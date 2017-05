Aug 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE114A14CV6 SAIL 91D 8-Aug-16 99.9507 6.0011 1 495 99.9507 6.0011 INE001A14PF0 HDFC 88D 8-Aug-16 99.9482 6.3056 1 125 99.9482 6.3056 INE688I14DB2 CAP FIRST 90D 8-Aug-16 99.9421 7.0486 4 100 99.9421 7.0486 INE261F14AK1 NABARD 90D 8-Aug-16 99.9458 6.5979 1 100 99.9458 6.5979 INE523H14VK6 JM FIN PRODUCTS 90D 8-Aug-16 99.9433 6.9024 1 25 99.9433 6.9024 INE780C14414 JM FIN 91D 8-Aug-16 99.9441 6.8050 1 25 99.9441 6.8050 INE657N14HD4 EDELWEISS COMM.15D 9-Aug-16 99.9250 6.8489 2 600 99.9250 6.8489 INE556F14CS3 SIDBI 68D 10-Aug-16 99.9110 6.5028 6 500 99.9110 6.5028 INE066P14287 INOX WIND 90D 10-Aug-16 99.9069 6.8026 1 50 99.9069 6.8026 INE975F14GK3 KOTAK MAH INVEST 365D 10-Aug-16 99.9110 6.5028 2 20 99.9110 6.5028 INE538L14300 AADHAR HOUSING FIN 90D 11-Aug-16 99.8586 8.6140 1 10 99.8586 8.6140 INE916D14YQ2 KOTAK MAH PRIME 16D 12-Aug-16 99.8693 6.8266 2 60 99.8678 6.9024 INE657N14FY4 EDELWEISS COMM. 92D 12-Aug-16 99.8688 6.8501 1 50 99.8688 6.8501 INE445L14381 NABHA POWER 89D 16-Aug-16 99.8021 6.5797 1 250 99.8021 6.5797 INE121A14LH1 CHOLAMANDALAM 363D 16-Aug-16 99.7880 7.0495 7 200 99.7880 7.0495 INE148I14MS2 INDIABULLS HOUSING 69D 16-Aug-16 99.7907 6.9579 2 30 99.7955 6.7996 INE140A14JK9 PIRAMAL ENTERPRISES180D 16-Aug-16 99.7970 6.7496 1 25 99.7970 6.7496 INE410J14751 KOTAK COMMODITY 60D 16-Aug-16 99.7488 8.3563 1 17 99.7488 8.3563 INE871D14GK9 INFRAST LEASING FIN 365D18-Aug-16 99.7532 6.9465 1 9 99.7532 6.9465 INE658R14170 ASPIRE HOME FIN 91D 18-Aug-16 99.6976 8.5162 1 3 99.6976 8.5162 INE804I14MN1 ECL FIN 90D 25-Aug-16 99.6174 7.0093 1 50 99.6174 7.0093 INE423A14811 ADANI ENTERPRISES 60D 26-Aug-16 99.4197 10.1450 1 4 99.4197 10.1450 INE523E14PT6 L AND T FIN 87D 29-Aug-16 99.5407 7.0169 2 150 99.5386 7.0497 INE691I14DV4 L AND T INFRAST FIN 90D29-Aug-16 99.5430 6.9822 2 150 99.5386 7.0497 INE891K14AU4 AXIS FIN 91D 29-Aug-16 99.5516 6.8501 1 110 99.5516 6.8501 INE476M14616 L AND T HOUSING FIN 28D 30-Aug-16 99.5228 7.0005 2 27 99.5228 7.0005 INE657N14HF9 EDELWEISS COMM. 34D 31-Aug-16 99.5077 6.9450 5 325 99.5144 6.8503 INE442K14083 INDUS TOWERS 47D 31-Aug-16 99.5369 6.5315 2 135 99.5369 6.5315 INE804I14ND0 ECL FIN 34D 31-Aug-16 99.5134 6.8640 2 110 99.5144 6.8503 INE759E14DF1 L AND T FINCORP 30D 31-Aug-16 99.5147 6.8461 1 80 99.5147 6.8461 INE891K14BD8 AXIS FIN 58D 31-Aug-16 99.5165 6.8206 2 45 99.5165 6.8206 INE306N14IB0 TATA CAP FIN SERV 76D 31-Aug-16 99.5577 7.0503 1 5 99.5577 7.0503 INE140A14LW0 PIRAMAL ENTERPRISES 86D 8-Sep-16 99.4342 6.6997 1 5 99.4342 6.6997 INE261F14AN5 NABARD 87D 9-Sep-16 99.4074 6.7996 1 5 99.4074 6.7996 INE267A14101 HINDUSTAN ZINC 90D 22-Sep-16 99.1565 6.8999 1 5 99.1565 6.8999 INE912E14GP8 SBI GLOBAL FACTORS 84D 26-Sep-16 98.9992 7.0959 1 25 98.9992 7.0959 INE178A14AM4 CHENNAI PETROLEUM 62D 26-Sep-16 99.0822 6.9000 1 5 99.0822 6.9000 INE557F14DL4 NATIONAL HOUSING 83D 28-Sep-16 99.0451 6.9000 1 5 99.0451 6.9000 INE580B14FW7 GRUH FIN 90D 29-Sep-16 98.9688 6.9147 1 25 98.9688 6.9147 INE870H14BQ0 NETWORK18 MEDIA 58D 29-Sep-16 99.0126 6.9999 1 25 99.0126 6.9999 INE018A14EH4 LARSEN AND TOUBRO 87D 29-Sep-16 99.0266 6.8997 1 5 99.0266 6.8997 INE860H14VQ9 ADITYA BIRLA FIN 87D 30-Sep-16 99.0080 6.9001 2 300 99.0080 6.9001 INE155A14KD0 TATA MOTORS 88D 30-Sep-16 99.0408 6.6698 1 5 99.0408 6.6698 INE306N14IH7 TATA CAP FIN SERV 91D 4-Oct-16 98.8805 7.2499 2 100 98.8805 7.2499 INE261F14AS4 NABARD 90D 2-Nov-16 98.4020 6.6600 1 100 98.4020 6.6600 INE001A14PH6 HDFC 184D 16-Nov-16 98.0866 7.1201 1 50 98.0866 7.1201 INE001A14PH6 HDFC 184D 16-Nov-16 98.0310 7.1177 1 25 98.0310 7.1177 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 98.0491 7.1201 2 125 98.0491 7.1201 INE477A14460 CANFIN HOMES 182D 21-Nov-16 97.9424 7.1000 1 100 97.9424 7.1000 INE691I14EA6 L AND T INFRAST FIN 163D25-Nov-16 97.7680 7.4400 2 10 97.7680 7.4400 INE306N14GU4 TATA CAP FIN SERV 364D 2-Mar-17 95.6984 7.8500 1 25 95.6984 7.8500 INE514E14LG1 EXIM 263D 24-Mar-17 95.8335 6.9600 1 50 95.8335 6.9600 INE742F14AY1 ADANI PORTS AND 361D 15-May-17 94.4353 7.6000 1 2.5 94.4353 7.6000 INE587O14012 ALTICO CAP INDIA 364D 7-Jun-17 92.4509 9.7399 1 30 92.4509 9.7399 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 93.8617 7.7500 1 5 93.8617 7.7500 INE523H14WD9 JM FIN PRODUCTS 357D 20-Jun-17 92.9715 8.6500 1 3.9 92.9715 8.6500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com