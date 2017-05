Nov 7 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE891K14CC8 AXIS FIN 7D 8-Nov-16 99.9815 6.7537 3 150 99.9815 6.7537 INE866I14RU4 INDIA INFOLINE FIN 60D 8-Nov-16 99.9819 6.6077 1 100 99.9819 6.6077 INE850D14EV5 GODREJ AGROVET 90D 8-Nov-16 99.9823 6.4616 1 50 99.9823 6.4616 INE202B14IG5 DHFL 91D 9-Nov-16 99.9630 6.7550 1 125 99.9630 6.7550 INE110L14AS1 RELIANCE JIO INFO 72D 9-Nov-16 99.9649 6.4080 1 50 99.9649 6.4080 INE556F14DD3 SIDBI 90D 10-Nov-16 99.9471 6.4355 2 150 99.9470 6.4518 INE860H14VX5 ADITYA BIRLA FIN 90D 10-Nov-16 99.9450 6.6953 1 35 99.9450 6.6953 INE560K14611 PTC INDIA FIN SERV 57D 10-Nov-16 99.9425 6.9999 1 25 99.9425 6.9999 INE306N14IO3 TATA CAP FIN SERV 90D 10-Nov-16 99.9450 6.6953 1 5 99.9450 6.6953 INE261F14AU0 NABARD 60D 11-Nov-16 99.9294 6.4468 1 140 99.9294 6.4468 INE331A14CV6 THE RAMCO CEMENTS 57D 11-Nov-16 99.9281 6.5656 1 25 99.9281 6.5656 INE085A14BE6 CHAMBAL FERTILISERS 62D 15-Nov-16 99.8577 6.5017 1 100 99.8577 6.5017 INE891D14NQ0 REDINGTON INDIA 64D 15-Nov-16 99.8562 6.5703 2 75 99.8562 6.5703 INE860H14VW7 ADITYA BIRLA FIN 91D 15-Nov-16 99.8534 6.6984 1 35 99.8534 6.6984 INE891D14NZ1 REDINGTON INDIA 41D 17-Nov-16 99.8203 6.5709 1 50 99.8203 6.5709 INE780C14562 JM FIN 45D 18-Nov-16 99.7938 6.8562 1 300 99.7938 6.8562 INE523H14XM8 JM FIN PRODUCTS 45D 18-Nov-16 99.7938 6.8562 2 175 99.7938 6.8562 INE178A14AT9 CHENNAI PETROLEUM 53D 18-Nov-16 99.8045 6.4998 1 60 99.8045 6.4998 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 99.8053 6.4731 1 30 99.8053 6.4731 INE660N14720 S. D. CORPORATION 91D 22-Nov-16 99.7265 7.1501 1 5 99.7265 7.1501 INE001A14PQ7 HDFC 91D 23-Nov-16 99.7178 6.4559 1 5 99.7178 6.4559 INE657N14IJ9 EDELWEISS COMMOD 29D 25-Nov-16 99.6079 7.9822 1 300 99.6079 7.9822 INE881J14KT8 SREI EQUIPMENT FIN 29D 30-Nov-16 99.4991 7.9891 1 77 99.4991 7.9891 INE804I14NO7 ECL FIN 90D 30-Nov-16 99.5612 6.9943 1 25 99.5612 6.9943 INE514E14LJ5 EXIM 59D 2-Dec-16 99.5602 6.4494 2 100 99.5602 6.4494 INE860H14WL8 ADITYA BIRLA FIN 58D 2-Dec-16 99.5516 6.8501 1 25 99.5516 6.8501 INE020B14417 REC 90D 7-Dec-16 99.4686 6.4999 2 215 99.4686 6.4999 INE804I14NZ3 ECL FIN 61D 7-Dec-16 99.4514 6.7115 1 20 99.4514 6.7115 INE261F14AW6 NABARD 78D 9-Dec-16 99.4377 6.4500 3 300 99.4377 6.4500 INE261F14AW6 NABARD 78D 9-Dec-16 99.4552 6.4497 1 25 99.4552 6.4497 INE866I14RY6 INDIA INFOLINE FIN 90D 21-Dec-16 99.2227 6.6497 1 5 99.2227 6.6497 INE205A14GK6 VEDANTA 91D 22-Dec-16 99.1747 6.7498 1 170 99.1747 6.7498 INE053T14527 ONGC MANGALORE 90D 22-Dec-16 99.2111 6.4497 1 5 99.2111 6.4497 INE556F14DQ5 SIDBI 50D 23-Dec-16 99.2111 6.4497 1 5 99.2111 6.4497 INE831R14439 ADITYA BIRLA HOUSING 89D26-Dec-16 99.1163 6.7797 1 5 99.1163 6.7797 INE756I14AC1 HDB FIN SERV 80D 26-Dec-16 99.1137 6.7998 1 5 99.1137 6.7998 INE306N14IF1 TATA CAP FIN SERV 179D 30-Dec-16 99.0615 6.6500 1 5 99.0615 6.6500 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 98.4854 6.9300 1 50 98.4854 6.9300 INE121H14DS0 IL AND FS FIN SERV 360D 6-Feb-17 98.2246 7.2498 2 175 98.2246 7.2498 INE001A14OQ0 HDFC 364D 6-Feb-17 98.3088 6.9001 1 75 98.3088 6.9001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com