95.4398 8.0000 1 125 95.4398 8.0000 INE140A14LY6 PIRAMAL ENT. 256D 28-Feb-17 95.1130 8.4099 1 100 95.1130 8.4099 INE523H14VM2 JM FIN PRODUCTS 298D 06-Mar-17 94.8496 8.6549 1 5 94.8496 8.6549 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com