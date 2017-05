Nov 15 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14FT9 VEDANTA 90D 16-Nov-16 99.9822 6.4982 1 250 99.9822 6.4982 INE641O14025 PIRAMAL FIN PRIVATE 61D 16-Nov-16 99.9808 7.0093 1 100 99.9808 7.0093 INE694L14DC2 TALWANDI SABO 90D 17-Nov-16 99.9645 6.4811 1 200 99.9645 6.4811 INE178A14AT9 CHENNAI PETROLEUM 53D 18-Nov-16 99.9492 6.1832 2 190 99.9491 6.1960 INE556F14DE1 SIDBI 88D 18-Nov-16 99.9491 6.1960 2 125 99.9491 6.1960 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 99.9474 6.4030 1 100 99.9474 6.4030 INE233A14HX9 GODREJ INDUSTRIES 91D 18-Nov-16 99.9466 6.5005 1 50 99.9466 6.5005 INE729N14756 TVS CREDIT SERV 91D 21-Nov-16 99.8782 7.4185 1 100 99.8782 7.4185 INE957N14621 HERO FINCORP 89D 21-Nov-16 99.8884 6.7966 1 50 99.8884 6.7966 INE539K14508 CREDILA FIN SERV PVT. 9021-Nov-16 99.8865 6.9124 1 25 99.8865 6.9124 INE556F14DF8 SIDBI 90D 23-Nov-16 99.8632 6.2501 2 160 99.8632 6.2501 INE860H14WB9 ADITYA BIRLA FIN 90D 23-Nov-16 99.8599 6.4010 1 35 99.8599 6.4010 INE860H14WC7 ADITYA BIRLA FIN 90D 24-Nov-16 99.8424 6.4016 1 35 99.8424 6.4016 INE691I14EA6 L AND T INFRAST FIN 163D25-Nov-16 99.8277 6.2998 1 35 99.8277 6.2998 INE763G14DI2 ICICI SECURITIES 88D 25-Nov-16 99.8250 6.3987 3 30 99.8250 6.3987 INE556F14DI2 SIDBI 90D 28-Nov-16 99.7761 6.3005 1 200 99.7761 6.3005 INE476M14673 L AND T HOUSING FIN 26D 28-Nov-16 99.7655 6.5995 1 100 99.7655 6.5995 INE205A14FY9 VEDANTA 91D 28-Nov-16 99.7602 6.7490 1 50 99.7602 6.7490 INE306N14IT2 TATA CAP FIN SERV 81D 28-Nov-16 99.7726 6.3992 1 35 99.7726 6.3992 INE523E14QG1 L AND T FIN 60D 28-Nov-16 99.7726 6.3992 1 25 99.7726 6.3992 INE729N14731 TVS CREDIT SERV 90D 29-Nov-16 99.7187 7.3546 2 100 99.7187 7.3546 INE657N14HX2 EDELWEISS COMMOD 90D 29-Nov-16 99.7321 7.0033 1 50 99.7321 7.0033 INE691I14EV2 L AND T INFRAST FIN 25D29-Nov-16 99.7309 7.0348 1 25 99.7309 7.0348 INE020B14425 REC 61D 30-Nov-16 99.7336 6.4997 1 100 99.7336 6.4997 INE849D14EV7 ICICI SECURITIES PD 90D30-Nov-16 99.7377 6.3994 1 68 99.7377 6.3994 INE531F14CF3 EDELWEISS SECURITIES 34D30-Nov-16 99.7254 6.7003 1 30 99.7254 6.7003 INE140A14LZ3 PIRAMAL ENTERPRISES163D 30-Nov-16 99.7124 7.0185 1 9 99.7124 7.0185 INE556F14CZ8 SIDBI 169D 2-Dec-16 99.7074 6.3007 1 75 99.7074 6.3007 INE501G14225 HT MEDIA 58D 2-Dec-16 99.7013 6.4325 1 50 99.7013 6.4325 INE020B14417 REC 90D 7-Dec-16 99.6237 6.2663 4 169 99.6247 6.2500 INE114A14CJ1 SAIL 365D 7-Dec-16 99.6017 6.9505 1 5 99.6017 6.9505 INE121A14NB0 CHOLAMANDALAM 90D 13-Dec-16 99.4962 6.6006 1 50 99.4962 6.6006 INE245A14503 THE TATA POWER 169D 20-Dec-16 99.3752 6.7496 1 5 99.3752 6.7496 INE742F14CB5 ADANI PORTS AND 40D 20-Dec-16 99.4212 6.2498 1 5 99.4212 6.2498 INE267A14127 HINDUSTAN ZINC 70D 22-Dec-16 99.3554 6.4001 1 15 99.3554 6.4001 INE267A14127 HINDUSTAN ZINC 70D 22-Dec-16 99.3338 6.7999 2 10 99.3435 6.7002 INE081A14494 TATA STEEL 88D 23-Dec-16 99.3254 6.7000 1 5 99.3254 6.7000 INE580B14FY3 GRUH FIN 91D 26-Dec-16 99.2345 6.8674 1 100 99.2345 6.8674 INE414G14DX1 MUTHOOT FIN 91D 26-Dec-16 99.1632 7.7002 1 5 99.1632 7.7002 INE909H14JW7 TATA MOTORS FIN 60D 26-Dec-16 99.1848 7.4998 1 5 99.1848 7.4998 INE114A14DK7 SAIL 61D 28-Dec-16 99.2066 6.9502 2 30 99.2066 6.9502 INE804I14OD8 ECL FIN 64D 30-Dec-16 99.1462 6.9849 1 75 99.1462 6.9849 INE121A14MZ1 CHOLAMANDALAM 140D 30-Dec-16 99.1040 7.4999 1 5 99.1040 7.4999 INE020B14433 REC 87D 30-Dec-16 99.1810 6.8501 1 5 99.1810 6.8501 INE866I14SA4 INDIA INFOLINE FIN 91D 5-Jan-17 98.9696 7.6002 1 5 98.9696 7.6002 INE094O14829 DAIMLER FIN SERV 364D 23-Jan-17 98.7520 6.6852 1 100 98.7520 6.6852 INE001A14OS6 HDFC 348D 23-Jan-17 98.7861 6.5003 4 100 98.7861 6.5003 INE033L14FJ3 TATA CAP HOUSING FIN 90D25-Jan-17 98.7296 6.6150 1 300 98.7296 6.6150 INE261F14AR6 NABARD 203D 3-Feb-17 98.6486 6.2502 1 175 98.6486 6.2502 INE121H14DS0 IL AND FS FIN SERV 360D 6-Feb-17 98.4111 7.1001 1 45 98.4111 7.1001 INE148I14OT6 INDIABULLS HOUSING 91D 9-Feb-17 98.4288 6.7749 1 200 98.4288 6.7749 INE909H14IF4 TATA MOTORS FIN 364D 10-Feb-17 98.4287 6.6975 1 100 98.4287 6.6975 INE001A14OU2 HDFC 364D 13-Feb-17 98.3748 6.7000 1 100 98.3748 6.7000 INE981F14411 L AND T INFRAST 90D 13-Feb-17 98.3271 6.9000 1 100 98.3271 6.9000 INE121H14FJ4 IL AND FS FIN SERV 145D 27-Feb-17 97.9802 7.2349 1 50 97.9802 7.2349 INE020E14GY2 STCI FIN 175D 28-Feb-17 97.9294 7.3500 1 50 97.9294 7.3500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com