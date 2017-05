Oct 13 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE134E14782 PFC 45D 14-Oct-16 99.9823 6.4616 3 250 99.9823 6.4616 INE657N14HQ6 EDELWEISS COMMOD 57D 14-Oct-16 99.9818 6.6442 1 75 99.9818 6.6442 INE151A14024 TATA COM 41D 17-Oct-16 99.9271 6.6570 1 200 99.9271 6.6570 INE981F14387 L AND T INFRAST 119D 17-Oct-16 99.9233 7.0042 1 150 99.9233 7.0042 INE202B14IC4 DHFL 91D 17-Oct-16 99.9236 6.9803 2 105 99.9233 7.0042 INE657N14HA0 EDELWEISS COMMOD 91D 17-Oct-16 99.9272 6.6478 1 90 99.9272 6.6478 INE657N14HB8 EDELWEISS COMMOD 90D 18-Oct-16 99.9042 7.0001 2 300 99.9042 7.0001 INE020B14409 REC 45D 21-Oct-16 99.8577 6.5017 3 375 99.8577 6.5017 INE916D14ZD7 KOTAK MAH PRIME 14D 24-Oct-16 99.7821 7.2461 1 100 99.7821 7.2461 INE866I14RF5 INDIA INFOLINE FIN 91D 24-Oct-16 99.7895 6.9995 1 50 99.7895 6.9995 INE033L14EZ2 TATA CAP HOUSING 61D 25-Oct-16 99.7809 6.6789 1 0.5 99.7809 6.6789 INE523E14QK3 L AND T FIN 24D 27-Oct-16 99.7458 6.6445 5 629 99.7444 6.6809 INE657N14IC4 EDELWEISS COMMOD. 24D 27-Oct-16 99.7422 6.7394 2 255 99.7403 6.7884 INE691I14ER0 L AND T INFRAST FIN 24D27-Oct-16 99.7444 6.6809 8 245.3 99.7444 6.6809 INE027E14CC2 FAMILY CREDIT 24D 27-Oct-16 99.7444 6.6809 19 200 99.7444 6.6809 INE804I14NW0 ECL FIN 24D 27-Oct-16 99.7457 6.6469 1 100 99.7457 6.6469 INE531F14CE6 EDELWEISS SECURITIES 24D27-Oct-16 99.7404 6.7858 1 50 99.7404 6.7858 INE742O14419 RELIANCE RETAIL 24D 28-Oct-16 99.7295 6.6000 3 250 99.7295 6.6000 INE028E14BB4 KOTAK SECURITIES 85D 28-Oct-16 99.7262 6.6808 2 60 99.7262 6.6808 INE759E14DJ3 L AND T FINCORP 63D 28-Oct-16 99.7234 6.7493 1 35 99.7234 6.7493 INE523E14QL1 L AND T FIN 25D 28-Oct-16 99.7234 6.7493 1 35 99.7234 6.7493 INE556F14DC5 SIDBI 81D 1-Nov-16 99.6628 6.4997 1 5 99.6628 6.4997 INE774D14KO9 MAH AND MAH FIN 90D 2-Nov-16 99.6353 6.6801 1 300 99.6353 6.6801 INE261F14AS4 NABARD 90D 2-Nov-16 99.6513 6.3860 1 58 99.6513 6.3860 INE891K14BL1 AXIS FIN 91D 4-Nov-16 99.5990 6.6797 1 245 99.5990 6.6797 INE556F14DN2 SIDBI 65D 4-Nov-16 99.6274 6.5004 1 5 99.6274 6.5004 INE647O14790 ADITYA BIRLA FASHION 59D 4-Nov-16 99.6217 6.6002 1 5 99.6217 6.6002 INE114A14DC4 SAIL 88D 4-Nov-16 99.6274 6.5004 1 5 99.6274 6.5004 INE306N14IL9 TATA CAP FIN SERV 90D 8-Nov-16 99.5250 6.7001 1 175 99.5250 6.7001 INE860H14VX5 ADITYA BIRLA FIN 90D 10-Nov-16 99.4902 6.6797 4 150 99.4902 6.6797 INE277L14099 FORTIS HEALTHCARE 57D 17-Nov-16 98.8627 12.3497 1 5 98.8627 12.3497 INE277L14107 FORTIS HEALTHCARE 58D 18-Nov-16 98.8296 12.3501 1 5 98.8296 12.3501 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 99.3806 6.4997 1 5 99.3806 6.4997 INE477L14780 INDIA INFOLINE HSG 68D 22-Nov-16 99.2892 6.7000 1 125 99.2892 6.7000 INE870D14999 NATIONAL FERTILIZERS 55D23-Nov-16 99.2455 6.7680 1 25 99.2455 6.7680 INE556F14DF8 SIDBI 90D 23-Nov-16 99.3003 6.4298 1 5 99.3003 6.4298 INE860H14WB9 ADITYA BIRLA FIN 90D 23-Nov-16 99.2657 6.7501 1 5 99.2657 6.7501 INE860H14WC7 ADITYA BIRLA FIN 90D 24-Nov-16 99.2475 6.7499 1 5 99.2475 6.7499 INE556F14DI2 SIDBI 90D 28-Nov-16 99.2135 6.4300 1 5 99.2135 6.4300 INE657N14HV6 EDELWEISS COMM 91D 28-Nov-16 99.1686 6.8001 1 5 99.1686 6.8001 INE019A14858 JSW STEEL 90D 28-Nov-16 99.1444 6.9998 1 5 99.1444 6.9998 INE019A14866 JSW STEEL 89D 29-Nov-16 99.1255 7.0002 1 5 99.1255 7.0002 INE404K14BH1 SHAPOORJI PALLONJI 279D 30-Nov-16 99.1250 6.7124 2 10 99.1266 6.7000 INE148I14OD0 INDIABULLS HOUSING 58D 30-Nov-16 99.1092 6.9801 1 5 99.1092 6.9801 INE514E14LJ5 EXIM 59D 2-Dec-16 99.1323 6.3897 2 1100 99.1323 6.3897 INE208A14AL1 ASHOK LEYLAND 60D 6-Dec-16 99.0480 6.4967 1 100 99.0480 6.4967 INE114A14CJ1 SAIL 365D 7-Dec-16 99.0475 6.5001 1 200 99.0475 6.5001 INE691I14EB4 L AND T INFRAST FIN 18214-Dec-16 98.8922 6.5948 1 25 98.8922 6.5948 INE306N14IE4 TATA CAP FIN SERV 178D 26-Dec-16 98.6776 6.6101 1 125 98.6776 6.6101 INE001A14OS6 HDFC 348D 23-Jan-17 98.1664 6.7501 1 125 98.1664 6.7501 INE261F14AR6 NABARD 203D 3-Feb-17 97.9932 6.6149 1 25 97.9932 6.6149 INE909H14IF4 TATA MOTORS FIN 364D 10-Feb-17 97.6909 7.2499 1 125 97.6909 7.2499 INE774D14JV6 MAH AND MAH FIN 365D 22-Feb-17 97.5663 6.9501 1 25 97.5663 6.9501 INE121A14MG1 CHOLAMANDALAM 361D 28-Feb-17 97.3686 7.2001 1 25 97.3686 7.2001 INE909H14JS5 TATA MOTORS FIN 344D 15-Sep-17 93.3345 7.7349 1 1.2 93.3345 7.7349 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com