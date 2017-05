Nov 17 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE217K14BB0 RELIANCE HOME FIN 60D 18-Nov-16 99.9815 6.7537 2 250 99.9815 6.7537 INE178A14AT9 CHENNAI PETROLEUM 53D 18-Nov-16 99.9825 6.3886 1 150 99.9825 6.3886 INE738C14CL9 BHARAT ALUMINIUM 88D 18-Nov-16 99.9827 6.3156 3 150 99.9827 6.3156 INE020E14GW6 STCI FIN 91D 18-Nov-16 99.9806 7.0824 1 100 99.9806 7.0824 INE001A14PI4 HDFC 178D 18-Nov-16 99.9825 6.3886 2 28 99.9825 6.3886 INE110L14BA7 RELIANCE JIO INFO 61D 21-Nov-16 99.9321 6.2001 1 5 99.9321 6.2001 INE001A14PQ7 HDFC 91D 23-Nov-16 99.8941 6.4499 6 310 99.8941 6.4491 INE191S14105 KHYATI REALTORS 90D 23-Nov-16 99.9028 7.1025 1 200 99.9028 7.1025 INE001A14PQ7 HDFC 91D 23-Nov-16 99.9117 6.4516 1 25 99.9117 6.4516 INE866I14SC0 INDIA INFOLINE FIN 28D 25-Nov-16 99.8384 7.3849 1 200 99.8384 7.3849 INE556F14DH4 SIDBI 88D 25-Nov-16 99.8610 6.3507 1 45 99.8610 6.3507 INE031A14200 HOUSING AND URBAN 46D 25-Nov-16 99.8610 6.3507 1 25 99.8610 6.3507 INE134E14790 PFC 90D 28-Nov-16 99.8096 6.3299 2 215 99.8096 6.3299 INE780C14539 JM FIN 91D 28-Nov-16 99.7919 6.9195 2 12 99.7919 6.9195 INE531F14CF3 EDELWEISS SECURITIES 34D30-Nov-16 99.7619 6.7011 1 55 99.7619 6.7011 INE658R14261 ASPIRE HOME FIN 56D 30-Nov-16 99.7551 6.8929 3 50 99.7551 6.8929 INE881J14KT8 SREI EQUIPMENT FIN 29D 30-Nov-16 99.7164 7.9853 1 35 99.7164 7.9853 INE804I14NO7 ECL FIN 90D 30-Nov-16 99.7619 6.7011 1 25 99.7619 6.7011 INE191B14119 WELSPUN CORP 41D 30-Nov-16 99.7561 6.8647 1 17 99.7561 6.8647 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 99.7696 6.4839 1 15 99.7696 6.4839 INE020B14417 REC 90D 7-Dec-16 99.6579 6.2648 1 64 99.6579 6.2648 INE019A14908 JSW STEEL 90D 8-Dec-16 99.6190 6.9798 1 5 99.6190 6.9798 INE261F14AW6 NABARD 78D 9-Dec-16 99.6560 5.9997 1 5 99.6560 5.9997 INE556F14DM4 SIDBI 110D 19-Dec-16 99.4703 6.2700 1 5 99.4703 6.2700 INE110L14BD1 RELIANCE JIO INFO 84D 19-Dec-16 99.4678 6.2998 1 5 99.4678 6.2998 INE205A14GJ8 VEDANTA 91D 21-Dec-16 99.3855 6.6376 1 200 99.3855 6.6376 INE916D14WV6 KOTAK MAH PRIME 364D 21-Dec-16 99.4003 6.4768 1 5 99.4003 6.4768 INE148I14ON9 INDIABULLS HOUSING 60D 23-Dec-16 99.3604 6.5266 1 5 99.3604 6.5266 INE580B14FY3 GRUH FIN 91D 26-Dec-16 99.3176 6.5997 1 5 99.3176 6.5997 INE055A14ED5 CENTURY TEXTILES 58D 29-Dec-16 99.2563 6.6704 1 25 99.2563 6.6704 INE261F14AR6 NABARD 203D 3-Feb-17 98.6877 6.2225 1 50 98.6877 6.2225 INE089C14329 STERLITE TECH 90D 7-Feb-17 98.4488 7.1001 1 50 98.4488 7.1001 INE975F14JL5 KOTAK MAH INVEST 182D 10-Feb-17 98.4976 6.5499 1 50 98.4976 6.5499 INE001A14OU2 HDFC 364D 13-Feb-17 98.4571 6.4998 2 150 98.4571 6.4998 INE001A14OW8 HDFC 364D 16-Feb-17 98.4053 6.5000 1 250 98.4053 6.5000 INE704I14544 BARCLAYS INVEST 212D 10-Mar-17 97.9086 6.8997 1 75 97.9086 6.8997 INE404K14BO7 SHAPOORJI PALLONJI 342D 18-Apr-17 96.9909 7.4500 1 14.5 96.9909 7.4500 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 96.2609 6.9499 2 100 96.2609 6.9499 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 95.5576 7.1901 1 50 95.5576 7.1901 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 93.7802 7.1200 3 200 93.7802 7.1200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com