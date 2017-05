Aug 9 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14NR0 HDFC 364D 10-Aug-16 99.9801 7.2649 1 95 99.9801 7.2649 INE514E14KX8 EXIM 91D 10-Aug-16 99.9811 6.8998 1 50 99.9811 6.8998 INE556F14CS3 SIDBI 68D 10-Aug-16 99.9815 6.7537 1 4 99.9815 6.7537 INE140A14LE8 PIRAMAL ENTERPRISE 90D 11-Aug-16 99.9603 7.2481 1 100 99.9603 7.2481 INE538L14300 AADHAR HOUSING FIN 90D 11-Aug-16 99.9531 8.5633 1 3 99.9531 8.5633 INE020B14383 REC 88D 12-Aug-16 99.9446 6.7427 12 475 99.9459 6.5857 INE738C14CG9 BHARAT ALUMINIUM 81D 12-Aug-16 99.9617 6.9924 1 150 99.9617 6.9924 INE523H14TQ7 JM FIN PRODUCTS 294D 12-Aug-16 99.9425 6.9999 1 50 99.9425 6.9999 INE110L14AC5 RELIANCE JIO INFO 60D 16-Aug-16 99.8669 6.9495 1 95 99.8669 6.9495 INE121A14LH1 CHOLAMANDALAM 363D 16-Aug-16 99.8669 6.9495 1 1 99.8669 6.9495 INE463A14ET7 BERGER PAINTS INDIA 31D 18-Aug-16 99.8277 6.9998 1 75 99.8277 6.9998 INE487L14201 IIFL FACILITIES SERV 59D19-Aug-16 99.7703 8.4034 1 35.6 99.7703 8.4034 INE033L14EC1 TATA CAP HOUSING 90D 22-Aug-16 99.7720 6.9508 1 25 99.7720 6.9508 INE301A14CO4 RAYMOND 90D 24-Aug-16 99.7513 6.5001 1 5 99.7513 6.5001 INE774D14KD2 MAH AND MAH FIN 90D 25-Aug-16 99.6963 6.9493 5 145 99.6963 6.9493 INE301A14CP1 RAYMOND 91D 29-Aug-16 99.6628 6.4997 1 5 99.6628 6.4997 INE140A14MK3 PIRAMAL ENTERPRISES 57D 30-Aug-16 99.5398 8.0357 1 5 99.5398 8.0357 INE657N14HF9 EDELWEISS COMMOD 34D 31-Aug-16 99.5801 6.9959 3 275 99.5801 6.9959 INE804I14ND0 ECL FIN 34D 31-Aug-16 99.5891 6.8453 1 100 99.5891 6.8453 INE531F14CC0 EDELWEISS SECURITIES 34D31-Aug-16 99.5805 6.9892 1 100 99.5805 6.9892 INE891K14BD8 AXIS FIN 58D 31-Aug-16 99.6046 6.8997 1 5 99.6046 6.8997 INE202B14HN3 DEWAN HOUSING FIN 88D 02-Sep-16 99.5577 7.0503 1 5 99.5577 7.0503 INE261F14AP0 NABARD 61D 06-Sep-16 99.5288 6.4001 1 5 99.5288 6.4001 INE202B14HR4 DEWAN HOUSING FIN 91D 08-Sep-16 99.4430 7.0498 1 5 99.4430 7.0498 INE866I14RA6 INDIA INFOLINE FIN 59D 09-Sep-16 99.3825 7.5596 1 5 99.3825 7.5596 INE657K14DY5 RHC HOLDING PVT 180D 19-Sep-16 98.6007 12.9498 4 200 98.6007 12.9498 INE205A14FJ0 VEDANTA 91D 19-Sep-16 99.1956 7.3997 1 5 99.1956 7.3997 INE557F14DL4 NATIONAL HOUSING 83D 28-Sep-16 99.0690 7.0002 1 25 99.0690 7.0002 INE155A14KE8 TATA MOTORS 86D 29-Sep-16 99.0746 6.6848 2 150 99.0746 6.6848 INE763G14DF8 ICICI SECURITIES 73D 30-Sep-16 99.0149 6.9834 1 50 99.0149 6.9834 INE866I14RI9 INDIA INFOLINE FIN 64D 30-Sep-16 98.9916 7.1503 1 25 98.9916 7.1503 INE477L14715 INDIA INFOLINE 73D 10-Oct-16 98.7114 7.6851 1 100 98.7114 7.6851 INE824H14120 JULIUS BAER CAP 91D 07-Nov-16 98.2084 7.3985 1 50 98.2084 7.3985 INE306N14IE4 TATA CAP FIN SERV 178D 26-Dec-16 97.3132 7.2501 1 25 97.3132 7.2501 INE756I14866 HDB FIN SERV 364D 09-Feb-17 96.3569 7.5000 1 25 96.3569 7.5000 INE774D14JV6 MAH AND MAH FIN 365D 22-Feb-17 96.0348 7.6500 1 25 96.0348 7.6500 Total 57 2498.6 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com