Nov 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE774D14KR2 MAH AND MAH FIN 87D 25-Nov-16 99.9821 6.5347 3 400 99.9821 6.5347 INE539K14524 CREDILA FIN SERV PVT.60D25-Nov-16 99.9821 6.5347 2 200 99.9821 6.5347 INE069A14HL2 ADITYA BIRLA NUVO 79D 25-Nov-16 99.9825 6.3886 1 200 99.9825 6.3886 INE957N14639 HERO FINCORP 79D 25-Nov-16 99.9824 6.4373 2 150 99.9829 6.2426 INE445L14415 NABHA POWER 78D 25-Nov-16 99.9822 6.4982 1 100 99.9822 6.4982 INE028E14BD0 KOTAK SECURITIES 87D 25-Nov-16 99.9821 6.5347 1 100 99.9821 6.5347 INE085A14BD8 CHAMBAL FERT 78D 25-Nov-16 99.9825 6.3886 2 100 99.9825 6.3886 INE860H14WD5 ADITYA BIRLA FIN 91D 25-Nov-16 99.9821 6.5347 1 100 99.9821 6.5347 INE891K14BO5 AXIS FIN 86D 25-Nov-16 99.9825 6.3886 1 100 99.9825 6.3886 INE769A14163 AARTI INDUSTRIES 88D 25-Nov-16 99.9808 7.0093 2 75 99.9808 7.0093 INE891D14NS6 REDINGTON INDIA 70D 25-Nov-16 99.9825 6.3886 1 50 99.9825 6.3886 INE031A14200 HOUSING AND URBAN 46D 25-Nov-16 99.9827 6.3156 1 50 99.9827 6.3156 INE530L14539 EDELWEISS HOUSING 24D 25-Nov-16 99.9817 6.6807 2 50 99.9817 6.6807 INE556F14DH4 SIDBI 88D 25-Nov-16 99.9827 6.3156 1 50 99.9827 6.3156 INE261F14AT2 NABARD 74D 25-Nov-16 99.9828 6.2882 2 40 99.9829 6.2426 INE019A14841 JSW STEEL 88D 25-Nov-16 99.9795 7.4840 1 39 99.9795 7.4840 INE780C14521 JM FIN 91D 25-Nov-16 99.9823 6.4616 1 25 99.9823 6.4616 INE134E14790 PFC 90D 28-Nov-16 99.9316 6.2458 2 75 99.9316 6.2458 INE020B14425 REC 61D 30-Nov-16 99.8974 6.2479 4 200 99.8974 6.2479 INE881J14KT8 SREI EQUIPMENT FIN 29D 30-Nov-16 99.8691 7.9735 1 6 99.8691 7.9735 INE691I14EC2 L AND T INFRAST FIN 168D 1-Dec-16 99.8774 6.4006 1 5 99.8774 6.4006 INE660A14PP2 SUNDARAM FIN 62D 6-Dec-16 99.7802 6.7003 1 100 99.7802 6.7003 INE261F14AW6 NABARD 78D 9-Dec-16 99.7475 6.1597 4 375 99.7475 6.1597 INE261F14AW6 NABARD 78D 9-Dec-16 99.7437 6.6993 1 5 99.7437 6.6993 INE556F14DJ0 SIDBI 100D 9-Dec-16 99.7409 6.3211 1 5 99.7409 6.3211 INE277L14149 FORTIS HEALTHCARE 31D 12-Dec-16 99.3403 13.4661 1 50 99.3403 13.4661 INE556F14DK8 SIDBI 104D 13-Dec-16 99.6688 6.3837 1 120 99.6688 6.3837 INE261F14AV8 NABARD 90D 14-Dec-16 99.5858 7.9901 1 5 99.5858 7.9901 INE657K14EP1 RHC HOLDING PVT 87D 22-Dec-16 98.9776 13.4654 1 45 98.9776 13.4654 INE110L14BI0 RELIANCE JIO INFO 62D 22-Dec-16 99.4849 6.9994 1 5 99.4849 6.9994 INE657K14EP1 RHC HOLDING PRIVATE 87D 22-Dec-16 99.1201 12.0005 1 5 99.1201 12.0005 INE556F14DQ5 SIDBI 50D 23-Dec-16 99.3908 7.9900 1 5 99.3908 7.9900 INE140A14NU0 PIRAMAL FIN PRIVATE 90D 26-Dec-16 99.4090 6.9999 1 5 99.4090 6.9999 INE657N14IP6 EDELWEISS COMMOD 48D 26-Dec-16 99.4510 6.4997 1 5 99.4510 6.4997 INE248U14323 IIFL WEALTH FIN 91D 29-Dec-16 99.3474 6.8504 1 25 99.3474 6.8504 INE091A14808 NIRMA 65D 30-Dec-16 99.4043 6.2495 1 5 99.4043 6.2495 INE657K14ES5 RHC HOLDING PRIVATE 55D 12-Jan-17 98.3573 12.7000 1 5 98.3573 12.7000 INE114A14DJ9 SAIL 91D 23-Jan-17 98.9840 6.3499 1 5 98.9840 6.3499 INE001A14OS6 HDFC 348D 23-Jan-17 98.9207 6.7499 1 5 98.9207 6.7499 INE033L14FM7 TATA CAP HOUSING 61D 23-Jan-17 98.8891 6.9497 1 5 98.8891 6.9497 INE001A14OQ0 HDFC 364D 6-Feb-17 98.7849 6.1502 1 25 98.7849 6.1502 INE756I14866 HDB FIN SERV 364D 9-Feb-17 98.7192 6.1501 1 25 98.7192 6.1501 INE071G14AB1 ICICI HOME FIN COM 365D14-Feb-17 98.6033 6.3051 1 80 98.6033 6.3051 INE245A14511 THE TATA POWER 210D 22-Feb-17 98.5254 6.0698 1 100 98.5254 6.0698 INE916D14XN1 KOTAK MAH PRIME 364D 23-Feb-17 98.4307 6.3948 1 100 98.4307 6.3948 INE306N14GU4 TATA CAP FIN SERV 364D 2-Mar-17 98.3639 6.1950 1 25 98.3639 6.1950 INE742F14AY1 ADANI PORTS 361D 15-May-17 96.9615 6.6500 1 100 96.9615 6.6500 INE849A14023 TRENT 361D 11-Sep-17 95.0155 6.5800 2 0.9 95.0155 6.5800 INE704I14643 BARCLAYS INVEST 354D 26-Sep-17 94.1958 7.3499 2 0.85 94.1958 7.3499 INE535H14FW8 FULLERTON INDIA 364D 28-Sep-17 93.9885 7.5797 2 0.8 93.9885 7.5797 INE442K14109 INDUS TOWERS 364D 26-Oct-17 94.0683 6.8500 2 0.85 94.0683 6.8500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com