Jul 26 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE657N14GQ8 EDELWEISS COMMOD 27D 28-Jul-16 99.9605 7.2116 1 140 99.9605 7.2116 INE306N14HM9 TATA CAP FIN SERV 83D 28-Jul-16 99.9628 6.7915 3 75 99.9628 6.7915 INE804I14MU6 ECL FIN 27D 28-Jul-16 99.9622 6.9011 1 55 99.9622 6.9011 INE860H14UZ2 ADITYA BIRLA FIN 90D 28-Jul-16 99.9628 6.7915 1 50 99.9628 6.7915 INE148I14MB8 INDIABULLS HOUSING 85D 28-Jul-16 99.9625 6.8463 1 50 99.9625 6.8463 INE531F14CB2 EDELWEISS SECURITIES 27D28-Jul-16 99.9622 6.9011 1 15 99.9622 6.9011 INE514E14LB2 EXIM 60D 29-Jul-16 99.9456 6.6259 11 785 99.9457 6.6101 INE261F14AL9 NABARD 74D 29-Jul-16 99.9459 6.5889 5 755 99.9459 6.5857 INE556F14CN4 SIDBI 63D 29-Jul-16 99.9456 6.6178 3 270 99.9458 6.5979 INE306N14HI7 TATA CAP FIN SERV 88D 29-Jul-16 99.9429 6.9471 2 75 99.9425 6.9999 INE916D14YN9 KOTAK MAH PRIME 7D 01-Aug-16 99.8883 6.8027 9 300 99.8883 6.8027 INE110L14977 RELIANCE JIO INFO 62D 01-Aug-16 99.8908 6.6503 2 52 99.8908 6.6503 INE556F14CP9 SIDBI 63D 01-Aug-16 99.9110 6.5028 1 25 99.9110 6.5028 INE860H14VM8 ADITYA BIRLA FIN 63D 05-Aug-16 99.8127 6.8493 11 350 99.8127 6.8493 INE001A14PD5 HDFC 88D 05-Aug-16 99.8130 6.8401 7 105 99.8132 6.8310 INE001A14PF0 HDFC 88D 08-Aug-16 99.7546 6.9070 2 15 99.7566 6.8506 INE657N14FU2 EDELWEISS COMMOD 91D 08-Aug-16 99.7552 6.8901 1 15 99.7552 6.8901 INE001A14PG8 HDFC 88D 09-Aug-16 99.7315 7.0190 1 5 99.7315 7.0190 INE020B14383 REC 88D 12-Aug-16 99.6935 6.6010 9 585 99.6935 6.6010 INE560K14553 PTC INDIA FIN SERV 59D 19-Aug-16 99.5296 7.5003 2 45 99.5296 7.5003 INE804I14MN1 ECL FIN 90D 25-Aug-16 99.4361 6.8997 1 25 99.4361 6.8997 INE110L14AG6 RELIANCE JIO INFO 68D 31-Aug-16 99.3711 6.6000 1 5 99.3711 6.6000 INE261F14AM7 NABARD 90D 01-Sep-16 99.3479 6.6550 2 10 99.3513 6.6200 INE261F14AN5 NABARD 87D 09-Sep-16 99.1880 6.6401 4 575 99.1880 6.6401 INE261F14AN5 NABARD 87D 09-Sep-16 99.2059 6.6401 2 175 99.2059 6.6401 INE110L14AA9 RELIANCE JIO INFO 91D 12-Sep-16 99.1257 6.8497 1 5 99.1257 6.8497 INE069A14HH0 ADITYA BIRLA NUVO 62D 12-Sep-16 99.1573 6.6000 1 5 99.1573 6.6000 INE557F14DL4 NATIONAL HOUSING 83D 28-Sep-16 98.8988 6.3502 1 25 98.8988 6.3502 INE557F14DL4 NATIONAL HOUSING 83D 28-Sep-16 98.9159 6.3497 1 25 98.9159 6.3497 INE008I14DY5 COX AND KINGS 365D 28-Dec-16 96.6363 8.2499 1 25 96.6363 8.2499 INE008I14DY5 COX AND KINGS 365D 28-Dec-16 96.6152 8.2499 1 25 96.6152 8.2499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com