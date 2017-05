Nov 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE178A14AS1 CHENNAI PET 45D 3-Nov-16 99.9821 6.5347 1 100 99.9821 6.5347 INE540L14561 ALKEM LABOR 27D 3-Nov-16 99.9816 6.7172 1 50 99.9816 6.7172 INE556F14DN2 SIDBI 65D 4-Nov-16 99.9641 6.5541 1 100 99.9641 6.5541 INE850D14EV5 GODREJ AGROVET 90D 8-Nov-16 99.8916 6.6015 1 50 99.8916 6.6015 INE033L14EW9 TATA CAP HOUSING 90D 9-Nov-16 99.8707 6.7508 1 75 99.8707 6.7508 INE110L14AQ5 RELIANCE JIO INFO 86D 10-Nov-16 99.8557 6.5932 1 200 99.8557 6.5932 INE556F14DD3 SIDBI 90D 10-Nov-16 99.8566 6.5520 2 100 99.8566 6.5520 INE916D14ZI6 KOTAK MAH PRIME 15D 11-Nov-16 99.8490 6.8998 1 5 99.8490 6.8998 INE134E14808 PFC 39D 15-Nov-16 99.7754 6.3203 1 12 99.7754 6.3203 INE866I14RW0 INDIA INFOLINE FIN 61D 15-Nov-16 99.7802 6.7003 1 5 99.7802 6.7003 INE657N14HO1 EDELWEISS COMMOD 90D 16-Nov-16 99.7322 7.0007 1 100 99.7322 7.0007 INE657N14HO1 EDELWEISS COMMOD 90D 16-Nov-16 99.7568 6.8450 1 100 99.7568 6.8450 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 99.7093 6.6509 3 30 99.7093 6.6509 INE977J14DZ6 TRAPTI TRADING 75D 23-Nov-16 99.6010 6.9628 1 8 99.6010 6.9628 INE657N14HX2 EDELWEISS COMMOD 90D 29-Nov-16 99.4849 6.9994 2 250 99.4849 6.9994 INE523E14QI7 L AND T FIN 62D 30-Nov-16 99.4925 6.6494 3 225 99.4925 6.6494 INE531F14CF3 EDELWEISS SECURITIES 34D30-Nov-16 99.4659 6.9998 1 100 99.4659 6.9998 INE531F14CF3 EDELWEISS SECURITIES 34D30-Nov-16 99.4850 6.9981 1 100 99.4850 6.9981 INE881J14KT8 SREI EQUIPMENT FIN 29D 30-Nov-16 99.3902 7.9980 1 75 99.3902 7.9980 INE804I14NO7 ECL FIN 90D 30-Nov-16 99.4659 6.9998 2 50 99.4659 6.9998 INE192B14257 WELSPUN INDIA 51D 30-Nov-16 99.4682 6.9695 1 30 99.4682 6.9695 INE909H14JT3 TATA MOTORS FIN 56D 30-Nov-16 99.4739 7.1497 1 25 99.4739 7.1497 INE020B14417 REC 90D 7-Dec-16 99.3900 6.4005 1 100 99.3900 6.4005 INE020B14417 REC 90D 7-Dec-16 99.3844 6.6496 1 5 99.3844 6.6496 INE261F14AW6 NABARD 78D 9-Dec-16 99.3554 6.4001 1 25 99.3554 6.4001 INE691I14EB4 L AND T INFRAST 182D 14-Dec-16 99.2403 6.6527 2 70 99.2403 6.6527 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 99.2517 6.3997 2 125 99.2517 6.3997 INE267A14127 HINDUSTAN ZINC 70D 22-Dec-16 99.0973 6.6497 2 75 99.0973 6.6497 INE657N14II1 EDELWEISS COMMOD 64D 30-Dec-16 98.8999 7.0001 1 100 98.8999 7.0001 INE804I14OD8 ECL FIN 64D 30-Dec-16 98.8999 7.0001 1 100 98.8999 7.0001 INE804I14OD8 ECL FIN 64D 30-Dec-16 98.9189 6.9985 1 100 98.9189 6.9985 INE245A14529 THE TATA POWER 149D 27-Jan-17 98.3912 6.9397 1 250 98.3912 6.9397 INE261F14AR6 NABARD 203D 3-Feb-17 98.3393 6.6999 1 100 98.3393 6.6999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com