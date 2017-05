Nov 28 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE742F14BQ5 ADANI PORTS 64D 29-Nov-16 99.9821 6.5347 1 190 99.9821 6.5347 INE657N14HX2 EDELWEISS COMMOD 90D 29-Nov-16 99.9817 6.6807 2 125 99.9817 6.6807 INE729N14731 TVS CREDIT SERV 90D 29-Nov-16 99.9799 7.3380 1 100 99.9799 7.3380 INE438A14IC6 APOLLO TYRES 90D 29-Nov-16 99.9819 6.6077 1 98.7 99.9819 6.6077 INE267A14069 HINDUSTAN ZINC 230D 29-Nov-16 99.9833 6.0965 1 25 99.9833 6.0965 INE523E14PP4 L T FIN 218D 29-Nov-16 99.9808 7.0093 1 25 99.9808 7.0093 INE296A14KI1 BAJAJ FIN 91D 30-Nov-16 99.9600 7.2974 7 545 99.9603 7.2481 INE759E14DQ8 L AND T FINCORP 27D 30-Nov-16 99.9630 6.7550 3 325 99.9630 6.7550 INE909H14JT3 TATA MOTORS FIN 56D 30-Nov-16 99.9597 7.3668 3 200 99.9589 7.5038 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 99.9646 6.4628 2 140 99.9646 6.4628 INE531F14CF3 EDELWEISS SECURITIES 34D30-Nov-16 99.9633 6.6920 3 100 99.9633 6.7002 INE804I14NO7 ECL FIN 90D 30-Nov-16 99.9633 6.7002 2 50 99.9633 6.7002 INE916D14ZJ4 KOTAK MAH PRIME 28D 30-Nov-16 99.9603 7.2481 1 25 99.9603 7.2481 INE657K14EU1 RHC HOLDING PVT 10D 1-Dec-16 99.9288 13.0033 1 10 99.9288 13.0033 INE514E14LJ5 EXIM 59D 2-Dec-16 99.9270 6.6698 3 250 99.9284 6.5382 INE742O14427 RELIANCE RETAIL 68D 6-Dec-16 99.8615 6.3278 1 150 99.8615 6.3278 INE205A14GB5 VEDANTA 90D 8-Dec-16 99.8086 6.9995 1 50 99.8086 6.9995 INE261F14AW6 NABARD 78D 9-Dec-16 99.8045 6.4998 1 50 99.8045 6.4998 INE205A14GE9 VEDANTA 90D 13-Dec-16 99.7132 6.9989 1 50 99.7132 6.9989 INE556F14DL6 SIDBI 105D 14-Dec-16 99.7520 6.0497 1 5 99.7520 6.0497 INE261F14AV8 NABARD 90D 14-Dec-16 99.7520 6.0497 1 5 99.7520 6.0497 INE019A14916 JSW STEEL 90D 14-Dec-16 99.7377 6.3994 1 5 99.7377 6.3994 INE205A14GF6 VEDANTA 90D 15-Dec-16 99.6750 7.0007 2 225 99.6750 7.0007 INE831R14462 ADITYA BIRLA HOU 59D 16-Dec-16 99.6747 6.6179 1 65 99.6747 6.6179 INE556F14DM4 SIDBI 110D 19-Dec-16 99.6696 6.0498 1 5 99.6696 6.0498 INE371K14480 TATA REALTY 105D 20-Dec-16 99.6446 6.1992 1 5 99.6446 6.1992 INE657K14EP1 RHC HOLDING PVT 87D 22-Dec-16 99.2650 11.7505 1 5 99.2650 11.7505 INE267A14127 HINDUSTAN ZINC 70D 22-Dec-16 99.6171 6.0998 1 5 99.6171 6.0998 INE110L14BI0 RELIANCE JIO 62D 22-Dec-16 99.6077 6.2501 1 5 99.6077 6.2501 INE556F14DQ5 SIDBI 50D 23-Dec-16 99.6038 6.0495 1 5 99.6038 6.0495 INE148I14ON9 INDIABULLS HOUSING 60D 23-Dec-16 99.6038 6.0495 1 5 99.6038 6.0495 INE081A14494 TATA STEEL 88D 23-Dec-16 99.5972 6.1507 1 5 99.5972 6.1507 INE031A14218 HOUSING AND URBAN 56D 23-Dec-16 99.6038 6.0495 1 5 99.6038 6.0495 INE556F14DR3 SIDBI 55D 26-Dec-16 99.5545 6.0495 1 5 99.5545 6.0495 INE169A14DA2 COROMANDEL 80D 26-Dec-16 99.5545 6.0495 1 5 99.5545 6.0495 INE205A14GN0 VEDANTA 90D 27-Dec-16 99.4469 7.0001 1 25 99.4469 7.0001 INE860H14WQ7 ADITYA BIRLA FIN 68D 27-Dec-16 99.5228 6.2505 1 5 99.5228 6.2505 INE296A14KP6 BAJAJ FIN 68D 28-Dec-16 99.5216 6.0502 1 5 99.5216 6.0502 INE114A14DK7 SAIL 61D 28-Dec-16 99.4980 6.3502 1 5 99.4980 6.3502 INE055A14ED5 CENTURY TEXTILES 58D 29-Dec-16 99.4375 6.6604 1 25 99.4375 6.6604 INE580B14FZ0 GRUH FIN 91D 29-Dec-16 99.5031 6.0752 2 10 99.5052 6.0500 INE523H14UT9 JM FIN PRODUCTS 345D 29-Dec-16 99.4727 6.4495 1 5 99.4727 6.4495 INE556F14DO0 SIDBI 90D 29-Dec-16 99.5093 5.9996 1 5 99.5093 5.9996 INE148I14NA8 INDIABULLS HOUS 183D 29-Dec-16 99.5052 6.0500 1 5 99.5052 6.0500 INE860H14VV9 ADITYA BIRLA FIN 143D 30-Dec-16 99.4594 6.3997 1 5 99.4594 6.3997 INE580B14GA1 GRUH FIN 84D 30-Dec-16 99.4846 6.0999 1 5 99.4846 6.0999 INE557F14DN0 NATIONAL HOUSING 87D 30-Dec-16 99.4888 6.0499 1 5 99.4888 6.0499 INE085A14BJ5 CHAMBAL FERT 63D 30-Dec-16 99.4888 6.0499 1 5 99.4888 6.0499 INE008I14GB6 COX AND KINGS 59D 30-Dec-16 99.4300 6.7498 1 5 99.4300 6.7498 INE020B14433 REC 87D 30-Dec-16 99.4888 6.0499 1 5 99.4888 6.0499 INE028E14BG3 KOTAK SECURITIES 73D 30-Dec-16 99.4720 6.2498 1 5 99.4720 6.2498 INE866I14SA4 INDIA INFOLINE FIN 91D 5-Jan-17 99.2991 6.7798 1 50 99.2991 6.7798 INE657K14ES5 RHC HOLDING PRIVATE 55D 12-Jan-17 98.5389 12.3002 1 5 98.5389 12.3002 INE423A14AQ5 ADANI ENTERPRISES 60D 20-Jan-17 99.0126 6.9999 1 5 99.0126 6.9999 INE957N14704 HERO FINCORP 60D 20-Jan-17 98.9519 7.2945 1 5 98.9519 7.2945 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 98.9992 6.1497 2 135 98.9992 6.1497 INE001A14QB7 HDFC 87D 30-Jan-17 98.9478 6.1608 8 475 98.9496 6.1503 INE261F14AQ8 NABARD 203D 31-Jan-17 98.9864 5.8399 1 75 98.9864 5.8399 INE306N14IZ9 TATA CAP FIN SERV 90D 2-Feb-17 98.8595 6.3801 1 100 98.8595 6.3801 INE774D14LB4 MAH AND MAH FIN 90D 6-Feb-17 98.7912 6.3802 1 100 98.7912 6.3802 INE306N14JA0 TATA CAP FIN SERV 90D 6-Feb-17 98.7912 6.3802 1 100 98.7912 6.3802 INE484J14AN5 GODREJ PROPERTIES 91D 6-Feb-17 98.8418 6.1100 1 75 98.8418 6.1100 INE978J14EE7 TURQUOISE INVEST 90D 7-Feb-17 98.7771 6.3646 1 20 98.7771 6.3646 INE886I14564 MOTILAL OSWAL 90D 8-Feb-17 98.7148 6.6001 1 150 98.7148 6.6001 INE110L14BO8 RELIANCE JIO INFO 90D 9-Feb-17 98.8397 5.8696 2 150 98.8397 5.8696 INE148I14OT6 INDIABULLS HOUSING 91D 9-Feb-17 98.7518 6.3199 1 140 98.7518 6.3199 INE001A14QD3 HDFC 91D 10-Feb-17 98.7635 6.1751 2 200 98.7685 6.1500 INE019A14973 JSW STEEL 90D 13-Feb-17 98.6566 6.4548 2 400 98.6566 6.4548 INE071G14AB1 ICICI HOME FIN 365D 14-Feb-17 98.6914 6.2048 1 97.25 98.6914 6.2048 INE522D14FF0 MANAPPURAM FIN 90D 14-Feb-17 98.5469 6.9000 1 25 98.5469 6.9000 INE066P14485 INOX WIND 90D 15-Feb-17 98.4698 7.1798 1 50 98.4698 7.1798 INE522D14FE3 MANAPPURAM FIN 91D 20-Feb-17 98.4369 6.8999 2 325 98.4369 6.8999 INE069A14HR9 ADITYA BIRLA NUVO 90D 20-Feb-17 98.6548 5.9249 1 100 98.6548 5.9249 INE146O14207 HINDUJA LEYLAND FIN 90D 20-Feb-17 98.4637 6.7797 1 50 98.4637 6.7797 INE414G14EH2 MUTHOOT FIN 91D 21-Feb-17 98.4716 6.6650 1 150 98.4716 6.6650 INE950O14723 MAH RURAL HOUSING 90D 21-Feb-17 98.5055 6.5149 1 100 98.5055 6.5149 INE202B14IU6 DEWAN HOUSING 90D 22-Feb-17 98.5397 6.2896 1 250 98.5397 6.2896 INE039A14328 IFCI 91D 22-Feb-17 98.4676 6.6050 1 150 98.4676 6.6050 INE148I14OY6 INDIABULLS HOUSING 90D 22-Feb-17 98.4141 6.9198 4 100 98.4141 6.9198 INE245A14511 THE TATA POWER 210D 22-Feb-17 98.5889 6.0747 1 100 98.5889 6.0747 INE870H14CH7 NETWORK18 MEDIA 90D 22-Feb-17 98.6232 5.9250 1 100 98.6232 5.9250 INE008I14GG5 COX AND KINGS 91D 22-Feb-17 98.3364 7.1801 1 50 98.3364 7.1801 INE977J14EH2 TRAPTI TRADING 91D 22-Feb-17 98.5225 6.3648 1 25 98.5225 6.3648 INE597H14GD6 TGS INVESTMENT 91D 22-Feb-17 98.5225 6.3648 1 25 98.5225 6.3648 INE233A14IL2 GODREJ INDUSTRIES 91D 23-Feb-17 98.6051 5.9350 1 65 98.6051 5.9350 INE008I14GH3 COX AND KINGS 90D 23-Feb-17 98.3820 6.8998 1 25 98.3820 6.8998 INE704I14601 BARCLAYS INVEST 174D 28-Feb-17 98.2847 7.0001 1 25 98.2847 7.0001 INE001A14PN4 HDFC 364D 11-Jul-17 95.7616 7.1799 1 50 95.7616 7.1799 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 