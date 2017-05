Nov 4 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523H14XX5 JM FIN PRODUCTS 11D 7-Nov-16 99.9344 7.9866 1 500 99.9344 7.9866 INE114A14DD2 SAIL 91D 7-Nov-16 99.9466 6.5005 1 5 99.9466 6.5005 INE866I14RU4 INDIA INFOLINE FIN 60D 8-Nov-16 99.9299 6.4011 1 300 99.9299 6.4011 INE891K14CC8 AXIS FIN 7D 8-Nov-16 99.9250 6.8489 2 200 99.9250 6.8489 INE523H14XZ0 JM FIN PRODUCTS 11D 8-Nov-16 99.9125 7.9914 2 125 99.9125 7.9914 INE248U14216 IIFL WEALTH FIN 61D 8-Nov-16 99.9206 7.2510 1 95 99.9206 7.2510 INE033L14EW9 TATA CAP HOUSING FIN90D 9-Nov-16 99.9069 6.8026 2 90 99.9069 6.8026 INE306N14IM7 TATA CAP FIN SERV 90D 9-Nov-16 99.9063 6.8465 1 45 99.9063 6.8465 INE027E14BJ9 FAMILY CREDIT 141D 10-Nov-16 99.8875 6.8515 1 100 99.8875 6.8515 INE870H14BT4 NETWORK18 MEDIA 76D 10-Nov-16 99.8916 6.6015 1 25 99.8916 6.6015 INE860H14VX5 ADITYA BIRLA FIN 90D 10-Nov-16 99.8875 6.8515 1 25 99.8875 6.8515 INE306N14IO3 TATA CAP FIN SERV 90D 10-Nov-16 99.8875 6.8515 2 2.1 99.8875 6.8515 INE879F14938 INFINA FIN PRIVATE 15D 11-Nov-16 99.8486 7.9039 4 920 99.8490 7.8855 INE121A14NA2 CHOLAMANDALAM 63D 11-Nov-16 99.8717 6.6985 1 150 99.8717 6.6985 INE916D14ZI6 KOTAK MAH PRIME 15D 11-Nov-16 99.8471 7.9849 1 30 99.8471 7.9849 INE148I14NQ4 INDIABULLS HOUSING 78D 15-Nov-16 99.7985 6.6996 2 150 99.7985 6.6996 INE860H14VW7 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Nov-16 99.7940 6.8496 1 25 99.7940 6.8496 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 99.7437 6.6993 1 25 99.7437 6.6993 INE660A14PL1 SUNDARAM FIN 60D 21-Nov-16 99.6889 6.7003 1 10 99.6889 6.7003 INE248U14166 IIFL WEALTH FIN 90D 23-Nov-16 99.5874 7.9588 7 1300 99.5969 7.7751 INE866I14SC0 INDIA INFOLINE FIN 28D 25-Nov-16 99.5278 8.2470 8 1675 99.5520 7.8217 INE657N14IJ9 EDELWEISS COMMOD 29D 25-Nov-16 99.5425 7.9883 10 1550 99.5425 7.9883 INE532F14YA6 EDELWEISS FIN SERV 30D 25-Nov-16 99.5426 7.9872 7 1225 99.5427 7.9848 INE804I14OC0 ECL FIN 29D 25-Nov-16 99.5425 7.9883 4 425 99.5425 7.9883 INE487L14326 IIFL FACILITIES SERV 28D25-Nov-16 99.5521 7.8200 1 100 99.5521 7.8200 INE019A14841 JSW STEEL 88D 25-Nov-16 99.5712 7.4850 1 11 99.5712 7.4850 INE756I14809 HDB FIN SERV 364D 25-Nov-16 99.6122 6.7666 1 1.35 99.6122 6.7666 INE523E14QG1 L AND T FIN 60D 28-Nov-16 99.5989 6.9996 1 25 99.5989 6.9996 INE556F14DI2 SIDBI 90D 28-Nov-16 99.5843 6.3485 1 8 99.5843 6.3485 INE134E14790 PFC 90D 28-Nov-16 99.5817 6.3883 2 5 99.5816 6.3899 INE094O14AC5 DAIMLER FIN SERV 60D 29-Nov-16 99.5161 7.0993 1 125 99.5161 7.0993 INE438A14IC6 APOLLO TYRES 90D 29-Nov-16 99.5481 6.6277 1 1.3 99.5481 6.6277 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 99.5401 6.4861 3 126.35 99.5401 6.4861 INE881J14KT8 SREI EQUIPMENT FIN 29D 30-Nov-16 99.4338 7.9938 1 75 99.4338 7.9938 INE523E14QI7 L AND T FIN 62D 30-Nov-16 99.5577 7.0503 1 25 99.5577 7.0503 INE192B14257 WELSPUN INDIA 51D 30-Nov-16 99.5062 6.9666 1 25 99.5062 6.9666 INE804I14NO7 ECL FIN 90D 30-Nov-16 99.5199 6.7724 1 1.35 99.5199 6.7724 INE825A14627 VARDHMAN TEXTILES 63D 30-Nov-16 99.5310 6.6151 1 1.3 99.5310 6.6151 INE891D14NX6 REDINGTON INDIA 58D 30-Nov-16 99.5423 6.4549 1 1.3 99.5423 6.4549 INE034A14527 ARVIND 58D 30-Nov-16 99.5280 6.6576 1 1.3 99.5280 6.6576 INE514E14LJ5 EXIM 59D 2-Dec-16 99.5064 6.4663 4 250 99.5061 6.4703 INE514E14LJ5 EXIM 59D 2-Dec-16 99.5568 6.4995 1 50 99.5568 6.4995 INE020B14417 REC 90D 7-Dec-16 99.4686 6.4999 1 50 99.4686 6.4999 INE866I14SB2 INDIA INFOLINE FIN 59D 8-Dec-16 99.2713 7.8800 4 725 99.2852 7.7288 INE019A14908 JSW STEEL 90D 8-Dec-16 99.3426 7.1041 1 200 99.3426 7.1041 INE487L14318 IIFL FACILITIES SERV 59D 8-Dec-16 99.3338 7.1998 1 50 99.3338 7.1998 INE261F14AW6 NABARD 78D 9-Dec-16 99.3806 6.4997 2 385 99.3806 6.4997 INE423A14AD3 ADANI ENTERPRISES 90D 13-Dec-16 98.9155 10.2611 1 10 98.9155 10.2611 INE261F14AV8 NABARD 90D 14-Dec-16 99.3604 6.3502 1 5 99.3604 6.3502 INE038G14087 SABMILLER INDIA 180D 20-Dec-16 99.1371 6.9065 1 100 99.1371 6.9065 INE245A14503 THE TATA POWER 169D 20-Dec-16 99.2517 6.3997 1 5 99.2517 6.3997 INE916D14WV6 KOTAK MAH PRIME 364D 21-Dec-16 99.1193 6.9002 1 5 99.1193 6.9002 INE110L14BE9 RELIANCE JIO INFO 85D 21-Dec-16 99.2107 6.5997 1 5 99.2107 6.5997 INE742F14BU7 ADANI PORTS AND 59D 23-Dec-16 99.1813 6.5498 1 5 99.1813 6.5498 INE539K14490 CREDILA FIN SERV 132D 28-Dec-16 98.9750 7.0000 1 100 98.9750 7.0000 INE114A14DK7 SAIL 61D 28-Dec-16 99.0711 6.7103 1 25 99.0711 6.7103 INE860H14VV9 ADITYA BIRLA FIN 143D 30-Dec-16 98.9449 6.9503 2 250 98.9449 6.9503 INE205A14GO8 VEDANTA 59D 30-Dec-16 98.9771 6.7360 1 50 98.9771 6.7360 INE742F14BX1 ADANI PORTS AND 58D 30-Dec-16 99.0579 6.5498 1 5 99.0579 6.5498 INE001A14OS6 HDFC 348D 23-Jan-17 98.5102 6.9000 1 150 98.5102 6.9000 INE140A14MH9 PIRAMAL ENTERPRISES209D 25-Jan-17 98.4158 7.1651 1 75 98.4158 7.1651 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 98.4369 6.8999 1 75 98.4369 6.8999 INE261F14AR6 NABARD 203D 3-Feb-17 98.3655 6.6649 1 50 98.3655 6.6649 INE121H14DS0 IL AND FS FIN SERV 360D 6-Feb-17 98.1547 7.3000 1 75 98.1547 7.3000 INE759E14CX6 L AND T FINCORP 259D 3-Mar-17 97.6753 7.3001 1 100 97.6753 7.3001 INE477A14510 CANFIN HOMES 239D 24-Mar-17 97.2763 7.2999 1 25 97.2763 7.2999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 