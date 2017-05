Nov 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE445L14407 NABHA POWER 89D 9-Nov-16 99.9822 6.4982 1 500 99.9822 6.4982 INE110L14AS1 RELIANCE JIO INFO 72D 9-Nov-16 99.9825 6.3886 1 100 99.9825 6.3886 INE306N14IM7 TATA CAP FIN SERV 90D 9-Nov-16 99.9816 6.7172 1 50 99.9816 6.7172 INE523H14XY3 JM FIN PRODUCTS 9D 10-Nov-16 99.9604 7.2243 7 2300 99.9563 7.9787 INE012I14GE2 JM FIN SERV 9D 10-Nov-16 99.9563 7.9787 2 250 99.9563 7.9787 INE860H14VX5 ADITYA BIRLA FIN 90D 10-Nov-16 99.9617 6.9924 1 100 99.9617 6.9924 INE879F14938 INFINA FIN PRIVATE 15D 11-Nov-16 99.9344 7.9866 9 1675 99.9344 7.9866 INE121A14NA2 CHOLAMANDALAM 63D 11-Nov-16 99.9428 6.9653 2 155 99.9425 6.9999 INE535H14FL1 FULLERTON INDIA 364D 11-Nov-16 99.9417 7.0973 1 100 99.9417 7.0973 INE916D14ZI6 KOTAK MAH PRIME 15D 11-Nov-16 99.9344 7.9866 1 100 99.9344 7.9866 INE202B14IK7 DHFL 91D 11-Nov-16 99.9417 7.0973 1 75 99.9417 7.0973 INE248U14232 IIFL WEALTH FIN 60D 11-Nov-16 99.9425 6.9999 4 75 99.9425 6.9999 INE134E14808 PFC 39D 15-Nov-16 99.8773 6.4079 3 85 99.8772 6.4110 INE694L14DC2 TALWANDI SABO 90D 17-Nov-16 99.8302 6.8980 1 50 99.8302 6.8980 INE482A14460 CEAT 59D 18-Nov-16 99.8195 6.6002 1 50 99.8195 6.6002 INE265J14585 JM FIN ASSET 181D 22-Nov-16 99.7100 7.5827 1 35 99.7100 7.5827 INE248U14166 IIFL WEALTH FIN 90D 23-Nov-16 99.6776 7.8704 6 1400 99.6776 7.8704 INE001A14PQ7 HDFC 91D 23-Nov-16 99.7275 6.6490 1 100 99.7275 6.6490 INE860H14WC7 ADITYA BIRLA FIN 90D 24-Nov-16 99.7152 6.9499 1 5 99.7152 6.9499 INE657N14IJ9 EDELWEISS COMM 29D 25-Nov-16 99.6294 7.9866 4 800 99.6294 7.9866 INE866I14SC0 INDIA INFOLINE FIN 28D 25-Nov-16 99.6453 7.6425 5 760 99.6750 7.0007 INE532F14YA6 EDELWEISS FIN SERV 30D 25-Nov-16 99.6294 7.9866 3 650 99.6294 7.9866 INE804I14OC0 ECL FIN 29D 25-Nov-16 99.6294 7.9866 5 425 99.6294 7.9866 INE487L14326 IIFL FACILITIES SERV 28D25-Nov-16 99.6389 7.7811 2 400 99.6389 7.7811 INE530L14539 EDELWEISS HOUSING 24D 25-Nov-16 99.6294 7.9866 1 125 99.6294 7.9866 INE756I14809 HDB FIN SERV 364D 25-Nov-16 99.6787 6.9207 1 105 99.6787 6.9207 INE918K14397 EDELWEISS FIN AND 28D 25-Nov-16 99.6294 7.9866 1 100 99.6294 7.9866 INE019A14841 JSW STEEL 88D 25-Nov-16 99.6528 7.4806 1 50 99.6528 7.4806 INE860H14WH6 ADITYA BIRLA FIN 60D 29-Nov-16 99.6160 6.7000 1 50 99.6160 6.7000 INE523E14PP4 L T FIN 218D 29-Nov-16 99.6017 6.9505 1 50 99.6017 6.9505 INE267A14069 HINDUSTAN ZINC 230D 29-Nov-16 99.6246 6.5494 1 50 99.6246 6.5494 INE691I14EV2 L AND T INFRAST FIN 25D29-Nov-16 99.6206 6.9504 1 5 99.6206 6.9504 INE523E14QI7 L AND T FIN 62D 30-Nov-16 99.5828 6.9507 3 275 99.5828 6.9507 INE916D14ZJ4 KOTAK MAH PRIME 28D 30-Nov-16 99.5738 7.1013 1 60 99.5738 7.1013 INE560K14629 PTC INDIA FIN SERV 58D 1-Dec-16 99.5669 6.9030 1 75 99.5669 6.9030 INE514E14LJ5 EXIM 59D 2-Dec-16 99.5790 6.4298 4 325 99.5790 6.4298 INE556F14CZ8 SIDBI 169D 2-Dec-16 99.5790 6.4298 1 75 99.5790 6.4298 INE001A14OG1 HDFC 364D 2-Dec-16 99.5765 6.7493 1 50 99.5765 6.7493 INE248U14356 IIFL WEALTH FIN 61D 5-Dec-16 99.4866 6.9762 1 150 99.4866 6.9762 INE306N14IS4 TATA CAP FIN SERV 90D 6-Dec-16 99.4980 6.8205 1 50 99.4980 6.8205 INE020B14417 REC 90D 7-Dec-16 99.4917 6.4303 2 215 99.4917 6.4303 INE261F14AW6 NABARD 78D 9-Dec-16 99.4569 6.4295 1 75 99.4569 6.4295 INE556F14DL6 SIDBI105D 14-Dec-16 99.3882 6.4195 1 5 99.3882 6.4195 INE121A14MT4 CHOLAMANDALAM 183D 22-Dec-16 99.2227 6.6497 1 5 99.2227 6.6497 INE477A14551 CANFIN HOMES 77D 23-Dec-16 99.1794 6.7110 1 135 99.1794 6.7110 INE306N14IE4 TATA CAP FIN SERV 178D 26-Dec-16 99.0963 6.9346 1 125 99.0963 6.9346 INE580B14FY3 GRUH FIN 91D 26-Dec-16 99.1040 6.8749 1 100 99.1040 6.8749 INE523E14QH9 L AND T FIN 90D 28-Dec-16 99.1152 6.6497 1 5 99.1152 6.6497 INE756I14AE7 HDB FIN SERV 66D 29-Dec-16 99.0973 6.6497 1 5 99.0973 6.6497 INE121A14MZ1 CHOLAMANDALAM 140D 30-Dec-16 99.0126 6.9999 1 300 99.0126 6.9999 INE860H14VV9 ADITYA BIRLA FIN 143D 30-Dec-16 99.0335 6.8503 1 150 99.0335 6.8503 INE804I14OD8 ECL FIN 64D 30-Dec-16 99.0128 6.9984 2 95 99.0126 6.9999 INE915T14030 SUN PHARMA LAB 168D 30-Dec-16 99.0691 6.5956 2 75 99.0691 6.5956 INE205A14GO8 VEDANTA 59D 30-Dec-16 99.0502 6.7308 1 25 99.0502 6.7308 INE020B14433 REC 87D 30-Dec-16 99.1068 6.4501 1 5 99.1068 6.4501 INE756I14999 HDB FIN SERV 156D 27-Jan-17 98.4741 7.0698 1 250 98.4741 7.0698 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 98.5349 6.8698 1 150 98.5349 6.8698 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 98.5208 6.8502 1 50 98.5208 6.8502 INE114A14DL5 SAIL 91D 3-Feb-17 98.4281 6.7001 1 100 98.4281 6.7001 INE001A14OQ0 HDFC 364D 6-Feb-17 98.3313 6.8823 4 200 98.3319 6.8798 INE121H14DQ4 ILFS FIN SERV 365D 7-Feb-17 98.2170 7.2813 3 200 98.2125 7.3001 INE404K14BR0 SHAPOORJI PALLONJI 231D 7-Feb-17 98.1837 7.4199 1 70 98.1837 7.4199 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 