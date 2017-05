Oct 19 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE891K14CA2 AXIS FIN 7D 20-Oct-16 99.9821 6.5347 2 100 99.9821 6.5347 INE114A14CZ7 SAIL 91D 21-Oct-16 99.9652 6.3532 1 150 99.9652 6.3532 INE628A14BL8 UPL 84D 21-Oct-16 99.9644 6.4993 2 100 99.9644 6.4993 INE110L14AR3 RELIANCE JIO INFO 63D 21-Oct-16 99.9652 6.3532 1 90 99.9652 6.3532 INE020B14409 REC 45D 21-Oct-16 99.9652 6.3454 2 35 99.9652 6.3532 INE651J14347 JM FIN CREDIT SOL 278D 24-Oct-16 99.9244 6.9037 1 25 99.9244 6.9037 INE774D14KQ4 MAH AND MAH FIN 59D 27-Oct-16 99.8545 6.6481 2 200 99.8545 6.6481 INE657N14IC4 EDELWEISS COMMOD 24D 27-Oct-16 99.8523 6.7475 2 70 99.8525 6.7396 INE804I14NW0 ECL FIN 24D 27-Oct-16 99.8523 6.7488 1 45 99.8523 6.7488 INE532F14XZ5 EDELWEISS FIN SERV 21D 28-Oct-16 99.8279 6.9916 1 70 99.8279 6.9916 INE476M14665 L AND T HOUSING FIN 25D 28-Oct-16 99.8366 6.6376 1 50 99.8366 6.6376 INE261F14AS4 NABARD 90D 02-Nov-16 99.7557 6.3848 1 30 99.7557 6.3848 INE001A14PE3 HDFC 184D 09-Nov-16 99.6369 6.6507 1 250 99.6369 6.6507 INE110L14AP7 RELIANCE JIO INFO 91D 15-Nov-16 99.5165 6.5680 1 41 99.5165 6.5680 INE860H14VW7 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Nov-16 99.5180 6.7993 1 5 99.5180 6.7993 INE148I14NQ4 INDIABULLS HOUSING 78D 15-Nov-16 99.5180 6.7993 1 5 99.5180 6.7993 INE134E14808 PFC 39D 15-Nov-16 99.5532 6.3005 1 5 99.5532 6.3005 INE178A14AT9 CHENNAI PETROLEUM 53D 18-Nov-16 99.4759 6.4101 1 10 99.4759 6.4101 INE556F14DF8 SIDBI 90D 23-Nov-16 99.3900 6.4005 4 350 99.3900 6.4005 INE860H14WC7 ADITYA BIRLA FIN 90D 24-Nov-16 99.3664 6.6497 1 5 99.3664 6.6497 INE261F14AT2 NABARD 74D 25-Nov-16 99.3544 6.4101 1 10 99.3544 6.4101 INE523E14QG1 L AND T FIN 60D 28-Nov-16 99.2787 6.7997 1 25 99.2787 6.7997 INE774D14KP6 MAH AND MAH FIN 91D 28-Nov-16 99.2681 6.9003 1 5 99.2681 6.9003 INE909H14JT3 TATA MOTORS FIN 56D 30-Nov-16 99.2236 6.8001 1 25 99.2236 6.8001 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 99.2475 6.7499 1 5 99.2475 6.7499 INE001A14OG1 HDFC 364D 02-Dec-16 99.2111 6.7497 1 5 99.2111 6.7497 INE514E14LJ5 EXIM 59D 02-Dec-16 99.2308 6.5799 1 5 99.2308 6.5799 INE202B14IO9 DEWAN HOUSING 91D 06-Dec-16 99.1266 6.7000 1 75 99.1266 6.7000 INE539K14516 CREDILA FIN SERV 90D 06-Dec-16 99.1266 6.7000 1 50 99.1266 6.7000 INE121H14FI6 IL AND FS FIN SERV 90D 08-Dec-16 99.0905 6.7003 1 25 99.0905 6.7003 INE836B14028 SATIN CREDITCARE 91D 09-Dec-16 98.9494 7.5988 1 5 98.9494 7.5988 INE909H14JB1 TATA MOTORS FIN 175D 15-Dec-16 98.9492 6.8003 1 25 98.9492 6.8003 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 99.0276 6.4002 1 5 99.0276 6.4002 INE053T14527 ONGC MANGALORE 90D 22-Dec-16 98.8697 6.5199 2 125 98.8697 6.5199 INE860H14WK0 ADITYA BIRLA FIN 80D 23-Dec-16 98.8122 6.7501 1 20 98.8122 6.7501 INE981F14403 L AND T INFRAST 93D 18-Jan-17 98.2895 6.9800 1 150 98.2895 6.9800 INE001A14OS6 HDFC 348D 23-Jan-17 98.2328 6.8399 2 125 98.2328 6.8399 INE660A14OQ3 SUNDARAM FIN 364D 19-May-17 95.7990 7.5500 1 25 95.7990 7.5500 INE001A14PK0 HDFC 364D 09-Jun-17 95.5475 7.3000 2 50 95.5475 7.3000 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 95.1341 7.3500 1 100 95.1341 7.3500 INE001A14PV7 HDFC 356D 25-Sep-17 93.5921 7.3501 1 375 93.5921 7.3501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com