Oct 28 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14DC5 SIDBI 81D 1-Nov-16 99.9299 6.4011 4 160 99.9299 6.4011 INE110L14AV5 RELIANCE JIO INFO 62D 1-Nov-16 99.9277 6.6021 2 75 99.9277 6.6021 INE780C14513 JM FIN 74D 1-Nov-16 99.9148 7.7811 1 50 99.9148 7.7811 INE301A14CW7 RAYMOND 67D 1-Nov-16 99.9277 6.6021 1 50 99.9277 6.6021 INE261F14AS4 NABARD 90D 2-Nov-16 99.9127 6.3821 4 97 99.9131 6.3492 INE233A14HS9 GODREJ INDUSTRIES 90D 2-Nov-16 99.9097 6.5979 1 80 99.9097 6.5979 INE110L14AO0 RELIANCE JIO INFO 87D 4-Nov-16 99.8736 6.5992 2 125 99.8736 6.5992 INE236A14GL9 HCL INFOSYSTEMS 17D 4-Nov-16 99.9194 9.8142 1 50 99.9194 9.8142 INE949L14986 AU FINANCIERS (INDIA) 4-Nov-16 99.8609 7.2632 1 50 99.8609 7.2632 INE010A14386 PRISM CEMENT 57D 4-Nov-16 99.8278 8.9945 1 50 99.8278 8.9945 INE556F14DN2 SIDBI 65D 4-Nov-16 99.8774 6.4006 1 25 99.8774 6.4006 INE114A14DC4 SAIL 88D 4-Nov-16 99.8759 6.4790 1 5 99.8759 6.4790 INE114A14DD2 SAIL 91D 7-Nov-16 99.8181 6.6514 1 5 99.8181 6.6514 INE866I14RU4 INDIA INFOLINE FIN 60D 8-Nov-16 99.8013 6.6064 2 25 99.8013 6.6064 INE306N14IO3 TATA CAP FIN SERV 90D 10-Nov-16 99.7655 6.5995 1 495 99.7655 6.5995 INE274G14AG0 INDIABULLS VENTURES 36D 10-Nov-16 99.7742 9.1782 1 225 99.7742 9.1782 INE556F14DD3 SIDBI 90D 10-Nov-16 99.7708 6.4500 2 225 99.7708 6.4500 INE110L14AQ5 RELIANCE JIO INFO 86D 10-Nov-16 99.7655 6.5995 1 200 99.7655 6.5995 INE860H14VX5 ADITYA BIRLA FIN 90D 10-Nov-16 99.7622 6.6926 1 50 99.7622 6.6926 INE389H14BC1 KEC INTERNATIONAL 91D 11-Nov-16 99.7322 7.0007 1 30 99.7322 7.0007 INE134E14808 PFC 39D 15-Nov-16 99.6815 6.4791 1 25 99.6815 6.4791 INE851M14EJ9 VOLKSWAGEN FIN 91D 15-Nov-16 99.6733 6.6465 1 10 99.6733 6.6465 INE657K14EM8 RHC HOLDING PRIVATE 57D 17-Nov-16 99.4464 12.6993 2 200 99.4464 12.6993 INE277L14099 FORTIS HEALTHCARE 57D 17-Nov-16 99.4681 12.1989 1 100 99.4681 12.1989 INE277L14099 FORTIS HEALTHCARE 57D 17-Nov-16 99.3315 12.2822 1 40 99.3315 12.2822 INE657K14EM8 RHC HOLDING PRIVATE 57D 17-Nov-16 99.2988 12.8873 1 20 99.2988 12.8873 INE657K14EL0 RHC HOLDING PRIVATE 58D 18-Nov-16 99.4120 12.6994 1 100 99.4120 12.6994 INE277L14107 FORTIS HEALTHCARE 58D 18-Nov-16 99.4350 12.1998 1 100 99.4350 12.1998 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 99.6157 6.7053 1 100 99.6157 6.7053 INE958G14TO2 RELIGARE FINVEST 49D 21-Nov-16 99.5744 7.8004 1 125 99.5744 7.8004 INE657K14EN6 RHC HOLDING PRIVATE 61D 21-Nov-16 99.3089 12.7003 1 80 99.3089 12.7003 INE660N14738 S. D. CORPORATION 91D 24-Nov-16 99.4658 7.2604 1 20 99.4658 7.2604 INE774D14KR2 MAH AND MAH FIN 87D 25-Nov-16 99.4949 6.6178 1 200 99.4949 6.6178 INE019A14841 JSW STEEL 88D 25-Nov-16 99.4282 7.4967 2 170 99.4282 7.4967 INE769A14163 AARTI INDUSTRIES 88D 25-Nov-16 99.4631 7.0367 1 50 99.4631 7.0367 INE891K14BV0 AXIS FIN 67D 28-Nov-16 99.4359 6.6795 1 100 99.4359 6.6795 INE657N14HX2 EDELWEISS COMM 90D 29-Nov-16 99.4850 6.7481 2 170 99.4849 6.7495 INE958G14TL8 RELIGARE FINVEST 60D 29-Nov-16 99.4051 7.8014 1 150 99.4051 7.8014 INE657N14HX2 EDELWEISS COMM 90D 29-Nov-16 99.4142 6.7206 3 95 99.4118 6.7489 INE523E14QI7 L AND T FIN 62D 30-Nov-16 99.4024 6.6496 4 600 99.4024 6.6496 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 99.4163 6.4940 1 300 99.4163 6.4940 INE657N14HY0 EDELWEISS COMM 89D 30-Nov-16 99.4469 7.0001 1 200 99.4469 7.0001 INE804I14NO7 ECL FIN 90D 30-Nov-16 99.3934 6.7503 1 30 99.3934 6.7503 INE851M14EL5 VOLKSWAGEN FIN 91D 1-Dec-16 99.3845 6.6485 1 50 99.3845 6.6485 INE036A14DS5 RELIANCE INFRAST 92D 2-Dec-16 99.1064 10.6164 2 385 99.1286 10.3502 INE514E14LJ5 EXIM 59D 2-Dec-16 99.3853 6.4501 1 50 99.3853 6.4501 INE085A14BF3 CHAMBAL FERTILISERS 60D 2-Dec-16 99.4300 6.7498 1 5 99.4300 6.7498 INE248U14356 IIFL WEALTH FIN 61D 5-Dec-16 99.2780 6.9854 1 150 99.2780 6.9854 INE020B14417 REC 90D 7-Dec-16 99.3059 6.3779 1 100 99.3059 6.3779 INE114A14CJ1 SAIL 365D 7-Dec-16 99.3756 6.3705 1 5 99.3756 6.3705 INE019A14908 JSW STEEL 90D 8-Dec-16 99.2072 7.1143 1 200 99.2072 7.1143 INE836B14028 SATIN CREDITCARE 91D 9-Dec-16 99.1348 7.5846 2 45 99.1348 7.5846 INE261F14AW6 NABARD 78D 9-Dec-16 99.3227 6.5500 1 5 99.3227 6.5500 INE423A14AD3 ADANI ENTERPRISES 90D 13-Dec-16 98.9473 8.4418 3 18 98.7208 10.2817 INE121A14NC8 CHOLAMANDALAM 90D 14-Dec-16 99.0940 7.1003 1 25 99.0940 7.1003 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 99.1582 6.4555 1 100 99.1582 6.4555 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 99.2522 6.2501 1 5 99.2522 6.2501 INE010A14394 PRISM CEMENT 60D 16-Dec-16 98.7961 9.0771 1 50 98.7961 9.0771 INE423A14AO0 ADANI ENTERPRISES 60D 19-Dec-16 98.5983 9.9787 1 100 98.5983 9.9787 INE660N14688 S. D. CORPORATION 197D 20-Dec-16 98.9227 7.4999 3 60 98.9227 7.4999 INE110L14BE9 RELIANCE JIO INFO 85D 21-Dec-16 99.0838 6.7501 1 5 99.0838 6.7501 INE866I14RY6 INDIA INFOLINE FIN 90D 21-Dec-16 99.0771 6.7999 1 5 99.0771 6.7999 INE423A14AP7 ADANI ENTERPRISES 58D 23-Dec-16 98.4897 9.9949 1 190 98.4897 9.9949 INE236A14GI5 HCL INFOSYSTEMS 90D 28-Dec-16 98.3429 10.7900 1 8 98.3429 10.7900 INE001A14OQ0 HDFC 364D 6-Feb-17 98.1481 7.1000 1 25 98.1481 7.1000 INE001A14OU2 HDFC 364D 13-Feb-17 98.0171 7.1000 1 75 98.0171 7.1000 INE001A14OW8 HDFC 364D 16-Feb-17 97.9611 7.0999 1 100 97.9611 7.0999 INE140A14LY6 PIRAMAL ENTERPRISES256D 28-Feb-17 97.5782 7.3650 1 50 97.5782 7.3650 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. 