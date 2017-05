Nov 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE891D14NT4 REDINGTON INDIA 66D 24-Nov-16 99.9830 6.2061 1 100 99.9830 6.2061 INE870H14BY4 NETWORK18 MEDIA 58D 24-Nov-16 99.9830 6.2061 1 89 99.9830 6.2061 INE667F14CA6 SUNDARAM BNP 90D 24-Nov-16 99.9827 6.3156 1 50 99.9827 6.3156 INE511C14OE0 MAGMA FINCORP 258D 24-Nov-16 99.9818 6.6442 1 48.95 99.9818 6.6442 INE860H14WD5 ADITYA BIRLA FIN 91D 25-Nov-16 99.9644 6.4939 4 595 99.9644 6.4993 INE261F14AT2 NABARD 74D 25-Nov-16 99.9660 6.2071 2 150 99.9660 6.2071 INE498L14604 L AND T FIN HOLDINGS 87D25-Nov-16 99.9647 6.4445 1 50 99.9647 6.4445 INE891K14BO5 AXIS FIN 86D 25-Nov-16 99.9649 6.4080 1 35 99.9649 6.4080 INE691I14EA6 L AND T INFRAST 163D 25-Nov-16 99.9644 6.4993 1 25 99.9644 6.4993 INE110L14BF6 RELIANCE JIO INFO 58D 25-Nov-16 99.9660 6.2071 1 5 99.9660 6.2071 INE556F14DI2 SIDBI 90D 28-Nov-16 99.9139 6.2907 1 50 99.9139 6.2907 INE580B14FV9 GRUH FIN 154D 28-Nov-16 99.9124 6.4004 1 50 99.9124 6.4004 INE657N14HX2 EDELWEISS COMMOD 90D 29-Nov-16 99.8900 6.6990 3 150 99.8900 6.6990 INE523E14PP4 L T FIN 218D 29-Nov-16 99.8949 6.4003 1 25 99.8949 6.4003 INE191S14113 KHYATI REALTORS 90D 30-Nov-16 99.8875 6.8515 1 150 99.8875 6.8515 INE148I14OD0 INDIABULLS HOUSING 58D 30-Nov-16 99.8726 6.6515 1 60 99.8726 6.6515 INE945G14HV9 RELIGARE SECURITIES 62D 30-Nov-16 99.8003 10.4338 1 50 99.8003 10.4338 INE759E14DQ8 L AND T FINCORP 27D 30-Nov-16 99.8774 6.4006 1 35 99.8774 6.4006 INE916D14ZJ4 KOTAK MAH PRIME 28D 30-Nov-16 99.8774 6.4006 1 25 99.8774 6.4006 INE192B14257 WELSPUN INDIA 51D 30-Nov-16 99.8671 6.9390 1 17 99.8671 6.9390 INE881J14KT8 SREI EQUIPMENT FIN 29D 30-Nov-16 99.8473 7.9744 1 10 99.8473 7.9744 INE001A14OG1 HDFC 364D 2-Dec-16 99.8398 6.5074 1 94 99.8398 6.5074 INE514E14LJ5 EXIM 59D 2-Dec-16 99.8654 6.1494 1 5 99.8654 6.1494 INE774D14KS0 MAH AND MAH FIN 89D 5-Dec-16 99.7878 6.4681 1 200 99.7878 6.4681 INE192B14265 WELSPUN INDIA 60D 9-Dec-16 99.6966 6.9424 1 50 99.6966 6.9424 INE556F14DJ0 SIDBI 100D 9-Dec-16 99.7152 6.9499 1 5 99.7152 6.9499 INE477L14806 INDIA INFOLINE 71D 13-Dec-16 99.6654 6.4494 1 5 99.6654 6.4494 INE522D14EZ1 MANAPPURAM FIN 90D 14-Dec-16 99.5880 7.5501 1 10 99.5880 7.5501 INE261F14AV8 NABARD 90D 14-Dec-16 99.6179 7.0001 1 5 99.6179 7.0001 INE267A14127 HINDUSTAN ZINC 70D 22-Dec-16 99.4878 6.4798 1 120 99.4878 6.4798 INE556F14DQ5 SIDBI 50D 23-Dec-16 99.4469 7.0001 2 10 99.4469 7.0001 INE982D14786 GODREJ AND BOYCE 91D 27-Dec-16 99.3081 7.4795 1 5 99.3081 7.4795 INE296A14KP6 BAJAJ FIN 68D 28-Dec-16 99.3522 6.9997 1 5 99.3522 6.9997 INE033L14EL2 TATA CAP HOUSING 183D 30-Dec-16 99.3354 6.6001 3 200 99.3354 6.6001 INE557F14DN0 NATIONAL HOUSING 87D 30-Dec-16 99.3630 6.4999 1 5 99.3630 6.4999 INE957N14704 HERO FINCORP 60D 20-Jan-17 98.8728 7.3003 1 5 98.8728 7.3003 INE477L14863 INDIA INFOLINE HOUS 60D20-Jan-17 98.8254 7.4797 1 5 98.8254 7.4797 INE110L14BR1 RELIANCE JIO INFO 60D 20-Jan-17 98.9187 6.9998 1 5 98.9187 6.9998 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 98.8818 6.3501 1 50 98.8818 6.3501 INE261F14AR6 NABARD 203D 3-Feb-17 98.8255 6.0248 1 50 98.8255 6.0248 INE582L14AJ0 TATA HOUSING 179D 3-Feb-17 98.7754 6.2850 1 50 98.7754 6.2850 INE774D14LB4 MAH AND MAH FIN 90D 6-Feb-17 98.6535 6.6424 1 100 98.6535 6.6424 INE774D14LB4 MAH AND MAH FIN 90D 6-Feb-17 98.6722 6.6374 1 100 98.6722 6.6374 INE089C14329 STERLITE TECH 90D 7-Feb-17 98.5230 7.1998 1 25 98.5230 7.1998 INE013A14ZR9 RELIANCE CAP 90D 8-Feb-17 98.6566 6.4548 1 200 98.6566 6.4548 INE001A14QD3 HDFC 91D 10-Feb-17 98.6632 6.2600 2 100 98.6632 6.2600 INE523H14UY9 JM FIN PRODUCTS 365D 14-Feb-17 98.4883 6.7499 1 25 98.4883 6.7499 INE523E14PV2 L AND T FIN 358D 2-Jun-17 96.4664 7.0000 2 30 96.4664 7.0000 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 96.4172 6.8501 1 25 96.4172 6.8501 INE909H14JG0 TATA MOTORS FIN 349D 29-Jun-17 95.6015 7.7033 1 200 95.6015 7.7033 INE735N14084 BMW INDIA FIN SERV 364D 26-Oct-17 93.5418 7.5000 1 150 93.5418 7.5000 INE001A14QC5 HDFC 364D 7-Nov-17 93.7267 7.0000 1 25 93.7267 7.0000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com