Nov 25 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE134E14790 PFC 90D 28-Nov-16 99.9499 6.0988 3 405 99.9499 6.0986 INE556F14DI2 SIDBI 90D 28-Nov-16 99.9502 6.0620 2 400 99.9502 6.0620 INE018A14ER3 LARSEN AND TOUBRO 91D 28-Nov-16 99.9495 6.1440 2 245 99.9491 6.1960 INE205A14FY9 VEDANTA 91D 28-Nov-16 99.9497 6.1229 1 150 99.9497 6.1229 INE866I14RR0 INDIA INFOLINE FIN 90D 28-Nov-16 99.9466 6.5005 4 150 99.9466 6.5005 INE976I14KS0 TATA CAP 90D 28-Nov-16 99.9466 6.5005 1 35 99.9466 6.5005 INE774D14KP6 MAH AND MAH FIN 91D 28-Nov-16 99.9474 6.4030 1 35 99.9474 6.4030 INE523E14QG1 L AND T FIN 60D 28-Nov-16 99.9475 6.3909 1 25 99.9475 6.3909 INE523E14PP4 L T FIN 218D 29-Nov-16 99.9299 6.4011 3 225 99.9299 6.4011 INE267A14069 HINDUSTAN ZINC 230D 29-Nov-16 99.9330 6.1178 1 100 99.9330 6.1178 INE148I14OD0 INDIABULLS HOUSING 58D 30-Nov-16 99.9638 6.6089 2 500 99.9638 6.6089 INE759E14DQ8 L AND T FINCORP 27D 30-Nov-16 99.9067 6.8172 2 85 99.9117 6.4516 INE804I14NO7 ECL FIN 90D 30-Nov-16 99.9055 6.9014 2 50 99.9083 6.7002 INE059B14HC0 SIMPLEX INFRASTS 29D 30-Nov-16 99.8668 9.7366 1 6 99.8668 9.7366 INE657K14EU1 RHC HOLDING PVT 10D 1-Dec-16 99.7868 12.9974 1 10 99.7868 12.9974 INE514E14LJ5 EXIM 59D 2-Dec-16 99.9343 5.9991 1 100 99.9343 5.9991 INE144H14826 DEUTSCHE INVEST 364D 2-Dec-16 99.8717 6.6985 1 35 99.8717 6.6985 INE602A14315 PHILLIPS CARBON 60D 6-Dec-16 99.7914 6.9362 1 1 99.7914 6.9362 INE556F14DJ0 SIDBI 100D 9-Dec-16 99.8150 6.1500 1 150 99.8150 6.1500 INE261F14AW6 NABARD 78D 9-Dec-16 99.8150 6.1500 1 125 99.8150 6.1500 INE277L14149 FORTIS HEALTHCARE 31D 12-Dec-16 99.3770 13.4600 1 25 99.3770 13.4600 INE205A14GE9 VEDANTA 90D 13-Dec-16 99.7405 6.3309 1 50 99.7405 6.3309 INE831R14462 ADITYA BIRLA HOUS 59D 16-Dec-16 99.6204 6.6230 1 65 99.6204 6.6230 INE334L14114 UJJIVAN FIN SERV 79D 16-Dec-16 99.5989 6.9996 1 50 99.5989 6.9996 INE916D14XC4 KOTAK MAH PRIME 335D 19-Dec-16 99.5679 6.6000 1 40 99.5679 6.6000 INE556F14DP7 SIDBI 53D 20-Dec-16 99.6247 6.2500 1 5 99.6247 6.2500 INE657K14EP1 RHC HOLDING PVT 87D 22-Dec-16 99.1203 11.9971 2 30 99.1216 11.9799 INE860H14WK0 ADITYA BIRLA FIN 80D 23-Dec-16 99.5023 6.5203 1 45 99.5023 6.5203 INE556F14DQ5 SIDBI 50D 23-Dec-16 99.5873 6.0504 1 5 99.5873 6.0504 INE055I14BB8 MAGMA HOUSING FIN 66D 26-Dec-16 99.3803 7.3420 1 1 99.3803 7.3420 INE860H14WS3 ADITYA BIRLA FIN 68D 28-Dec-16 99.4140 6.5197 1 50 99.4140 6.5197 INE523E14QH9 L AND T FIN 90D 28-Dec-16 99.4068 6.6003 1 50 99.4068 6.6003 INE523H14UT9 JM FIN PRODUCTS 345D 29-Dec-16 99.3408 7.1237 1 10 99.3408 7.1237 INE085A14BJ5 CHAMBAL FERT 63D 30-Dec-16 99.3944 6.9497 1 5 99.3944 6.9497 INE121A14MZ1 CHOLAMANDALAM 140D 30-Dec-16 99.4247 6.6000 1 5 99.4247 6.6000 INE148I14OO7 INDIABULLS HOUSING 59D 30-Dec-16 99.4767 6.0003 1 5 99.4767 6.0003 INE866I14SA4 INDIA INFOLINE FIN 91D 5-Jan-17 99.3022 6.7497 1 5 99.3022 6.7497 INE657K14ES5 RHC HOLDING PVT 55D 12-Jan-17 98.3598 12.6803 1 5 98.3598 12.6803 INE114A14DH3 SAIL 91D 16-Jan-17 99.2010 5.9997 1 25 99.2010 5.9997 INE019A14957 JSW STEEL 90D 18-Jan-17 99.1137 6.3998 1 5 99.1137 6.3998 INE148I14OL3 INDIABULLS HOUSING 91D 18-Jan-17 99.1274 6.3001 1 5 99.1274 6.3001 INE114A14DJ9 SAIL 91D 23-Jan-17 99.0878 6.0003 1 25 99.0878 6.0003 INE001A14OS6 HDFC 348D 23-Jan-17 99.0577 6.2002 1 5 99.0577 6.2002 INE033L14FM7 TATA CAP HOUSING 61D 23-Jan-17 99.0502 6.2500 1 5 99.0502 6.2500 INE114A14DN1 SAIL 91D 20-Feb-17 98.6248 5.8500 1 650 98.6248 5.8500 INE114A14DO9 SAIL 91D 21-Feb-17 98.6092 5.8500 1 500 98.6092 5.8500 INE148I14OY6 INDIABULLS HOUSING 90D 22-Feb-17 98.5096 6.2048 2 150 98.5096 6.2048 INE916D14XN1 KOTAK MAH PRIME 364D 23-Feb-17 98.4871 6.2299 2 100 98.4871 6.2299 INE523H14UZ6 JM FIN PRODUCTS 363D 23-Feb-17 98.4106 6.5500 1 90 98.4106 6.5500 INE975F14ID4 KOTAK MAH INVEST 361D 24-Feb-17 98.4609 6.2698 1 50 98.4609 6.2698 INE121A14MG1 CHOLAMANDALAM 361D 28-Feb-17 98.3741 6.3501 1 175 98.3741 6.3501 INE704I14601 BARCLAYS INVEST 174D 28-Feb-17 98.2735 6.7499 1 25 98.2735 6.7499 INE523E14QA4 L AND T FIN 364D 6-Jul-17 95.9239 7.0500 1 50 95.9239 7.0500 INE094O14AB7 DAIMLER FIN SERV 364D 28-Jul-17 95.4282 7.1374 1 50 95.4282 7.1374 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 95.3955 6.7500 1 100 95.3955 6.7500 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 94.2247 6.8000 1 125 94.2247 6.8000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com