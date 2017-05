Nov 16 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE763G14DH4 ICICI SECURITIES 90D 17-Nov-16 99.9815 6.7537 1 50 99.9815 6.7537 INE556F14DE1 SIDBI 88D 18-Nov-16 99.9649 6.4080 2 200 99.9649 6.4080 INE140A14MW8 PIRAMAL FIN PRIVATE 91D 18-Nov-16 99.9617 6.9924 1 100 99.9617 6.9924 INE289B14AV8 GIC HOUSING FIN 78D 18-Nov-16 99.9653 6.3349 1 100 99.9653 6.3349 INE774D14KT8 MAH AND MAH FIN 75D 21-Nov-16 99.9083 6.7002 1 195 99.9083 6.7002 INE477A14460 CANFIN HOMES 182D 21-Nov-16 99.9083 6.7002 1 190 99.9083 6.7002 INE870D14999 NATIONAL FERTILIZERS 55D23-Nov-16 99.8751 6.5208 1 225 99.8751 6.5208 INE556F14DF8 SIDBI 90D 23-Nov-16 99.8793 6.3012 1 5 99.8793 6.3012 INE205A14FZ6 VEDANTA 90D 24-Nov-16 99.8556 6.5978 2 240 99.8556 6.5978 INE860H14WC7 ADITYA BIRLA FIN 90D 24-Nov-16 99.8512 6.7991 1 150 99.8512 6.7991 INE031A14200 HOUSING AND URBAN 46D 25-Nov-16 99.8449 6.2999 1 25 99.8449 6.2999 INE261F14AT2 NABARD 74D 25-Nov-16 99.8449 6.2999 1 10 99.8449 6.2999 INE891K14BV0 AXIS FIN 67D 28-Nov-16 99.7816 6.6575 1 100 99.7816 6.6575 INE134E14790 PFC 90D 28-Nov-16 99.7933 6.3001 1 85 99.7933 6.3001 INE556F14DI2 SIDBI 90D 28-Nov-16 99.7917 6.3490 1 25 99.7917 6.3490 INE657N14HX2 EDELWEISS COMMOD 90D 29-Nov-16 99.7619 6.7011 1 50 99.7619 6.7011 INE691I14EV2 L AND T INFRAST FIN 25D29-Nov-16 99.7501 7.0340 1 25 99.7501 7.0340 INE560K14637 PTC INDIA FIN SERV 57D 30-Nov-16 99.7363 6.8932 1 75 99.7363 6.8932 INE531F14CF3 EDELWEISS SECURITIES 34D30-Nov-16 99.7359 6.9037 1 50 99.7359 6.9037 INE404K14BH1 SHAPOORJI PALLONJI 279D 30-Nov-16 99.7513 6.5001 1 20 99.7513 6.5001 INE001A14OG1 HDFC 364D 2-Dec-16 99.7180 6.4503 2 102 99.7181 6.4490 INE860H14WL8 ADITYA BIRLA FIN 58D 2-Dec-16 99.6984 6.9011 1 20 99.6984 6.9011 INE140A14LT6 PIRAMAL ENTERPRISES180D 5-Dec-16 99.6476 6.7937 1 2 99.6476 6.7937 INE916D14WQ6 KOTAK MAH PRIME 364D 9-Dec-16 99.5891 6.5477 1 100 99.5891 6.5477 INE261F14AW6 NABARD 78D 9-Dec-16 99.6033 6.3205 1 5 99.6033 6.3205 INE556F14DK8 SIDBI 104D 13-Dec-16 99.5293 6.3933 1 150 99.5293 6.3933 INE691I14EB4 L AND T INFRAST FIN 14-Dec-16 99.4936 6.6349 1 50 99.4936 6.6349 INE261F14AV8 NABARD 90D 14-Dec-16 99.5175 6.3202 1 5 99.5175 6.3202 INE001A14OI7 HDFC 364D 16-Dec-16 99.4862 6.5002 1 375 99.4862 6.5002 INE556F14DQ5 SIDBI 50D 23-Dec-16 99.3386 6.7505 1 5 99.3386 6.7505 INE909H14JW7 TATA MOTORS FIN 60D 26-Dec-16 99.2819 6.6001 1 45 99.2819 6.6001 INE756I14AE7 HDB FIN SERV 66D 29-Dec-16 99.2227 6.6497 1 50 99.2227 6.6497 INE657N14ID2 EDELWEISS COMM 90D 29-Dec-16 99.1331 7.5997 1 5 99.1331 7.5997 INE556F14DO0 SIDBI 90D 29-Dec-16 99.2293 6.7498 1 5 99.2293 6.7498 INE657N14II1 EDELWEISS COMM 64D 30-Dec-16 99.1988 6.7000 1 100 99.1988 6.7000 INE804I14OD8 ECL FIN 64D 30-Dec-16 99.1988 6.7000 1 100 99.1988 6.7000 INE296A14KL5 BAJAJ FIN 92D 10-Jan-17 99.0300 6.5003 1 25 99.0300 6.5003 INE001A14OS6 HDFC 348D 23-Jan-17 98.8209 6.5001 1 150 98.8209 6.5001 INE245A14529 THE TATA POWER 149D 27-Jan-17 98.7244 6.5501 1 250 98.7244 6.5501 INE205A14GP5 VEDANTA 91D 6-Feb-17 98.5996 6.4001 2 100 98.5996 6.4001 INE001A14OQ0 HDFC 364D 6-Feb-17 98.5349 6.7002 1 25 98.5349 6.7002 INE121H14FM8 IL AND FS FIN SERV 90D 8-Feb-17 98.4034 7.0502 1 100 98.4034 7.0502 INE756I14866 HDB FIN SERV 364D 9-Feb-17 98.4937 6.5670 2 90 98.4818 6.6198 INE780C14612 JM FIN 91D 10-Feb-17 98.3888 6.9502 1 50 98.3888 6.9502 INE909H14IF4 TATA MOTORS FIN 364D 10-Feb-17 98.4459 6.7000 1 25 98.4459 6.7000 INE523H14YA1 JM FIN PRODUCTS 91D 10-Feb-17 98.3888 6.9502 1 25 98.3888 6.9502 INE001A14OU2 HDFC 364D 13-Feb-17 98.4571 6.4998 1 50 98.4571 6.4998 INE860H14WW5 ADITYA BIRLA FIN 91D 14-Feb-17 98.3867 6.6501 1 100 98.3867 6.6501 INE121A14MG1 CHOLAMANDALAM 361D 28-Feb-17 98.1313 6.6834 2 150 98.1404 6.6501 INE916D14YB4 KOTAK MAH PRIME 266D 13-Mar-17 97.9221 6.6199 1 25 97.9221 6.6199 INE916D14YB4 KOTAK MAH PRIME 266D 13-Mar-17 97.9395 6.6199 1 5 97.9395 6.6199 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 96.2692 6.9001 2 50 96.2692 6.9001 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 95.6640 7.0101 2 425 95.6640 7.0101 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 95.6465 7.0099 5 200 95.6465 7.0099 INE001A14PY1 HDFC 364D 13-Oct-17 93.9561 7.1149 1 500 93.9561 7.1149 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com