Jul 28 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE261F14AL9 NABARD 74D 29-Jul-16 99.9819 6.6077 2 425 99.9819 6.6077 INE110L14969 RELIANCE JIO INFO 64D 29-Jul-16 99.9814 6.7903 4 205 99.9814 6.7903 INE476M14582 L AND T HOUSING FIN 28D 29-Jul-16 99.9808 7.0093 2 160 99.9808 7.0093 INE404K14AO9 SHAPOORJI PALLONJI 357D 29-Jul-16 99.9812 6.8633 1 125 99.9812 6.8633 INE909H14HT7 TATA MOTORS FIN 276D 29-Jul-16 99.9812 6.8633 2 75 99.9812 6.8633 INE556F14CN4 SIDBI 63D 29-Jul-16 99.9818 6.6442 1 25 99.9818 6.6442 INE039A14245 IFCI 60D 31-Jul-16 99.9554 8.1431 1 200 99.9554 8.1431 INE691I14DM3 L AND T INFRAST FIN 91D01-Aug-16 99.9235 6.9860 1 100 99.9235 6.9860 INE134E14725 PFC 90D 04-Aug-16 99.8726 6.6515 2 165 99.8726 6.6515 INE804I14NB4 ECL FIN 15D 09-Aug-16 99.7542 7.4948 1 200 99.7542 7.4948 INE001A14PG8 HDFC 88D 09-Aug-16 99.7955 6.7996 1 5 99.7955 6.7996 INE020B14383 REC 88D 12-Aug-16 99.7283 6.6294 1 10 99.7283 6.6294 INE134E14741 PFC 89D 16-Aug-16 99.6756 6.5995 1 5 99.6756 6.5995 INE296A14JX2 BAJAJ FIN 92D 18-Aug-16 99.6074 6.8507 1 200 99.6074 6.8507 INE957N14522 HERO FINCORP 91D 18-Aug-16 99.6233 6.9008 1 5 99.6233 6.9008 INE560K14546 PTC INDIA FIN SERV 78D 25-Aug-16 99.4128 7.6998 1 90 99.4128 7.6998 INE804I14MN1 ECL FIN 90D 25-Aug-16 99.4737 6.8970 1 25 99.4737 6.8970 INE560K14546 PTC INDIA FIN SERV 78D 25-Aug-16 99.4410 7.6000 3 20 99.4483 7.4995 INE621H14310 RELIGARE ENTERPRISES 58D26-Aug-16 99.3522 8.4996 2 10 99.3522 8.4996 INE834O14661 MAGMA ITL FIN 91D 26-Aug-16 99.1350 10.9821 1 1 99.1350 10.9821 INE140A14MK3 PIRAMAL ENTERPRISES 57D 30-Aug-16 99.2768 8.0573 1 7 99.2768 8.0573 INE085A14AW0 CHAMBAL FERTILISERS 60D 30-Aug-16 99.4117 6.7500 1 5 99.4117 6.7500 INE657N14HF9 EDELWEISS COMMOD 34D 31-Aug-16 99.3522 6.9997 3 625 99.3522 6.9997 INE657N14HF9 EDELWEISS COMMOD 34D 31-Aug-16 99.3713 6.9978 2 400 99.3713 6.9978 INE804I14ND0 ECL FIN 34D 31-Aug-16 99.3522 6.9997 1 45 99.3522 6.9997 INE531F14CC0 EDELWEISS SECURITIES 34D31-Aug-16 99.3522 6.9997 1 15 99.3522 6.9997 INE916D14VT2 KOTAK MAH PRIME 365D 31-Aug-16 99.3800 6.9004 1 5 99.3800 6.9004 INE261F14AM7 NABARD 90D 01-Sep-16 99.3936 6.5496 1 5 99.3936 6.5496 INE742F14763 ADANI PORTS 363D 08-Sep-16 99.1977 7.2002 1 5 99.1977 7.2002 INE958G14TB9 RELIGARE FINVEST 60D 09-Sep-16 99.0237 8.3689 1 10 99.0237 8.3689 INE657N14GV8 EDELWEISS COMMOD 67D 09-Sep-16 99.1557 7.3998 1 5 99.1557 7.3998 INE261F14AN5 NABARD 87D 09-Sep-16 99.2576 6.5001 1 5 99.2576 6.5001 INE657K14EI6 RHC HOLDING PRIVATE 55D 12-Sep-16 98.3325 13.4556 1 17 98.3325 13.4556 INE267A14093 HINDUSTAN ZINC 90D 15-Sep-16 99.1137 6.7998 1 5 99.1137 6.7998 INE110L14AE1 RELIANCE JIO INFO 90D 21-Sep-16 99.0185 6.7000 1 5 99.0185 6.7000 INE267A14101 HINDUSTAN ZINC 90D 22-Sep-16 98.9857 6.8002 1 25 98.9857 6.8002 INE178A14AM4 CHENNAI PETROLEUM 62D 26-Sep-16 98.7821 7.5002 3 130 98.7821 7.5002 INE296A14KD2 BAJAJ FIN 92D 30-Sep-16 98.8132 6.8498 1 50 98.8132 6.8498 INE001A14PH6 HDFC 184D 16-Nov-16 97.8762 7.2001 2 250 97.8762 7.2001 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 97.8384 7.2001 1 75 97.8384 7.2001 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 97.6124 7.1999 2 175 97.6124 7.1999 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 97.5936 7.1999 1 50 97.5936 7.1999 INE001A14OG1 HDFC 364D 02-Dec-16 97.5748 7.2000 1 100 97.5748 7.2000 INE501G14134 HT MEDIA 225D 30-Dec-16 97.1653 6.8700 2 125 97.1653 6.8700 INE140A14JJ1 PIRAMAL ENTER 365D 17-Feb-17 95.6076 8.2200 1 5 95.6076 8.2200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com