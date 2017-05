Jul 25 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14NN9 HDFC 363D 26-Jul-16 99.9808 7.0093 4 400 99.9808 7.0093 INE202B14HO1 DEWAN HOUSING FIN 60D 26-Jul-16 99.9805 7.1371 2 200 99.9804 7.1554 INE148I14LX4 INDIABULLS HOUSING 90D 26-Jul-16 99.9804 7.1554 1 150 99.9804 7.1554 INE261F14AH7 NABARD 90D 26-Jul-16 99.9819 6.6077 1 100 99.9819 6.6077 INE261F14AI5 NABARD 90D 27-Jul-16 99.9820 6.5712 1 500 99.9820 6.5712 INE481G14535 ULTRATECH CEMENT 65D 27-Jul-16 99.9641 6.5541 1 200 99.9641 6.5541 INE140A14KU6 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 27-Jul-16 99.9630 6.7550 3 75 99.9630 6.7550 INE140A14KU6 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 27-Jul-16 99.9815 6.7537 1 25 99.9815 6.7537 INE657N14GQ8 EDELWEISS COMMOD 27D 28-Jul-16 99.9415 7.1201 2 160 99.9433 6.9024 INE866I14QR2 INDIA INFOLINE FIN 90D 28-Jul-16 99.9589 7.5038 1 100 99.9589 7.5038 INE306N14HM9 TATA CAP FIN SERV 83D 28-Jul-16 99.9437 6.8537 3 100 99.9437 6.8537 INE531F14CB2 EDELWEISS SECURITIES 27D28-Jul-16 99.9420 7.0608 2 100 99.9407 7.2191 INE804I14MU6 ECL FIN 27D 28-Jul-16 99.9407 7.2191 1 25 99.9407 7.2191 INE975F14GI7 KOTAK MAH INVEST 365D 28-Jul-16 99.9437 6.8537 1 25 99.9437 6.8537 INE261F14AJ3 NABARD 90D 28-Jul-16 99.9462 6.5492 1 25 99.9462 6.5492 INE759E14CR8 L AND T FINCORP 70D 29-Jul-16 99.9246 6.8877 10 400 99.9233 7.0042 INE916D14YK5 KOTAK MAH PRIME 15D 29-Jul-16 99.9240 6.9403 1 250 99.9240 6.9403 INE027E14BM3 FAMILY CREDIT 28D 29-Jul-16 99.9241 6.9320 3 250 99.9213 7.1870 INE691I14EF5 L AND T INFRAST FIN 28D29-Jul-16 99.9233 7.0042 3 110 99.9233 7.0042 INE866I14RB4 INDIA INFOLINE FIN 15D 29-Jul-16 99.9179 7.4978 1 100 99.9179 7.4978 INE860H14VD7 ADITYA BIRLA FIN 84D 29-Jul-16 99.9244 6.9037 3 100 99.9244 6.9037 INE523E14PG3 L AND T FIN 192D 29-Jul-16 99.9250 6.8489 4 100 99.9250 6.8489 INE033L14CR3 TATA CAP HOUSING 364D 29-Jul-16 99.9233 7.0042 2 75 99.9233 7.0042 INE306N14HI7 TATA CAP FIN SERV 88D 29-Jul-16 99.9425 6.9999 1 50 99.9425 6.9999 INE975F14IL7 KOTAK MAH INVESTMENTS 7829-Jul-16 99.9250 6.8489 2 50 99.9250 6.8489 INE774D14KC4 MAH AND MAH FIN 91D 01-Aug-16 99.8688 6.8501 2 70 99.8688 6.8501 INE556F14CB9 SIDBI 174D 02-Aug-16 99.8564 6.5612 2 275 99.8564 6.5612 INE306N14HJ5 TATA CAP FIN SERV 91D 02-Aug-16 99.8659 7.0017 2 55 99.8659 7.0017 INE069A14HE7 ADITYA BIRLA NUVO 65D 03-Aug-16 99.8556 6.5978 1 5 99.8556 6.5978 INE001A14PD5 HDFC 88D 05-Aug-16 99.7946 6.8296 17 495 99.7946 6.8296 INE306N14HN7 TATA CAP FIN SERV 91D 05-Aug-16 99.7934 6.8696 9 295 99.7934 6.8696 INE001A14PD5 HDFC 88D 05-Aug-16 99.8086 6.9995 1 5 99.8086 6.9995 INE657N14FU2 EDELWEISS COMMOD 91D 08-Aug-16 99.7364 6.8906 1 25 99.7364 6.8906 INE001A14PF0 HDFC 88D 08-Aug-16 99.7513 7.0001 1 5 99.7513 7.0001 INE523H14VK6 JM FIN PRODUCTS 90D 08-Aug-16 99.7173 7.3913 1 5 99.7173 7.3913 INE860H14VO4 ADITYA BIRLA FIN 60D 09-Aug-16 99.7194 7.3350 2 10 99.7074 7.6509 INE001A14PG8 HDFC 88D 09-Aug-16 99.7322 7.0007 1 5 99.7322 7.0007 INE975F14GK3 KOTAK MAH INVEST 365D 10-Aug-16 99.6941 6.9998 1 5 99.6941 6.9998 INE556F14CS3 SIDBI 68D 10-Aug-16 99.7254 6.7003 1 5 99.7254 6.7003 INE560K14553 PTC INDIA FIN SERV 59D 19-Aug-16 99.4318 8.3431 1 50 99.4318 8.3431 INE597H14EF6 TGS INVESTMENT 365D 23-Aug-16 99.3703 7.9758 1 18 99.3703 7.9758 INE442K14083 INDUS TOWERS 47D 31-Aug-16 99.3410 6.5441 1 100 99.3410 6.5441 INE261F14AM7 NABARD 90D 01-Sep-16 99.3109 6.6649 1 150 99.3109 6.6649 INE556F14CY1 SIDBI 83D 06-Sep-16 99.2417 6.6403 1 250 99.2417 6.6403 INE001A14PL8 HDFC 82D 06-Sep-16 99.1415 7.3504 1 10 99.1415 7.3504 INE261F14AP0 NABARD 61D 06-Sep-16 99.2576 6.5001 1 5 99.2576 6.5001 INE975F14JB6 KOTAK MAH INVEST 55D 08-Sep-16 99.1565 6.8999 1 50 99.1565 6.8999 INE261F14AN5 NABARD 87D 09-Sep-16 99.1689 6.6499 2 750 99.1689 6.6499 INE110L14AB7 RELIANCE JIO INFO 90D 14-Sep-16 99.0771 6.7999 1 5 99.0771 6.7999 INE756I14882 HDB FIN SERV 142D 15-Sep-16 99.0451 6.9000 5 150 99.0451 6.9000 INE094O14753 DAIMLER FIN SERV 364D 29-Sep-16 98.7263 7.1348 1 20 98.7263 7.1348 INE236A14FY4 HCL INFOSYSTEMS 180D 15-Nov-16 96.9846 10.0428 1 3 96.9846 10.0428 INE691I14EA6 L AND T INFRAST FIN 163D25-Nov-16 97.5349 7.5000 1 20 97.5349 7.5000 INE245A14495 THE TATA POWER 175D 29-Nov-16 97.6900 6.8499 1 200 97.6900 6.8499 INE477A14494 CANFIN HOMES 222D 15-Feb-17 95.9254 7.6000 1 50 95.9254 7.6000 INE001A14OW8 HDFC 364D 16-Feb-17 95.9131 7.5499 1 100 95.9131 7.5499 INE094O14910 DAIMLER FIN SERV 364D 26-May-17 93.5142 8.3000 1 50 93.5142 8.3000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.