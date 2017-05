Oct 18 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE110L14AR3 RELIANCE JIO INFO 63D 21-Oct-16 99.9478 6.3543 1 50 99.9478 6.3543 INE020B14409 REC 45D 21-Oct-16 99.9482 6.3056 1 50 99.9482 6.3056 INE532F14WY0 EDELWEISS FIN SERV 272D 25-Oct-16 99.8851 6.9978 1 25 99.8851 6.9978 INE027E14CC2 FAMILY CREDIT 24D 27-Oct-16 99.8351 6.6987 2 200 99.8351 6.6987 INE242A14GS2 IOC 21D 27-Oct-16 99.8434 6.3610 2 180 99.8434 6.3610 INE523E14QK3 L AND T FIN 24D 27-Oct-16 99.8363 6.6498 1 125 99.8363 6.6498 INE742O14419 RELIANCE RETAIL 24D 28-Oct-16 99.8209 6.5489 2 245 99.8209 6.5489 INE028E14BB4 KOTAK SECURITIES 85D 28-Oct-16 99.8168 6.6991 1 40 99.8168 6.6991 INE261F14AS4 NABARD 90D 02-Nov-16 99.7383 6.3847 1 75 99.7383 6.3847 INE556F14DN2 SIDBI 65D 04-Nov-16 99.7028 6.4001 4 210 99.7028 6.4001 INE121H14FH8 IL AND FS FIN SERV 66D 07-Nov-16 99.6181 6.9964 1 200 99.6181 6.9964 INE486A14AK5 CESC 90D 08-Nov-16 99.6246 6.5494 1 100 99.6246 6.5494 INE560K14611 PTC INDIA FIN SERV 57D 10-Nov-16 99.5437 7.2745 1 25 99.5437 7.2745 INE572E14AX7 PNB HOUSING FIN 90D 23-Nov-16 99.3418 6.9096 1 5 99.3418 6.9096 INE860H14WB9 ADITYA BIRLA FIN 90D 23-Nov-16 99.3664 6.6497 1 5 99.3664 6.6497 INE205A14FW3 VEDANTA 90D 23-Nov-16 99.3616 6.7004 1 5 99.3616 6.7004 INE556F14DI2 SIDBI 90D 28-Nov-16 99.2834 6.4255 1 100 99.2834 6.4255 INE860H14WG8 ADITYA BIRLA FIN 74D 28-Nov-16 99.2463 6.9297 1 5 99.2463 6.9297 INE110L14BB5 RELIANCE JIO INFO 68D 28-Nov-16 99.2981 6.4501 1 5 99.2981 6.4501 INE296A14KI1 BAJAJ FIN 91D 30-Nov-16 99.2349 6.7003 1 5 99.2349 6.7003 INE560K14629 PTC INDIA FIN SERV 58D 01-Dec-16 99.1712 6.9327 1 75 99.1712 6.9327 INE774D14KS0 MAH AND MAH FIN 89D 05-Dec-16 99.1331 6.6497 1 25 99.1331 6.6497 INE556F14DJ0 SIDBI 100D 09-Dec-16 99.0825 6.4998 1 5 99.0825 6.4998 INE423A14AD3 ADANI ENTERPRISES 90D 13-Dec-16 98.4427 10.3108 1 0.5 98.4427 10.3108 INE691I14EB4 L AND T INFRAST FIN 182D14-Dec-16 98.9693 6.6688 1 25 98.9693 6.6688 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 98.9777 6.4999 1 5 98.9777 6.4999 INE306N14IE4 TATA CAP FIN SERV 178D 26-Dec-16 98.7493 6.6998 1 125 98.7493 6.6998 INE523H14UT9 JM FIN PRODUCTS 345D 29-Dec-16 98.6813 6.8698 1 50 98.6813 6.8698 INE915T14030 SUN PHARMA 168D 30-Dec-16 98.7069 6.5502 1 50 98.7069 6.5502 INE733E14013 NTPC 88D 30-Dec-16 98.7417 6.4602 1 25 98.7417 6.4602 INE114A14DH3 SAIL 91D 16-Jan-17 98.3867 6.6501 1 475 98.3867 6.6501 INE114A14DH3 SAIL 91D 16-Jan-17 98.4044 6.6499 1 25 98.4044 6.6499 INE981F14403 L AND T INFRAST 93D 18-Jan-17 98.2711 6.9799 1 150 98.2711 6.9799 INE001A14PV7 HDFC 356D 25-Sep-17 93.5745 7.3500 1 100 93.5745 7.3500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com