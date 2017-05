Oct 10 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE114A14CY0 SAIL 87D 17-Oct-16 99.8736 6.5992 5 320 99.8736 6.5992 INE657N14GY2 EDELWEISS COMMOD 90D 20-Oct-16 99.8105 6.9299 3 300 99.8086 6.9995 INE020B14409 REC 45D 21-Oct-16 99.8084 6.3698 3 350 99.8084 6.3698 INE114A14CZ7 SAIL 91D 21-Oct-16 99.8016 6.5964 1 60 99.8016 6.5964 INE866I14RF5 INDIA INFOLINE FIN 91D 24-Oct-16 99.7895 6.9995 1 50 99.7895 6.9995 INE804I14NW0 ECL FIN 24D 27-Oct-16 99.6912 6.6507 2 175 99.6912 6.6507 INE657N14IC4 EDELWEISS COMMOD. 24D 27-Oct-16 99.6860 6.7630 3 125 99.6912 6.6507 INE476M14657 L AND T HOUSING FIN 24D 27-Oct-16 99.6912 6.6507 2 100 99.6912 6.6507 INE523E14QK3 L AND T FIN 24D 27-Oct-16 99.6889 6.7003 1 35 99.6889 6.7003 INE691I14ER0 L AND T INFRAST FIN 24D27-Oct-16 99.6889 6.7003 1 35 99.6889 6.7003 INE975F14JP6 KOTAK MAH INVEST. 57D 27-Oct-16 99.6797 6.8991 1 1 99.6797 6.8991 INE476M14665 L AND T HOUSING FIN 25D 28-Oct-16 99.7285 6.6245 3 100 99.7295 6.6000 INE476M14665 L AND T HOUSING FIN 25D 28-Oct-16 99.6731 6.6505 1 50 99.6731 6.6505 INE588J14515 IL AND FS SECURITIES 6028-Oct-16 99.6250 7.6328 1 50 99.6250 7.6328 INE691I14ES8 L AND T INFRAST FIN 25D 28-Oct-16 99.7295 6.6000 1 50 99.7295 6.6000 INE759E14DJ3 L AND T FINCORP 63D 28-Oct-16 99.6707 6.6995 1 35 99.6707 6.6995 INE148I14NR2 INDIABULLS HOUSING 60D 28-Oct-16 99.6750 6.6118 1 25 99.6750 6.6118 INE261F14AS4 NABARD 90D 2-Nov-16 99.5990 6.3893 2 325 99.5990 6.3893 INE860H14WE3 ADITYA BIRLA FIN 59D 4-Nov-16 99.5432 6.6999 3 50 99.5432 6.6999 INE205A14FR3 VEDANTA 91D 7-Nov-16 99.5398 6.7500 1 5 99.5398 6.7500 INE306N14IL9 TATA CAP FIN SERV 90D 8-Nov-16 99.4744 6.6503 1 425 99.4744 6.6503 INE657N14HO1 EDELWEISS COMMOD 90D 16-Nov-16 99.2954 7.0001 1 15 99.2954 7.0001 INE148I14OD0 INDIABULLS HOUSING 58D 30-Nov-16 99.0814 7.0499 1 5 99.0814 7.0499 INE001A14OG1 HDFC 364D 2-Dec-16 99.0588 6.5434 1 30 99.0588 6.5434 INE774D14KS0 MAH AND MAH FIN 89D 5-Dec-16 99.0051 6.5498 2 60 99.0051 6.5498 INE208A14AL1 ASHOK LEYLAND 60D 6-Dec-16 98.9951 6.5002 2 100 98.9951 6.5002 INE296A14KK7 BAJAJ FIN 84D 9-Dec-16 98.9299 6.5802 1 200 98.9299 6.5802 INE423A14AD3 ADANI ENTERPRISES 90D 13-Dec-16 98.2282 10.2871 1 5 98.2282 10.2871 INE026A14176 GUJARAT STATE 82D 28-Dec-16 99.1101 4.1486 2 200 98.6126 6.5003 INE027E14BL5 FAMILY CREDIT 255D 3-Mar-17 97.2566 7.1499 1 25 97.2566 7.1499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com