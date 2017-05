Nov 10 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE916D14ZI6 KOTAK MAH PRIME 15D 11-Nov-16 99.9822 6.4982 3 345 99.9822 6.4982 INE824H14138 JULIUS BAER CAP 91D 11-Nov-16 99.9807 7.0459 1 250 99.9807 7.0459 INE651J14461 JM FIN CREDIT 91D 11-Nov-16 99.9801 7.2649 1 100 99.9801 7.2649 INE389H14BC1 KEC INTERNATIONAL 91D 11-Nov-16 99.9819 6.6077 1 70 99.9819 6.6077 INE780C14240 JM FIN 364D 11-Nov-16 99.9816 6.7172 1 15 99.9816 6.7172 INE870H14BV0 NETWORK18 MEDIA 71D 11-Nov-16 99.9827 6.3156 1 2 99.9827 6.3156 INE742F14BP7 ADANI PORTS AND 61D 15-Nov-16 99.9138 6.2980 2 590 99.9138 6.2980 INE296A14KJ9 BAJAJ FIN 62D 15-Nov-16 99.9097 6.5979 2 500 99.9097 6.5979 INE414G14DO0 MUTHOOT FIN 91D 15-Nov-16 99.9030 7.0879 1 200 99.9030 7.0879 INE657N14HN3 EDELWEISS 91D 15-Nov-16 99.9042 7.0001 2 150 99.9042 7.0001 INE804I14NG3 ECL FIN 91D 15-Nov-16 99.9029 7.0952 1 125 99.9029 7.0952 INE134E14808 PFC 39D 15-Nov-16 99.9110 6.5028 3 105 99.9110 6.5028 INE236A14FY4 HCL INFOSYSTEMS 180D 15-Nov-16 99.8893 8.0901 1 30 99.8893 8.0901 INE694L14DC2 TALWANDI SABO 90D 17-Nov-16 99.8679 6.8972 1 50 99.8679 6.8972 INE850D14EW3 GODREJ AGROVET 90D 17-Nov-16 99.8731 6.6253 1 40 99.8731 6.6253 INE556F14DE1 SIDBI 88D 18-Nov-16 99.8577 6.5017 2 495 99.8577 6.5017 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 99.8584 6.4697 1 45 99.8584 6.4697 INE248U14166 IIFL WEALTH FIN 90D 23-Nov-16 99.7255 7.7283 1 250 99.7255 7.7283 INE140A14NM7 PIRAMAL FIN PRIVATE 62D 24-Nov-16 99.7584 6.7998 1 15 99.7584 6.7998 INE860H14WC7 ADITYA BIRLA FIN 90D 24-Nov-16 99.7513 7.0001 1 10 99.7513 7.0001 INE660N14738 S. D. CORPORATION 91D 24-Nov-16 99.7118 7.5355 1 5 99.7118 7.5355 INE866I14SC0 INDIA INFOLINE FIN 28D 25-Nov-16 99.7083 7.1177 2 335 99.7050 7.1996 INE556F14DI2 SIDBI 90D 28-Nov-16 99.6805 6.4995 5 530 99.6805 6.4995 INE657N14HX2 EDELWEISS COM 90D 29-Nov-16 99.6375 6.9892 1 30 99.6375 6.9892 INE849D14EV7 ICICI SECURITIES PD 90D 30-Nov-16 99.6233 6.9008 1 125 99.6233 6.9008 INE531F14CF3 EDELWEISS SECURITIES 34D30-Nov-16 99.6179 7.0001 2 65 99.6179 7.0001 INE192B14257 WELSPUN INDIA 51D 30-Nov-16 99.6202 6.9578 2 50 99.6202 6.9578 INE658R14261 ASPIRE HOME FIN 56D 30-Nov-16 99.6258 6.8548 1 50 99.6258 6.8548 INE191B14119 WELSPUN CORP 41D 30-Nov-16 99.6248 6.8732 1 5 99.6248 6.8732 INE404K14BH1 SHAPOORJI PALLONJI 279D 30-Nov-16 99.6499 6.7492 1 5 99.6499 6.7492 INE514E14LJ5 EXIM 59D 2-Dec-16 99.6139 6.4306 2 350 99.6139 6.4306 INE742O14427 RELIANCE RETAIL 68D 6-Dec-16 99.5499 6.3473 1 150 99.5499 6.3473 INE020B14417 REC 90D 7-Dec-16 99.5215 6.4997 3 140 99.5215 6.4997 INE261F14AW6 NABARD 78D 9-Dec-16 99.4862 6.5002 4 630 99.4862 6.5002 INE556F14DJ0 SIDBI 100D 9-Dec-16 99.4971 6.3616 1 250 99.4971 6.3616 INE691I14EB4 L AND T INFRAST 182D 14-Dec-16 99.3706 6.7996 2 25 99.3706 6.7996 INE245A14503 THE TATA POWER 169D 20-Dec-16 99.3042 6.3937 1 495 99.3042 6.3937 INE931S14336 ADANI TRANSMISSION335D 22-Dec-16 99.2973 6.3000 1 5 99.2973 6.3000 INE556F14DQ5 SIDBI 50D 23-Dec-16 99.2350 6.5437 1 100 99.2350 6.5437 INE414G14DW3 MUTHOOT FIN 91D 23-Dec-16 99.1867 6.9602 1 25 99.1867 6.9602 INE556F14DQ5 SIDBI 50D 23-Dec-16 99.2633 6.4498 1 5 99.2633 6.4498 INE756I14AC1 HDB FIN SERV 80D 26-Dec-16 99.1627 6.6999 1 100 99.1627 6.6999 INE205A14GN0 VEDANTA 90D 27-Dec-16 99.1255 7.0002 1 5 99.1255 7.0002 INE114A14DK7 SAIL 61D 28-Dec-16 99.1266 6.7000 1 25 99.1266 6.7000 INE055A14ED5 CENTURY TEXTILES 58D 29-Dec-16 99.1111 6.8200 1 25 99.1111 6.8200 INE033L14EL2 TATA CAP HOUSING 183D 30-Dec-16 99.0563 6.9546 1 50 99.0563 6.9546 INE114A14DG5 SAIL 87D 12-Jan-17 98.8905 6.5002 2 200 98.8905 6.5002 INE261F14AR6 NABARD 203D 3-Feb-17 98.5089 6.4999 1 200 98.5089 6.4999 INE501A14BD4 DEEPAK FERTILIZERS 89D 6-Feb-17 98.3935 6.8500 1 75 98.3935 6.8500 INE501A14BD4 DEEPAK FERTILIZERS 89D 6-Feb-17 98.3753 6.8501 1 25 98.3753 6.8501 INE121A14ML1 CHOLAMANDALAM 364D 14-Mar-17 97.6312 7.1999 1 20 97.6312 7.1999 INE138A14195 PENINSULA LAND 189D 15-Mar-17 95.9911 12.1949 1 6 95.9911 12.1949 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com