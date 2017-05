Nov 9 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE742F14BO0 ADANI PORTS AND 56D 10-Nov-16 99.9819 6.6077 1 300 99.9819 6.6077 INE233A14HV3 GODREJ INDUSTRIES 91D 10-Nov-16 99.9818 6.6442 1 95 99.9818 6.6442 INE205A14FS1 VEDANTA 90D 10-Nov-16 99.9800 7.3015 1 50 99.9800 7.3015 INE261F14AU0 NABARD 60D 11-Nov-16 99.9647 6.4445 2 240 99.9647 6.4445 INE289B14AU0 GIC HOUSING FIN 81D 11-Nov-16 99.9633 6.7002 1 100 99.9633 6.7002 INE742F14BN2 ADANI PORTS AND 57D 11-Nov-16 99.9633 6.7002 4 40 99.9633 6.7002 INE657N14HM5 EDELWEISS COMOD 91D 11-Nov-16 99.9617 6.9924 1 30 99.9617 6.9924 INE582L14AK8 TATA HOUSING 91D 11-Nov-16 99.9627 6.8098 1 25 99.9627 6.8098 INE916D14ZI6 KOTAK MAH PRIME 15D 11-Nov-16 99.9628 6.7915 1 5 99.9628 6.7915 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 99.8407 6.4708 1 50 99.8407 6.4708 INE110L14BA7 RELIANCE JIO INFO 61D 21-Nov-16 99.7868 6.4987 1 95 99.7868 6.4987 INE248U14166 IIFL WEALTH FIN 90D 23-Nov-16 99.7055 7.7000 1 100 99.7055 7.7000 INE860H14WB9 ADITYA BIRLA FIN 90D 23-Nov-16 99.7399 6.7989 1 35 99.7399 6.7989 INE977J14DZ6 TRAPTI TRADING AND 75D 23-Nov-16 99.7340 6.9535 1 12 99.7340 6.9535 INE660N14738 S. D. CORPORATION 91D 24-Nov-16 99.7032 7.2436 1 60 99.7032 7.2436 INE556F14DH4 SIDBI 88D 25-Nov-16 99.7159 6.4995 1 150 99.7159 6.4995 INE621H14419 RELIGARE ENTERPRISES 58D25-Nov-16 99.6111 8.9064 1 10 99.6111 8.9064 INE306N14IT2 TATA CAP FIN SERV 81D 28-Nov-16 99.6473 6.7995 1 35 99.6473 6.7995 INE621H14427 RELIGARE ENTERPRISES 33D28-Nov-16 99.5353 8.9688 1 20 99.5353 8.9688 INE691I14EV2 L AND T INFRAST FIN 25D29-Nov-16 99.6154 7.0460 1 5 99.6154 7.0460 INE691I14EV2 L AND T INFRAST FIN 25D29-Nov-16 99.6375 6.9892 1 5 99.6375 6.9892 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 99.6282 6.4864 2 115 99.6282 6.4864 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 99.6244 6.8805 1 5 99.6244 6.8805 INE849D14EV7 ICICI SECURITIES PD 90D30-Nov-16 99.6184 6.9909 1 5 99.6184 6.9909 INE866I14RT6 INDIA INFOLINE FIN 91D 1-Dec-16 99.5875 7.1993 1 5 99.5875 7.1993 INE573A14235 JK TYRE AND 61D 5-Dec-16 99.5279 6.6590 1 20 99.5279 6.6590 INE121H14FI6 IL AND FS FIN SERV 90D 8-Dec-16 99.4545 7.1500 1 5 99.4545 7.1500 INE261F14AW6 NABARD 78D 9-Dec-16 99.4796 6.5837 3 15 99.4901 6.4506 INE019A14890 JSW STEEL 88D 9-Dec-16 99.4391 7.0994 1 5 99.4391 7.0994 INE205A14GE9 VEDANTA 90D 13-Dec-16 99.3756 6.9496 1 5 99.3756 6.9496 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 99.3734 6.3931 1 19.6 99.3734 6.3931 INE306N14IV8 TATA CAP FIN SERV 90D 15-Dec-16 99.3332 7.0005 1 5 99.3332 7.0005 INE205A14GF6 VEDANTA 90D 15-Dec-16 99.3380 6.9497 1 5 99.3380 6.9497 INE081A14478 TATA STEEL 90D 15-Dec-16 99.3569 6.7500 1 5 99.3569 6.7500 INE915T14055 SUN PHARMA LAB 88D 16-Dec-16 99.3435 6.7002 1 5 99.3435 6.7002 INE556F14DP7 SIDBI 53D 20-Dec-16 99.2819 6.6001 1 5 99.2819 6.6001 INE205A14GG4 VEDANTA 91D 20-Dec-16 99.2441 6.9501 1 5 99.2441 6.9501 INE860H14WK0 ADITYA BIRLA FIN 80D 23-Dec-16 99.2111 6.7497 1 20 99.2111 6.7497 INE556F14DR3 SIDBI 55D 26-Dec-16 99.1689 6.6499 1 5 99.1689 6.6499 INE909H14KA1 TATA MOTORS FIN 53D 27-Dec-16 99.1193 6.9002 1 5 99.1193 6.9002 INE860H14WS3 ADITYA BIRLA FIN 68D 28-Dec-16 99.1201 6.7503 1 50 99.1201 6.7503 INE114A14DK7 SAIL 61D 28-Dec-16 99.1079 6.7051 1 25 99.1079 6.7051 INE756I14AE7 HDB FIN SERV 66D 29-Dec-16 99.0756 6.9501 1 5 99.0756 6.9501 INE020B14433 REC 87D 30-Dec-16 99.0973 6.6497 1 5 99.0973 6.6497 INE261F14AQ8 NABARD 203D 31-Jan-17 98.5098 6.6524 2 95 98.5098 6.6524 INE261F14AR6 NABARD 203D 3-Feb-17 98.4534 6.6672 2 200 98.4534 6.6672 INE756I14940 HDB FIN SERV 260D 10-Mar-17 97.7253 7.0799 1 25 97.7253 7.0799 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 95.4311 7.5000 1 100 95.4311 7.5000 INE975F14KB4 KOTAK MAH INVEST 296D 30-Aug-17 94.0530 7.8500 1 75 94.0530 7.8500 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 93.3776 7.4600 3 175 93.3776 7.4600 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com