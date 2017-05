Oct 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14PP9 HDFC 70D 28-Oct-16 99.9819 6.6077 2 495 99.9819 6.6077 INE759E14DJ3 L AND T FINCORP 63D 28-Oct-16 99.9819 6.6077 3 265 99.9819 6.6077 INE742O14419 RELIANCE RETAIL 24D 28-Oct-16 99.9822 6.4982 3 220 99.9822 6.4982 INE476M14665 L AND T HOUSING FIN 25D 28-Oct-16 99.9816 6.7294 2 150 99.9814 6.7903 INE267A14077 HINDUSTAN ZINC 198D 28-Oct-16 99.9822 6.4982 1 125 99.9822 6.4982 INE704I14403 BARCLAYS INVEST 345D 28-Oct-16 99.9801 7.2649 1 100 99.9801 7.2649 INE094O14779 DAIMLER FIN 360D 28-Oct-16 99.9819 6.6077 1 85 99.9819 6.6077 INE597H14FP2 TGS INVESTMENT 91D 28-Oct-16 99.9819 6.6077 1 75 99.9819 6.6077 INE804I14NK5 ECL FIN 60D 28-Oct-16 99.9808 7.0093 1 50 99.9808 7.0093 INE523E14QL1 L AND T FIN 25D 28-Oct-16 99.9819 6.6077 1 50 99.9819 6.6077 INE148I14NR2 INDIABULLS HOUSING 60D 28-Oct-16 99.9808 7.0093 1 45 99.9808 7.0093 INE028E14BB4 KOTAK SECURITIES 85D 28-Oct-16 99.9819 6.6077 1 40 99.9819 6.6077 INE556F14DC5 SIDBI 81D 01-Nov-16 99.9124 6.4004 3 125 99.9124 6.4004 INE110L14AV5 RELIANCE JIO INFO 62D 01-Nov-16 99.9124 6.4004 1 50 99.9124 6.4004 INE774D14KO9 MAH AND MAH FIN 90D 02-Nov-16 99.8883 6.8027 1 300 99.8883 6.8027 INE261F14AS4 NABARD 90D 02-Nov-16 99.8939 6.4607 4 205 99.8938 6.4674 INE261F14AS4 NABARD 90D 02-Nov-16 99.9124 6.4004 1 75 99.9124 6.4004 INE556F14DN2 SIDBI 65D 04-Nov-16 99.8584 6.4697 1 200 99.8584 6.4697 INE110L14AU7 RELIANCE JIO 73D 07-Nov-16 99.8027 6.5597 1 175 99.8027 6.5597 INE477L14772 INDIA INFOLINE HOU 60D 08-Nov-16 99.7671 7.1006 1 100 99.7671 7.1006 INE486A14AK5 CESC 90D 08-Nov-16 99.7835 6.5995 3 100 99.7835 6.5995 INE909H14JI6 TATA MOTORS FIN 91D 08-Nov-16 99.7822 6.6392 1 100 99.7822 6.6392 INE001A14PE3 HDFC 184D 09-Nov-16 99.7619 6.7011 1 175 99.7619 6.7011 INE033L14EW9 TATA CAP HOUSING 90D 09-Nov-16 99.7655 6.5995 1 175 99.7655 6.5995 INE306N14IO3 TATA CAP FIN SERV 90D 10-Nov-16 99.7475 6.5997 1 100 99.7475 6.5997 INE860H14VX5 ADITYA BIRLA FIN 90D 10-Nov-16 99.7475 6.5997 10 60 99.7475 6.5997 INE261F14AU0 NABARD 60D 11-Nov-16 99.7336 6.4997 1 5 99.7336 6.4997 INE860H14VW7 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Nov-16 99.6576 6.6003 7 100 99.6576 6.6003 INE780C14562 JM FIN 45D 18-Nov-16 99.5875 6.8721 2 150 99.5875 6.8721 INE556F14DE1 SIDBI 88D 18-Nov-16 99.6115 6.4707 1 5 99.6115 6.4707 INE660N14738 S. D. CORPORATION 91D 24-Nov-16 99.4458 7.2647 1 65 99.4458 7.2647 INE660N14738 S. D. CORPORATION 91D 24-Nov-16 99.4658 7.2604 1 5 99.4658 7.2604 INE532F14YA6 EDELWEISS FIN SERV 30D 25-Nov-16 99.3684 8.0000 1 100 99.3684 8.0000 INE621H14419 RELIGARE ENTER 58D 25-Nov-16 99.2950 8.9363 1 25 99.2950 8.9363 INE621H14427 RELIGARE ENTER 33D 28-Nov-16 99.2174 8.9969 1 25 99.2174 8.9969 INE657N14HX2 EDELWEISS COMMOD 90D 29-Nov-16 99.3934 6.7503 3 100 99.3934 6.7503 INE531F14CF3 EDELWEISS SECURITIES 34D30-Nov-16 99.3752 6.7496 1 200 99.3752 6.7496 INE804I14NO7 ECL FIN 90D 30-Nov-16 99.3752 6.7496 1 100 99.3752 6.7496 INE191B14119 WELSPUN CORP 41D 30-Nov-16 99.3622 6.8909 1 75 99.3622 6.8909 INE192B14257 WELSPUN INDIA 51D 30-Nov-16 99.3543 6.9768 1 75 99.3543 6.9768 INE658R14261 ASPIRE HOME FIN 56D 30-Nov-16 99.3639 6.8724 1 50 99.3639 6.8724 INE001A14OG1 HDFC 364D 02-Dec-16 99.3607 6.5235 1 30 99.3607 6.5235 INE033L14FH7 TATA CAP HOUSING 58D 02-Dec-16 99.3238 7.0998 1 5 99.3238 7.0998 INE020B14417 REC 90D 07-Dec-16 99.3057 6.3798 1 5 99.3057 6.3798 INE866I14SB2 INDIA INFOLINE FIN 59D 08-Dec-16 99.1094 7.9998 1 230 99.1094 7.9998 INE916D14WQ6 KOTAK MAH PRIME 364D 09-Dec-16 99.2319 6.5704 1 100 99.2319 6.5704 INE205A14GE9 VEDANTA 90D 13-Dec-16 99.1937 6.4498 1 25 99.1937 6.4498 INE423A14AD3 ADANI ENTERPRISES 90D 13-Dec-16 99.1255 7.0002 1 5 99.1255 7.0002 INE101I14BQ8 AFCONS INFRAST 174D 14-Dec-16 99.1286 6.6845 1 50 99.1286 6.6845 INE205A14GF6 VEDANTA 90D 15-Dec-16 99.1589 6.4501 1 25 99.1589 6.4501 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 99.1718 6.3504 1 5 99.1718 6.3504 INE694L14DH1 TALWANDI SABO 87D 16-Dec-16 99.1349 6.5003 1 5 99.1349 6.5003 INE916D14WV6 KOTAK MAH PRIME 364D 21-Dec-16 99.0475 6.5001 1 5 99.0475 6.5001 INE053T14527 ONGC MANGALORE 90D 22-Dec-16 99.0185 6.4607 1 25 99.0185 6.4607 INE742F14BU7 ADANI PORTS 59D 23-Dec-16 98.9294 6.9298 2 150 98.9294 6.9298 INE296A14KO9 BAJAJ FIN 65D 23-Dec-16 99.0126 6.4999 1 5 99.0126 6.4999 INE148I14ON9 INDIABULLS HOUSING 60D 23-Dec-16 99.0051 6.5498 1 5 99.0051 6.5498 INE236A14GI5 HCL INFOSYSTEMS 90D 28-Dec-16 98.1887 10.8600 1 50 98.1887 10.8600 INE439L14111 DALMIA BHARAT 87D 30-Dec-16 98.7388 7.2847 1 50 98.7388 7.2847 INE296A14KM3 BAJAJ FIN 81D 30-Dec-16 98.7892 6.9900 1 25 98.7892 6.9900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com