Nov 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE296A14KJ9 BAJAJ FIN 62D 15-Nov-16 99.9288 6.5016 1 150 99.9288 6.5016 INE804I14NG3 ECL FIN 91D 15-Nov-16 99.9223 7.0956 1 125 99.9223 7.0956 INE745E14199 CARGILL INDIA PRIVATE 15-Nov-16 99.9266 6.7027 1 50 99.9266 6.7027 INE891D14NQ0 REDINGTON INDIA 64D 15-Nov-16 99.9277 6.6021 1 50 99.9277 6.6021 INE134E14808 PFC 39D 15-Nov-16 99.9288 6.5016 1 10 99.9288 6.5016 INE140A14MY4 PIRAMAL ENTERPRISES 86D 16-Nov-16 99.9034 7.0586 1 75 99.9034 7.0586 INE438A14ID4 APOLLO TYRES 63D 17-Nov-16 99.8933 6.4978 1 100 99.8933 6.4978 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 99.8705 6.7605 4 325 99.8698 6.7979 INE556F14DE1 SIDBI 88D 18-Nov-16 99.8765 6.4476 1 50 99.8765 6.4476 INE870D14999 NATIONAL FERTILIZERS 55D23-Nov-16 99.7792 6.7309 1 50 99.7792 6.7309 INE019A14841 JSW STEEL 88D 25-Nov-16 99.7141 7.4752 1 40 99.7141 7.4752 INE691I14EA6 L AND T INFRAST FIN 163D25-Nov-16 99.7418 6.7491 1 5 99.7418 6.7491 INE774D14KP6 MAH AND MAH FIN 91D 28-Nov-16 99.6866 6.7500 1 100 99.6866 6.7500 INE691I14EV2 L AND T INFRAST FIN 25D29-Nov-16 99.6633 6.8506 1 25 99.6633 6.8506 INE916D14ZJ4 KOTAK MAH PRIME 28D 30-Nov-16 99.7234 6.7493 1 250 99.7234 6.7493 INE531F14CF3 EDELWEISS SECURITIES 34D30-Nov-16 99.6395 6.9495 2 100 99.6421 6.9001 INE804I14NO7 ECL FIN 90D 30-Nov-16 99.6376 6.9872 1 25 99.6376 6.9872 INE774D14KS0 MAH AND MAH FIN 89D 5-Dec-16 99.5581 6.7504 1 25 99.5581 6.7504 INE306N14IS4 TATA CAP FIN SERV 90D 6-Dec-16 99.5384 6.7706 2 250 99.5384 6.7706 INE140A14LS8 PIRAMAL ENTERPRISES180D 6-Dec-16 99.5364 6.8001 1 0.1 99.5364 6.8001 INE261F14AW6 NABARD 78D 9-Dec-16 99.5038 6.5006 2 500 99.5038 6.5006 INE121H14EW0 IL AND FS FIN SERV 151D 9-Dec-16 99.4849 6.7495 1 25 99.4849 6.7495 INE306N14IV8 TATA CAP FIN SERV 90D 15-Dec-16 99.4466 6.7705 1 395 99.4466 6.7705 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 99.3890 6.5996 1 15 99.3890 6.5996 INE101I14BR6 AFCONS INFRAST 165D 19-Dec-16 99.3145 6.6299 1 50 99.3145 6.6299 INE012I14GD4 JM FIN SERV 60D 20-Dec-16 99.2583 6.9934 1 6 99.2583 6.9934 INE055A14ED5 CENTURY TEXTILES 58D 29-Dec-16 99.1150 6.7898 1 25 99.1150 6.7898 INE055A14ED5 CENTURY TEXTILES 58D 29-Dec-16 99.1899 6.7750 1 25 99.1899 6.7750 INE657N14II1 EDELWEISS COMMOD 64D 30-Dec-16 99.1454 6.9915 1 100 99.1454 6.9915 INE033L14EL2 TATA CAP HOUSING 183D 30-Dec-16 99.0750 6.9546 1 50 99.0750 6.9546 INE804I14OD8 ECL FIN 64D 30-Dec-16 99.0704 6.9895 1 25 99.0704 6.9895 INE020B14433 REC 87D 30-Dec-16 99.2050 6.5000 1 5 99.2050 6.5000 INE001A14OS6 HDFC 348D 23-Jan-17 98.6758 6.7099 2 100 98.6758 6.7099 INE261F14AR6 NABARD 203D 3-Feb-17 98.5485 6.4000 2 175 98.5485 6.4000 INE121H14DS0 IL AND FS FIN SERV 360D 6-Feb-17 98.3358 7.1001 2 82 98.3358 7.1001 INE756I14866 HDB FIN SERV 364D 9-Feb-17 98.3635 6.7473 1 40 98.3635 6.7473 INE001A14OU2 HDFC 364D 13-Feb-17 98.3013 6.7100 1 85 98.3013 6.7100 INE001A14OW8 HDFC 364D 16-Feb-17 98.2403 6.7402 1 50 98.2403 6.7402 INE144H14AJ7 DEUTSCHE INVEST 154D 20-Mar-17 97.4681 7.3500 1 25 97.4681 7.3500 INE909H14JG0 TATA MOTORS FIN 349D 29-Jun-17 95.4211 7.7500 1 200 95.4211 7.7500 INE975F14KD0 KOTAK MAH INVEST 322D 27-Sep-17 93.5610 7.8499 1 75 93.5610 7.8499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same.