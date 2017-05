Jul 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE891K14BF3 AXIS FIN 7D 01-Aug-16 99.9470 6.4518 1 250 99.9470 6.4518 INE114A14CT0 SAIL 91D 01-Aug-16 99.9487 6.2447 1 100 99.9487 6.2447 INE110L14977 RELIANCE JIO INFO 62D 01-Aug-16 99.9468 6.4761 3 58 99.9468 6.4761 INE514E14KZ3 EXIM 63D 01-Aug-16 99.9414 7.1338 2 50 99.9414 7.1338 INE523H14WM0 JM FIN PRODUCTS 14D 02-Aug-16 99.9180 7.4886 10 2820 99.9180 7.4886 INE140A14LI9 PIRAMAL ENTERPRISES 78D 02-Aug-16 99.9316 6.2458 1 100 99.9316 6.2458 INE860H14VC9 ADITYA BIRLA FIN 90D 03-Aug-16 99.9076 6.7514 1 25 99.9076 6.7514 INE556F14CO2 SIDBI 65D 04-Aug-16 99.8974 6.2479 1 50 99.8974 6.2479 INE573A14193 JK TYRE 60D 05-Aug-16 99.8531 7.6711 1 100 99.8531 7.6711 INE657N14GI5 EDELWEISS COMMOD 63D 05-Aug-16 99.9257 6.7849 1 25 99.9257 6.7849 INE879F14805 INFINA FIN PRIVATE 11D 05-Aug-16 99.8582 7.4044 1 14 99.8582 7.4044 INE657N14HD4 EDELWEISS COMMOD 15D 09-Aug-16 99.8361 7.4902 3 600 99.8361 7.4902 INE804I14NB4 ECL FIN 15D 09-Aug-16 99.8361 7.4902 2 350 99.8361 7.4902 INE532F14XO9 EDELWEISS FIN SERV 15D 09-Aug-16 99.8361 7.4902 1 250 99.8361 7.4902 INE918K14322 EDELWEISS FIN 15D 09-Aug-16 99.8361 7.4902 1 100 99.8361 7.4902 INE657N14HE2 EDELWEISS COMMOD 16D 10-Aug-16 99.7542 7.4948 4 800 99.7542 7.4948 INE532F14XN1 EDELWEISS FIN SERV 18D 12-Aug-16 99.7748 7.4894 1 350 99.7748 7.4894 INE918K14314 EDELWEISS FIN 18D 12-Aug-16 99.7748 7.4894 1 150 99.7748 7.4894 INE140A14LK5 PIRAMAL ENTERPRISES 88D 12-Aug-16 99.7322 7.0007 1 100 99.7322 7.0007 INE804I14MF7 ECL FIN 91D 12-Aug-16 99.7284 7.1003 1 25 99.7284 7.1003 INE140A14JK9 PIRAMAL ENTER 180D 16-Aug-16 99.6560 6.9996 2 150 99.6560 6.9996 INE010A14360 PRISM CEMENT 59D 19-Aug-16 99.4558 9.5105 1 50 99.4558 9.5105 INE245A14487 THE TATA POWER 88D 19-Aug-16 99.6682 6.7506 1 5 99.6682 6.7506 INE146O14165 HINDUJA LEYLAND FIN 90D 23-Aug-16 99.4957 7.4001 1 150 99.4957 7.4001 INE146O14165 HINDUJA LEYLAND FIN 90D 23-Aug-16 99.5554 7.4093 1 50 99.5554 7.4093 INE560K14546 PTC INDIA FIN SERV 78D 25-Aug-16 99.4683 7.2262 1 5 99.4683 7.2262 INE657N14GP0 EDELWEISS COMMOD 60D 26-Aug-16 99.5093 7.1995 1 5 99.5093 7.1995 INE621H14310 RELIGARE ENTERPRISES 58D26-Aug-16 99.3722 8.2355 1 5 99.3722 8.2355 INE036A14DM8 RELIANCE INFRAST 59D 29-Aug-16 99.1859 10.6995 1 280 99.1859 10.6995 INE891K14AU4 AXIS FIN 91D 29-Aug-16 99.4216 6.8498 1 30 99.4216 6.8498 INE085A14AX8 CHAMBAL FERTILISERS 61D29-Aug-16 99.5000 6.5506 1 5 99.5000 6.5506 INE236A14GA2 HCL INFOSYSTEMS 60D 30-Aug-16 99.1205 10.1208 1 63 99.1205 10.1208 INE958G14SZ0 RELIGARE FINVEST 60D 30-Aug-16 99.3213 8.6006 1 50 99.3213 8.6006 INE140A14MK3 PIRAMAL ENTERPRISES 57D 30-Aug-16 99.2988 8.0545 2 19 99.2988 8.0545 INE657N14HF9 EDELWEISS COMMOD 34D 31-Aug-16 99.4290 6.9871 1 225 99.4290 6.9871 INE804I14ND0 ECL FIN 34D 31-Aug-16 99.3711 6.9996 2 185 99.3711 7.0000 INE531F14CC0 EDELWEISS SECURITIES 34D31-Aug-16 99.4284 6.9944 1 15 99.4284 6.9944 INE148I14MY0 INDIABULLS HOUSING 64D 31-Aug-16 99.4076 7.2505 1 5 99.4076 7.2505 INE202B14HQ6 DEWAN HOUSING FIN 90D 31-Aug-16 99.3995 7.3502 1 5 99.3995 7.3502 INE261F14AM7 NABARD 90D 01-Sep-16 99.4552 6.4497 1 25 99.4552 6.4497 INE010A14352 PRISM CEMENT 59D 02-Sep-16 99.0933 9.5421 1 50 99.0933 9.5421 INE556F14CW5 SIDBI 80D 02-Sep-16 99.4334 6.4996 1 5 99.4334 6.4996 INE823G14546 J.K.CEMENT 60D 06-Sep-16 99.3386 6.7505 1 5 99.3386 6.7505 INE486A14AG3 CESC 90D 08-Sep-16 99.2573 6.6613 1 25 99.2573 6.6613 INE657K14EI6 RHC HOLDING PRIVATE 55D 12-Sep-16 98.5262 12.9996 5 405 98.5262 12.9996 INE959P14135 SURAKSHA REALTY 90D 14-Sep-16 99.0272 7.6289 1 150 99.0272 7.6289 INE140A14KS0 PIRAMAL ENTER 141D 14-Sep-16 99.1067 6.9999 2 50 99.1067 6.9999 INE959P14168 SURAKSHA REALTY 76D 19-Sep-16 98.9102 7.7338 1 100 98.9102 7.7338 INE657N14GS4 EDELWEISS COMMOD 85D 23-Sep-16 98.9511 7.3001 1 100 98.9511 7.3001 INE115A14367 LIC HOUSING FIN 74D 23-Sep-16 99.0265 6.7702 1 5 99.0265 6.7702 INE091A14733 NIRMA 90D 26-Sep-16 98.8925 6.9282 1 5 98.8925 6.9282 INE414G14DI2 MUTHOOT FIN 84D 27-Sep-16 98.8454 7.4799 1 5 98.8454 7.4799 INE486A14AI9 CESC 90D 29-Sep-16 98.8996 6.5502 2 100 98.8996 6.5502 INE094O14753 DAIMLER FIN SERV 364D 29-Sep-16 98.8042 7.1250 1 75 98.8042 7.1250 INE657N14HC6 EDELWEISS COMMOD 91D 19-Oct-16 98.2768 7.8048 1 150 98.2768 7.8048 INE704I14403 BARCLAYS INVEST 345D 28-Oct-16 98.1585 7.5248 1 50 98.1585 7.5248 INE236A14FY4 HCL INFOSYSTEMS 180D 15-Nov-16 97.0812 10.0678 1 12 97.0812 10.0678 INE691I14EC2 L AND T INFRAST FIN 16801-Dec-16 97.4950 7.5025 2 39 97.4950 7.5025 INE261F14AQ8 NABARD 203D 31-Jan-17 96.6469 6.9199 1 200 96.6469 6.9199 INE514E14LG1 EXIM 263D 24-Mar-17 95.7170 6.9500 2 300 95.7170 6.9500 INE094O14910 DAIMLER FIN SERV 364D 26-May-17 93.5938 8.3000 1 50 93.5938 8.3000 INE001A14PK0 HDFC 364D 09-Jun-17 93.7309 7.7501 1 50 93.7309 7.7501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 