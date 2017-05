Nov 1 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14PS3 HDFC 63D 2-Nov-16 99.9812 6.8633 5 660 99.9812 6.8633 INE261F14AS4 NABARD 90D 2-Nov-16 99.9817 6.6737 6 650 99.9816 6.7172 INE178A14AS1 CHENNAI PETROLEUM 45D 3-Nov-16 99.9633 6.7002 3 250 99.9633 6.7002 INE556F14DN2 SIDBI 65D 4-Nov-16 99.9460 6.5693 4 600.5 99.9454 6.6466 INE289B14AT2 GIC HOUSING FIN 85D 4-Nov-16 99.9425 6.9999 1 50 99.9425 6.9999 INE110L14AO0 RELIANCE JIO INFO 87D 4-Nov-16 99.9459 6.5857 1 45 99.9459 6.5857 INE949L14986 AU FINANCIERS 91D 4-Nov-16 99.9404 7.2557 1 25 99.9404 7.2557 INE660A14PI7 SUNDARAM FIN 67D 7-Nov-16 99.8883 6.8027 1 100 99.8883 6.8027 INE280A14187 TITAN COMPANY 61D 7-Nov-16 99.8916 6.6015 2 100 99.8916 6.6015 INE110L14AU7 RELIANCE JIO INFO 73D 7-Nov-16 99.8924 6.5527 2 19 99.8924 6.5527 INE001A14PE3 HDFC 184D 9-Nov-16 99.8545 6.6481 2 225 99.8545 6.6481 INE013A14ZB3 RELIANCE CAP 91D 9-Nov-16 99.8435 7.1515 1 5 99.8435 7.1515 INE870H14BT4 NETWORK18 MEDIA 76D 10-Nov-16 99.8351 6.6987 1 75 99.8351 6.6987 INE560K14611 PTC INDIA FIN SERV 57D 10-Nov-16 99.8215 7.2521 1 25 99.8215 7.2521 INE870H14BV0 NETWORK18 MEDIA 71D 11-Nov-16 99.8168 6.6991 3 70 99.8168 6.6991 INE742F14BN2 ADANI PORTS 57D 11-Nov-16 99.8168 6.6991 1 45 99.8168 6.6991 INE804I14NG3 ECL FIN 91D 15-Nov-16 99.7554 6.3927 1 125 99.7554 6.3927 INE657N14HN3 EDELWEISS COMMOD 91D 15-Nov-16 99.7322 7.0007 2 70 99.7322 7.0007 INE020E14GW6 STCI FIN 91D 18-Nov-16 99.6695 7.1196 1 100 99.6695 7.1196 INE539K14508 CREDILA FIN SERV 90D 21-Nov-16 99.6216 6.9320 2 75 99.6216 6.9320 INE957N14621 HERO FINCORP 89D 21-Nov-16 99.6280 6.8143 1 50 99.6280 6.8143 INE001A14PQ7 HDFC 91D 23-Nov-16 99.6274 6.5004 1 5 99.6274 6.5004 INE205A14FZ6 VEDANTA 90D 24-Nov-16 99.6038 6.5995 1 5 99.6038 6.5995 INE019A14841 JSW STEEL 88D 25-Nov-16 99.5099 7.4903 1 11 99.5099 7.4903 INE110L14BF6 RELIANCE JIO INFO 58D 25-Nov-16 99.5744 6.5003 1 5 99.5744 6.5003 INE248U14299 IIFL WEALTH FIN 69D 28-Nov-16 99.4693 7.2126 3 8 99.4693 7.2126 INE556F14DI2 SIDBI 90D 28-Nov-16 99.5497 6.3501 1 5 99.5497 6.3501 INE657N14HX2 EDELWEISS COMMOD 90D 29-Nov-16 99.4659 6.9998 3 325 99.4659 6.9998 INE729N14731 TVS CREDIT SERV 90D 29-Nov-16 99.4373 7.3767 2 100 99.4373 7.3767 INE140A14NP0 PIRAMAL FIN PRIVATE 67D 29-Nov-16 99.4646 7.0167 5 56 99.4560 7.1302 INE804I14NP4 ECL FIN 90D 29-Nov-16 99.5215 6.4997 1 50 99.5215 6.4997 INE267A14069 HINDUSTAN ZINC 230D 29-Nov-16 99.5361 6.3005 1 5 99.5361 6.3005 INE657N14HY0 EDELWEISS COMMOD 89D 30-Nov-16 99.4469 7.0001 1 200 99.4469 7.0001 INE804I14NO7 ECL FIN 90D 30-Nov-16 99.4543 6.9061 2 80 99.4666 6.7495 INE148I14OD0 INDIABULLS HOUSING 58D 30-Nov-16 99.4770 6.6172 1 50 99.4770 6.6172 INE531F14CF3 EDELWEISS SECURITIES 34D30-Nov-16 99.5038 6.5006 1 5 99.5038 6.5006 INE691I14EC2 L AND T INFRAST FIN 168 1-Dec-16 99.4279 7.0006 1 5 99.4279 7.0006 INE481G14600 ULTRATECH CEMENT 60D 5-Dec-16 99.4024 6.6496 1 5 99.4024 6.6496 INE694L14DF5 TALWANDI SABO 90D 7-Dec-16 99.3664 6.6497 1 5 99.3664 6.6497 INE836B14028 SATIN CREDITCARE 91D 9-Dec-16 99.2172 7.5783 1 50 99.2172 7.5783 INE522D14EZ1 MANAPPURAM FIN 90D 14-Dec-16 99.2225 6.8098 1 5 99.2225 6.8098 INE556F14DL6 SIDBI 105D 14-Dec-16 99.2236 6.8001 1 5 99.2236 6.8001 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 99.2517 6.3997 1 25 99.2517 6.3997 INE267A14127 HINDUSTAN ZINC 70D 22-Dec-16 99.0931 6.5500 1 30 99.0931 6.5500 INE860H14WK0 ADITYA BIRLA FIN 80D 23-Dec-16 99.0245 7.0503 1 20 99.0245 7.0503 INE085A14BI7 CHAMBAL FERTILISERS 60D 27-Dec-16 98.9968 6.6050 1 200 98.9968 6.6050 INE236A14GI5 HCL INFOSYSTEMS 90D 28-Dec-16 98.3437 10.7848 1 8 98.3437 10.7848 INE114A14DK7 SAIL 61D 28-Dec-16 99.0126 6.4999 1 5 99.0126 6.4999 INE756I14AE7 HDB FIN SERV 66D 29-Dec-16 98.9077 6.9499 1 40 98.9077 6.9499 INE296A14KM3 BAJAJ FIN 81D 30-Dec-16 98.8922 6.9301 1 10 98.8922 6.9301 INE121H14FJ4 IL AND FS FIN SERV 145D 27-Feb-17 97.6405 7.4748 1 50 97.6405 7.4748 INE020E14GY2 STCI FIN 175D 28-Feb-17 97.4814 7.9247 1 50 97.4814 7.9247 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com