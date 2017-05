Oct 25 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE916D14WF9 KOTAK MAH PRIME 365D 26-Oct-16 99.9824 6.4251 1 100 99.9824 6.4251 INE804I14NW0 ECL FIN 24D 27-Oct-16 99.9630 6.7550 1 100 99.9630 6.7550 INE804I14NW0 ECL FIN 24D 27-Oct-16 99.9809 6.9728 1 100 99.9809 6.9728 INE476M14657 L AND T HOUSING FIN 24D 27-Oct-16 99.9637 6.6272 1 35 99.9637 6.6272 INE582L14AI2 TATA HOUSING 87D 27-Oct-16 99.9634 6.6819 1 25 99.9634 6.6819 INE267A14077 HINDUSTAN ZINC 198D 28-Oct-16 99.9466 6.5005 1 125 99.9466 6.5005 INE866I14RQ2 INDIA INFOLINE FIN 59D 28-Oct-16 99.9630 6.7550 1 100 99.9630 6.7550 INE532F14XZ5 EDELWEISS FIN SERV 21D 28-Oct-16 99.9618 6.9742 1 100 99.9618 6.9742 INE205A14GA7 VEDANTA 60D 28-Oct-16 99.9395 7.3653 1 55 99.9395 7.3653 INE261F14AS4 NABARD 90D 2-Nov-16 99.8577 6.5017 1 90 99.8577 6.5017 INE114A14DD2 SAIL 91D 7-Nov-16 99.7690 6.5008 1 75 99.7690 6.5008 INE860H14VX5 ADITYA BIRLA FIN 90D 10-Nov-16 99.7074 6.6945 1 85 99.7074 6.6945 INE306N14IO3 TATA CAP FIN SERV 90D 10-Nov-16 99.7295 6.6000 1 5 99.7295 6.6000 INE110L14AT9 RELIANCE JIO INFO 78D 11-Nov-16 99.7159 6.4995 1 5 99.7159 6.4995 INE860H14VW7 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Nov-16 99.6131 6.7508 9 415 99.6131 6.7508 INE202B14II1 DEWAN HOUSING FIN 91D 15-Nov-16 99.6131 6.7508 1 125 99.6131 6.7508 INE851M14EJ9 VOLKSWAGEN FIN 91D 15-Nov-16 99.6189 6.6492 1 80 99.6189 6.6492 INE556F14DF8 SIDBI 90D 23-Nov-16 99.5114 6.4005 1 5 99.5114 6.4005 INE110L14BF6 RELIANCE JIO INFO 58D 25-Nov-16 99.4686 6.4999 1 5 99.4686 6.4999 INE134E14790 PFC 90D 28-Nov-16 99.4247 6.4000 1 5 99.4247 6.4000 INE148I14NS0 INDIABULLS HOUSING 90D 28-Nov-16 99.3979 6.6999 1 5 99.3979 6.6999 INE094O14AC5 DAIMLER FIN SERV 60D 29-Nov-16 99.3569 6.7500 1 125 99.3569 6.7500 INE742F14BQ5 ADANI PORTS AND 64D 29-Nov-16 99.3982 6.4996 1 5 99.3982 6.4996 INE825A14627 VARDHMAN TEXTILES 63D 30-Nov-16 99.3507 6.6262 1 200 99.3507 6.6262 INE523E14QI7 L AND T FIN 62D 30-Nov-16 99.3654 6.6602 1 25 99.3654 6.6602 INE866I14SB2 INDIA INFOLINE FIN 59D 8-Dec-16 99.0663 8.0003 1 300 99.0663 8.0003 INE866I14SB2 INDIA INFOLINE FIN 59D 8-Dec-16 99.0626 7.8497 1 120 99.0626 7.8497 INE019A14890 JSW STEEL 88D 9-Dec-16 99.1869 6.8003 1 5 99.1869 6.8003 INE261F14AW6 NABARD 78D 9-Dec-16 99.2439 6.3200 1 5 99.2439 6.3200 INE001A14OI7 HDFC 364D 16-Dec-16 99.0478 6.8803 1 50 99.0478 6.8803 INE916D14WV6 KOTAK MAH PRIME 364D 21-Dec-16 98.9825 6.7001 1 5 98.9825 6.7001 INE053T14527 ONGC MANGALORE 90D 22-Dec-16 98.9834 6.4633 1 55 98.9834 6.4633 INE267A14127 HINDUSTAN ZINC 70D 22-Dec-16 98.9652 6.5802 1 25 98.9652 6.5802 INE013A14ZM0 RELIANCE CAP 73D 29-Dec-16 98.7775 6.9498 1 150 98.7775 6.9498 INE245A14511 THE TATA POWER 210D 22-Feb-17 97.7818 6.9001 2 100 97.7818 6.9001 INE020E14GY2 STCI FIN 175D 28-Feb-17 97.3535 7.8749 1 10 97.3535 7.8749 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com