Nov 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE148I14OD0 INDIABULLS HOUSING 58D 30-Nov-16 99.9802 7.2406 3 300 99.9795 7.4840 INE909H14JT3 TATA MOTORS FIN 56D 30-Nov-16 99.9816 6.7135 2 245 99.9821 6.5347 INE001A14PC7 HDFC 219D 30-Nov-16 99.9823 6.4616 1 211.4 99.9823 6.4616 INE414G14DS1 MUTHOOT FIN 91D 30-Nov-16 99.9816 6.7172 1 200 99.9816 6.7172 INE825A14627 VARDHMAN TEXTILES 63D 30-Nov-16 99.9820 6.5712 1 198.7 99.9820 6.5712 INE804I14NO7 ECL FIN 90D 30-Nov-16 99.9808 7.0093 2 128.65 99.9808 7.0093 INE034A14527 ARVIND 58D 30-Nov-16 99.9818 6.6442 1 98.7 99.9818 6.6442 INE296A14KI1 BAJAJ FIN 91D 30-Nov-16 99.9796 7.4521 2 80 99.9795 7.4840 INE248U14174 IIFL WEALTH FIN 91D 30-Nov-16 99.9789 7.7031 1 75 99.9789 7.7031 INE759E14DQ8 L AND T FINCORP 27D 30-Nov-16 99.9795 7.4840 1 50 99.9795 7.4840 INE602A14307 PHILLIPS CARBON 58D 30-Nov-16 99.9809 6.9728 1 10 99.9809 6.9728 INE691I14EC2 L AND T INFRAST 168D 1-Dec-16 99.9592 7.4490 1 35 99.9592 7.4490 INE514E14LJ5 EXIM 59D 2-Dec-16 99.9450 6.6953 5 400 99.9450 6.6953 INE033L14FH7 TATA CAP HOUSING 58D 2-Dec-16 99.9395 7.3653 3 200 99.9404 7.2557 INE607M14020 TATA POWER 85D 2-Dec-16 99.9453 6.6588 1 200 99.9453 6.6588 INE055A14EA1 CENTURY TEXTILES 59D 2-Dec-16 99.9463 6.5370 1 100 99.9463 6.5370 INE069A14HN8 ADITYA BIRLA NUVO 60D 2-Dec-16 99.9425 6.9999 1 100 99.9425 6.9999 INE001A14OG1 HDFC 364D 2-Dec-16 99.9425 6.9999 2 50 99.9425 6.9999 INE729N14764 TVS CREDIT SERV 90D 5-Dec-16 99.8820 7.1868 1 100 99.8820 7.1868 INE774D14KS0 MAH AND MAH FIN 89D 5-Dec-16 99.9076 6.7514 1 25 99.9076 6.7514 INE573A14235 JK TYRE AND IND 61D 5-Dec-16 99.8911 6.6320 1 17 99.8911 6.6320 INE658R14253 ASPIRE HOME FIN 61D 5-Dec-16 99.8879 6.8271 2 13 99.8879 6.8271 INE020B14417 REC 90D 7-Dec-16 99.8717 6.6985 1 5 99.8717 6.6985 INE121H14FI6 IL AND FS FIN SERV 90D 8-Dec-16 99.8247 7.1219 1 170 99.8247 7.1219 INE870H14CC8 NETWORK18 MEDIA 69D 8-Dec-16 99.8412 6.4505 1 50 99.8412 6.4505 INE556F14DJ0 SIDBI 100D 9-Dec-16 99.8266 6.3401 1 250 99.8266 6.3401 INE261F14AW6 NABARD 78D 9-Dec-16 99.8140 6.8017 1 100 99.8140 6.8017 INE121H14EW0 IL AND FS FIN SERV 151D 9-Dec-16 99.8160 6.7284 1 25 99.8160 6.7284 INE261F14AW6 NABARD 78D 9-Dec-16 99.8351 6.6987 1 5 99.8351 6.6987 INE418H14071 ALLCARGO LOGISTICS 179D 13-Dec-16 99.7222 7.2628 1 6 99.7222 7.2628 INE477L14806 INDIA INFOLINE HOUS 71D 13-Dec-16 99.7535 6.4425 1 5 99.7535 6.4425 INE261F14AV8 NABARD 90D 14-Dec-16 99.7254 6.7003 1 295 99.7254 6.7003 INE261F14970 NABARD 342D 15-Dec-16 99.7072 6.6991 1 69 99.7072 6.6991 INE001A14OI7 HDFC 364D 16-Dec-16 99.6843 6.7997 1 375 99.6843 6.7997 INE110L14BD1 RELIANCE JIO INFO 84D 19-Dec-16 99.6261 6.8493 1 245 99.6261 6.8493 INE870D14AE7 NATIONAL FERT 30D 23-Dec-16 99.5911 6.2442 1 100 99.5911 6.2442 INE008I14GA8 COX AND KINGS 59D 23-Dec-16 99.6046 6.2997 1 5 99.6046 6.2997 INE511C14PA5 MAGMA FINCORP 91D 26-Dec-16 99.4614 7.3205 1 200 99.4614 7.3205 INE909H14JW7 TATA MOTORS FIN 60D 26-Dec-16 99.5038 7.0006 1 5 99.5038 7.0006 INE140A14NU0 PIRAMAL FIN PRIVATE 90D 26-Dec-16 99.5215 6.4997 1 5 99.5215 6.4997 INE909H14KA1 TATA MOTORS FIN 53D 27-Dec-16 99.5178 6.5502 1 5 99.5178 6.5502 INE296A14KP6 BAJAJ FIN 68D 28-Dec-16 99.5000 6.5506 1 5 99.5000 6.5506 INE008I14DZ2 COX AND KINGS 365D 29-Dec-16 99.4031 7.3059 2 14 99.4031 7.3059 INE657N14II1 EDELWEISS COMMOD 64D 30-Dec-16 99.4090 6.9999 3 375 99.4090 6.9999 INE110L14BN0 RELIANCE JIO INFO 51D 30-Dec-16 99.4216 6.8498 1 200 99.4216 6.8498 INE657N14II1 EDELWEISS COMMOD 64D 30-Dec-16 99.4281 6.9981 1 150 99.4281 6.9981 INE155A14KF5 TATA MOTORS 176D 30-Dec-16 99.4501 6.5104 1 50 99.4501 6.5104 INE915T14030 SUN PHARMA 168D 30-Dec-16 99.4455 6.5652 1 30 99.4455 6.5652 INE557F14DN0 NATIONAL HOUSING 87D 30-Dec-16 99.4636 6.3497 1 25 99.4636 6.3497 INE001A14PX3 HDFC 91D 5-Jan-17 99.3630 6.4999 1 5 99.3630 6.4999 INE423A14AQ5 ADANI ENTERPRISES 60D 20-Jan-17 99.0210 6.9399 2 10 99.0224 6.9297 INE657N14JA6 EDELWEISS COMMOD 60D 27-Jan-17 98.9933 6.3997 1 5 98.9933 6.3997 INE121A14NE4 CHOLAMANDALAM 88D 30-Jan-17 98.9163 6.4497 1 50 98.9163 6.4497 INE404K14BS8 SHAPOORJI PAL 208D 31-Jan-17 98.8754 6.5896 1 25 98.8754 6.5896 INE261F14AR6 NABARD 203D 3-Feb-17 98.9090 6.1001 1 200 98.9090 6.1001 INE774D14LB4 MAH AND MAH FIN 90D 6-Feb-17 98.7954 6.4499 1 100 98.7954 6.4499 INE121H14DS0 IL AND FS FIN SERV 360D 6-Feb-17 98.7428 6.7351 1 25 98.7428 6.7351 INE860H14WW5 ADITYA BIRLA FIN 91D 14-Feb-17 98.6646 6.5002 1 300 98.6646 6.5002 INE114A14DN1 SAIL 91D 20-Feb-17 98.6097 6.2002 1 305 98.6097 6.2002 INE522D14FE3 MANAPPURAM FIN 91D 20-Feb-17 98.4244 7.0398 1 275 98.4244 7.0398 INE950O14723 MAH RURAL HOUSING 90D 21-Feb-17 98.5133 6.5576 1 100 98.5133 6.5576 INE202B14IU6 DEWAN HOUSING 90D 22-Feb-17 98.5327 6.3946 1 250 98.5327 6.3946 INE148I14OY6 INDIABULLS HOUSING 90D 22-Feb-17 98.4186 6.8998 4 100 98.4186 6.8998 INE148I14OY6 INDIABULLS HOUSING 90D 22-Feb-17 98.4391 6.8900 2 100 98.4391 6.8900 INE694L14DO7 TALWANDI SABO 91D 22-Feb-17 98.5993 6.1000 1 75 98.5993 6.1000 INE774D14JV6 MAH AND MAH FIN 365D 22-Feb-17 98.5373 6.4501 1 25 98.5373 6.4501 INE866I14SL1 INDIA INFOLINE FIN 87D 23-Feb-17 98.4117 6.8498 3 95 98.4117 6.8498 INE081A14510 TATA STEEL 90D 23-Feb-17 98.5762 6.1302 3 70 98.5762 6.1302 INE732U14086 FORD CREDIT INDIA 203D 24-Feb-17 98.4050 6.8001 1 25 98.4050 6.8001 INE742F14BK8 ADANI PORTS 206D 6-Mar-17 98.3430 6.3402 1 15 98.3430 6.3402 INE001A14PJ2 HDFC 364D 25-May-17 96.7396 6.9500 1 25 96.7396 6.9500 INE140A14LQ2 PIRAMAL ENTER 365D 2-Jun-17 96.4319 7.3399 1 5 96.4319 7.3399 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 96.1023 6.9500 1 50 96.1023 6.9500 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 96.1199 6.9500 1 50 96.1199 6.9500 INE180K14329 BHARAT FIN INC 365D 17-Oct-17 92.5310 9.1498 1 25 92.5310 9.1498 INE001A14QC5 HDFC 364D 7-Nov-17 93.8201 7.0300 1 100 93.8201 7.0300 INE975F14KI9 KOTAK MAH INVEST 365D 28-Nov-17 93.6318 6.8200 1 50 93.6318 6.8200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 