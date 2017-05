Nov 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE866I14RT6 INDIA INFOLINE FIN 91D 1-Dec-16 99.9804 7.1554 1 195 99.9804 7.1554 INE560K14629 PTC INDIA FIN SERV 58D 1-Dec-16 99.9812 6.8633 1 75 99.9812 6.8633 INE248U14190 IIFL WEALTH FIN 91D 1-Dec-16 99.9807 7.0459 1 50 99.9807 7.0459 INE691I14EC2 L AND T INFRAST 168D 1-Dec-16 99.9795 7.4840 1 30 99.9795 7.4840 INE085A14BF3 CHAMBAL FERT 60D 2-Dec-16 99.9660 6.2071 3 295 99.9660 6.2071 INE028E14BF5 KOTAK SECURITIES 72D 2-Dec-16 99.9614 7.0472 2 100 99.9614 7.0472 INE289B14AX4 GIC HOUSING FIN 66D 2-Dec-16 99.9649 6.4080 1 100 99.9649 6.4080 INE055A14EA1 CENTURY TEXTILES 59D 2-Dec-16 99.9660 6.2071 1 75 99.9660 6.2071 INE236A14GM7 HCL INFOSYSTEMS 21D 2-Dec-16 99.9732 9.7846 1 50 99.9732 9.7846 INE657N14IE0 EDELWEISS COMMOD 58D 2-Dec-16 99.9603 7.2481 1 15 99.9603 7.2481 INE165K14353 JHAJJAR POWER 61D 5-Dec-16 99.9042 7.0001 1 100 99.9042 7.0001 INE020B14417 REC 90D 7-Dec-16 99.8793 6.3012 1 25 99.8793 6.3012 INE556F14DJ0 SIDBI 100D 9-Dec-16 99.8464 6.2378 2 115 99.8488 6.1413 INE836B14028 SATIN CREDITCARE 91D 9-Dec-16 99.8146 7.5330 1 50 99.8146 7.5330 INE277L14149 FORTIS HEALTHCARE 31D 12-Dec-16 99.5978 13.3996 1 140 99.5978 13.3996 INE277L14149 FORTIS HEALTHCARE 31D 12-Dec-16 99.5602 13.4363 1 45 99.5602 13.4363 INE423A14AD3 ADANI ENTERPRISES 90D 13-Dec-16 99.7543 6.9155 1 50 99.7543 6.9155 INE477L14806 INDIA INFOLINE HOUS 71D13-Dec-16 99.7711 6.4416 1 3 99.7711 6.4416 INE691I14EB4 L AND T INFRAST FIN 182D14-Dec-16 99.7469 6.6154 1 45 99.7469 6.6154 INE205A14GF6 VEDANTA 90D 15-Dec-16 99.7172 6.9010 1 150 99.7172 6.9010 INE274G14AE5 INDIABULLS VENTURES 91D 15-Dec-16 99.6998 7.8502 1 125 99.6998 7.8502 INE001A14OI7 HDFC 364D 16-Dec-16 99.7050 6.7496 1 375 99.7050 6.7496 INE140A14KG5 PIRAMAL ENTER 270D 16-Dec-16 99.7159 6.4995 1 100 99.7159 6.4995 INE010A14394 PRISM CEMENT 60D 16-Dec-16 99.6065 9.0122 1 50 99.6065 9.0122 INE556F14DP7 SMALL INDUSTRIES 53D 20-Dec-16 99.6731 6.3005 1 25 99.6731 6.3005 INE205A14GJ8 VEDANTA 91D 21-Dec-16 99.6614 6.2004 1 5 99.6614 6.2004 INE958G14TK0 RELIGARE FINVEST 87D 22-Dec-16 99.5532 7.8007 1 150 99.5532 7.8007 INE657K14EP1 RHC HOLDING PVT 87D 22-Dec-16 99.3314 11.6991 1 100 99.3314 11.6991 INE657K14EP1 RHC HOLDING PVT 87D 22-Dec-16 99.2970 11.7460 1 50 99.2970 11.7460 INE931S14336 ADANI TRANS 335D 22-Dec-16 99.6229 6.2801 1 5 99.6229 6.2801 INE296A14KO9 BAJAJ FIN 65D 23-Dec-16 99.5772 6.7381 1 40 99.5772 6.7381 INE110L14BJ8 RELIANCE JIO INFO 60D 26-Dec-16 99.5356 6.5499 1 200 99.5356 6.5499 INE742F14BV5 ADANI PORTS 62D 26-Dec-16 99.5330 6.8502 1 5 99.5330 6.8502 INE205A14GM2 VEDANTA 90D 26-Dec-16 99.5771 6.2006 1 5 99.5771 6.2006 INE560K14660 PTC INDIA FIN SERV 42D 28-Dec-16 99.4409 7.3292 1 200 99.4409 7.3292 INE602A14323 PHILLIPS CARBON 56D 28-Dec-16 99.4875 6.7152 1 50 99.4875 6.7152 INE657N14ID2 EDELWEISS COM 90D 29-Dec-16 99.4667 6.9897 2 300 99.4500 7.2093 INE036A14EA1 RELIANCE INFRAST 58D 29-Dec-16 99.2380 10.0095 1 100 99.2380 10.0095 INE580B14FZ0 GRUH FIN 91D 29-Dec-16 99.4568 6.8742 1 65 99.4568 6.8742 INE495A14306 DALMIA BHARAT SUG 55D 29-Dec-16 99.4185 7.3617 1 30 99.4185 7.3617 INE580B14FZ0 GRUH FIN 91D 29-Dec-16 99.5266 6.2005 1 5 99.5266 6.2005 INE657N14II1 EDELWEISS COMMOD 64D 30-Dec-16 99.4362 7.1361 4 500 99.4273 7.2496 INE657N14II1 EDELWEISS COMMOD 64D 30-Dec-16 99.4087 7.2373 5 475 99.4076 7.2505 INE531F14CH9 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Dec-16 99.4076 7.2505 2 300 99.4076 7.2505 INE036A14DY3 RELIANCE INFRAST 59D 30-Dec-16 99.1570 10.7004 1 285 99.1570 10.7004 INE531F14CH9 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Dec-16 99.4274 7.2484 1 250 99.4274 7.2484 INE020B14433 REC 87D 30-Dec-16 99.4674 6.5147 1 200 99.4674 6.5147 INE804I14OD8 ECL FIN 64D 30-Dec-16 99.4076 7.2505 3 200 99.4076 7.2505 INE958G14TQ7 RELIGARE FINVEST 58D 30-Dec-16 99.3840 7.8012 1 150 99.3840 7.8012 INE804I14OD8 ECL FIN 64D 30-Dec-16 99.4292 7.2259 2 140 99.4312 7.2000 INE915T14030 SUN PHARMA LAB 168D 30-Dec-16 99.5098 6.2002 1 5 99.5098 6.2002 INE205A14GO8 VEDANTA 59D 30-Dec-16 99.5098 6.2002 1 5 99.5098 6.2002 INE036A14EB9 RELIANCE INFRAST 58D 6-Jan-17 99.0224 10.0096 1 100 99.0224 10.0096 INE010A14402 PRISM CEMENT 60D 6-Jan-17 99.0909 9.0504 1 50 99.0909 9.0504 INE114A14DG5 SAIL 87D 12-Jan-17 99.2435 6.4704 1 150 99.2435 6.4704 INE657K14ES5 RHC HOLDING PVT 55D 12-Jan-17 98.5820 12.5004 1 100 98.5820 12.5004 INE657K14ET3 RHC HOLDING PVT 56D 16-Jan-17 98.3393 13.3998 2 240 98.3393 13.3998 INE134E14816 PFC 48D 16-Jan-17 99.2600 5.7897 1 25 99.2600 5.7897 INE134E14816 PFC 48D 16-Jan-17 99.2756 5.7899 1 25 99.2756 5.7899 INE981F14403 L AND T INFRAST 93D 18-Jan-17 99.1913 6.1996 1 5 99.1913 6.1996 INE657N14IV4 EDELWEISS COMMOD 61D 23-Jan-17 99.0408 6.6698 1 200 99.0408 6.6698 INE001A14OS6 HDFC 348D 23-Jan-17 99.0548 6.4498 1 25 99.0548 6.4498 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 98.9855 6.4498 1 50 98.9855 6.4498 INE445L14449 NABHA POWER 63D 27-Jan-17 99.0104 6.4002 1 25 99.0104 6.4002 INE556F14DS1 SIDBI 72D 27-Jan-17 99.0441 6.1802 1 5 99.0441 6.1802 INE756I14866 HDB FIN SERV 364D 9-Feb-17 98.7514 6.5000 1 25 98.7514 6.5000 INE866I14SI7 INDIA INFOLINE FIN 90D 13-Feb-17 98.6500 6.7499 1 250 98.6500 6.7499 INE066P14485 INOX WIND 90D 15-Feb-17 98.4711 7.3599 1 50 98.4711 7.3599 INE245A14511 THE TATA POWER 210D 22-Feb-17 98.5843 6.2399 1 100 98.5843 6.2399 INE870H14CH7 NETWORK18 MEDIA 90D 22-Feb-17 98.6178 6.0902 1 100 98.6178 6.0902 INE404K14BP4 SHAPOORJI PALLONJI 253D 22-Feb-17 98.4916 6.6547 1 40 98.4916 6.6547 INE233A14IL2 GODREJ INDUSTRIES 91D 23-Feb-17 98.5994 6.0998 1 65 98.5994 6.0998 INE001A14PJ2 HDFC 364D 25-May-17 96.7574 6.9501 1 25 96.7574 6.9501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 