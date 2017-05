Jul 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE531F14CB2 EDELWEISS SECURITIES 27D28-Jul-16 99.9802 7.2284 1 100 99.9802 7.2284 INE148I14MB8 INDIABULLS HOUSING 85D 28-Jul-16 99.9808 7.0093 1 50 99.9808 7.0093 INE759E14CV0 L AND T FINCORP 55D 28-Jul-16 99.9780 8.0318 1 50 99.9780 8.0318 INE691I14EF5 L AND T INFRAST 28D 29-Jul-16 99.9625 6.8463 12 400 99.9625 6.8463 INE306N14HI7 TATA CAP FIN SERV 88D 29-Jul-16 99.9625 6.8463 9 300 99.9625 6.8463 INE261F14AL9 NABARD 74D 29-Jul-16 99.9639 6.5893 3 280 99.9638 6.6089 INE523E14PG3 L AND T FIN 192D 29-Jul-16 99.9625 6.8463 9 275 99.9625 6.8463 INE155A14JG5 TATA MOTORS 79D 29-Jul-16 99.9634 6.6819 1 200 99.9634 6.6819 INE759E14CR8 L AND T FINCORP 70D 29-Jul-16 99.9625 6.8463 3 100 99.9625 6.8463 INE909H14HT7 TATA MOTORS FIN 276D 29-Jul-16 99.9622 6.9011 1 100 99.9622 6.9011 INE977J14DL6 TRAPTI TRADING 84D 29-Jul-16 99.9556 8.1066 1 100 99.9556 8.1066 INE289B14AM7 GIC HOUSING FIN 57D 29-Jul-16 99.9628 6.7915 2 75 99.9628 6.7915 INE110L14969 RELIANCE JIO INFO 64D 29-Jul-16 99.9630 6.7550 1 75 99.9630 6.7550 INE866I14RB4 INDIA INFOLINE FIN 15D 29-Jul-16 99.9562 7.9970 1 50 99.9562 7.9970 INE514E14LB2 EXIM 60D 29-Jul-16 99.9636 6.6454 1 25 99.9636 6.6454 INE498L14588 L AND T FIN HOLDINGS 61D01-Aug-16 99.9046 6.9709 1 200 99.9046 6.9709 INE556F14CP9 SIDBI 63D 01-Aug-16 99.9090 6.6491 1 75 99.9090 6.6491 INE114A14CT0 SAIL 91D 01-Aug-16 99.9097 6.5979 1 10 99.9097 6.5979 INE556F14CB9 SIDBI 174D 02-Aug-16 99.8916 6.6015 2 155 99.8916 6.6015 INE027E14AX2 FAMILY CREDIT 91D 03-Aug-16 99.8659 7.0017 1 75 99.8659 7.0017 INE134E14725 PFC 90D 04-Aug-16 99.8545 6.6481 8 950 99.8545 6.6481 INE556F14CO2 SIDBI 65D 04-Aug-16 99.8755 6.4999 1 5 99.8755 6.4999 INE296A14KC4 BAJAJ FIN 63D 05-Aug-16 99.8314 6.8492 6 200 99.8314 6.8492 INE001A14PD5 HDFC 88D 05-Aug-16 99.8314 6.8492 1 50 99.8314 6.8492 INE657N14GI5 EDELWEISS COMMOD 63D 05-Aug-16 99.8110 7.6795 1 25 99.8110 7.6795 INE514E14LD8 EXIM 60D 05-Aug-16 99.8556 6.5978 1 25 99.8556 6.5978 INE657N14FU2 EDELWEISS COMMOD 91D 08-Aug-16 99.7737 6.8989 1 25 99.7737 6.8989 INE657N14FU2 EDELWEISS COMMOD 91D 08-Aug-16 99.7926 6.8962 1 25 99.7926 6.8962 INE486A14AF5 CESC 63D 08-Aug-16 99.7841 6.5812 1 5 99.7841 6.5812 INE001A14PG8 HDFC 88D 09-Aug-16 99.7566 6.8506 1 50 99.7566 6.8506 INE915D14976 CITICORP FIN INDIA 91D 09-Aug-16 99.7536 6.9352 1 15 99.7536 6.9352 INE373A14602 BASF INDIA 60D 09-Aug-16 99.7786 6.7492 1 5 99.7786 6.7492 INE001A14NR0 HDFC 364D 10-Aug-16 99.7513 7.0001 1 5 99.7513 7.0001 INE020B14383 REC 88D 12-Aug-16 99.7115 6.6004 3 400 99.7115 6.6004 INE860H14VF2 ADITYA BIRLA FIN 91D 18-Aug-16 99.5888 6.8504 1 200 99.5888 6.8504 INE891K14AX8 AXIS FIN 63D 19-Aug-16 99.5739 7.0996 1 5 99.5739 7.0996 INE114A14CW4 SAIL 91D 22-Aug-16 99.5057 6.9737 1 6 99.5057 6.9737 INE804I14MN1 ECL FIN 90D 25-Aug-16 99.4557 6.8882 1 25 99.4557 6.8882 INE692Q14569 TOYOTA FIN SERV 43D 26-Aug-16 99.3953 7.4019 1 6 99.3953 7.4019 INE556F14CW5 SIDBI 80D 02-Sep-16 99.3384 6.5701 1 5 99.3384 6.5701 INE261F14AN5 NABARD 87D 09-Sep-16 99.2065 6.6351 4 325 99.2065 6.6351 INE261F14AN5 NABARD 87D 09-Sep-16 99.2250 6.6299 2 175 99.2250 6.6299 INE891K14AW0 AXIS FIN 90D 12-Sep-16 99.1257 6.8497 2 50 99.1257 6.8497 INE081A14429 TATA STEEL 88D 16-Sep-16 99.0878 6.7204 1 5 99.0878 6.7204 INE178A14AL6 CHENNAI PETROLEUM 70D 19-Sep-16 99.0336 6.7203 1 5 99.0336 6.7203 INE658R14204 ASPIRE HOME FIN 84D 26-Sep-16 98.7523 7.5601 1 15 98.7523 7.5601 INE557F14DL4 NATIONAL HOUSING 83D 28-Sep-16 98.8821 6.5499 2 150 98.8821 6.5499 INE296A14KD2 BAJAJ FIN 92D 30-Sep-16 98.7948 6.8502 3 100 98.7948 6.8502 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 97.5781 7.1900 1 50 97.5781 7.1900 INE140A14LZ3 PIRAMAL ENTER 163D 30-Nov-16 97.2685 8.1349 1 10 97.2685 8.1349 INE001A14OG1 HDFC 364D 02-Dec-16 97.5593 7.1901 1 25 97.5593 7.1901 INE001A14OS6 HDFC 348D 23-Jan-17 96.4333 7.5000 2 125 96.4333 7.5000 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 96.3816 7.4879 3 165 96.3853 7.4800 INE261F14AQ8 NABARD 203D 31-Jan-17 96.5474 6.9800 1 225 96.5474 6.9800 INE071G14AB1 ICICI HOME FIN 365D 14-Feb-17 95.9322 7.7000 1 5 95.9322 7.7000 INE001A14PJ2 HDFC 364D 25-May-17 93.8837 7.9000 1 100 93.8837 7.9000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com