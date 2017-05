Dec 1 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E14LJ5 EXIM 59D 2-Dec-16 99.9829 6.2426 1 295 99.9829 6.2426 INE660A14OV3 SUNDARAM FIN 178D 2-Dec-16 99.9824 6.4251 1 225 99.9824 6.4251 INE774D14KW2 MAH AND MAH FIN 63D 2-Dec-16 99.9824 6.4251 1 200 99.9824 6.4251 INE486A14AP4 CESC 59D 2-Dec-16 99.9829 6.2426 1 200 99.9829 6.2426 INE033L14FH7 TATA CAP HOUSING 58D 2-Dec-16 99.9824 6.4251 1 95 99.9824 6.4251 INE556F14CZ8 SIDBI 169D 2-Dec-16 99.9829 6.2426 1 75 99.9829 6.2426 INE085A14BF3 CHAMBAL FERT 60D 2-Dec-16 99.9829 6.2426 1 50 99.9829 6.2426 INE774D14KS0 MAH AND MAH FIN 89D 5-Dec-16 99.9253 6.8228 2 175 99.9255 6.8032 INE742F14CK6 ADANI PORTS 7D 7-Dec-16 99.8965 6.3028 3 250 99.8965 6.3028 INE020B14417 REC 90D 7-Dec-16 99.8979 6.2198 2 125 99.8982 6.1991 INE866I14SB2 INDIA INFOLINE FIN 59D 8-Dec-16 99.8736 6.5992 1 50 99.8736 6.5992 INE556F14DJ0 SIDBI 100D 9-Dec-16 99.8643 6.1997 2 150 99.8643 6.1997 INE477L14806 INDIA INFOLINE HOUS 71D13-Dec-16 99.7802 6.7003 1 40 99.7802 6.7003 INE556F14DK8 SIDBI 104D 13-Dec-16 99.7933 6.3001 1 25 99.7933 6.3001 INE556F14DL6 SIDBI 105D 14-Dec-16 99.7797 6.1990 1 100 99.7797 6.1990 INE261F14AV8 NABARD 90D 14-Dec-16 99.7797 6.1990 1 50 99.7797 6.1990 INE140A14MC0 PIRAMAL ENTER 174D 15-Dec-16 99.7437 6.6993 1 25 99.7437 6.6993 INE205A14GF6 VEDANTA 90D 15-Dec-16 99.7778 6.2512 2 10 99.7743 6.3513 INE245A14503 THE TATA POWER 169D 20-Dec-16 99.6878 6.3505 1 5 99.6878 6.3505 INE965U14033 CAP FIRST HOME FIN 60D 20-Dec-16 99.6387 6.9659 1 2 99.6387 6.9659 INE523E14PS8 L AND T FIN 201D 21-Dec-16 99.6369 7.0008 1 100 99.6369 7.0008 INE110L14BE9 RELIANCE JIO INFO 85D 21-Dec-16 99.6835 6.0994 1 5 99.6835 6.0994 INE580B14FX5 GRUH FIN 91D 22-Dec-16 99.6614 6.2004 1 5 99.6614 6.2004 INE205A14GK6 VEDANTA 91D 22-Dec-16 99.6641 6.1508 1 5 99.6641 6.1508 INE414G14DX1 MUTHOOT FIN 91D 26-Dec-16 99.5160 7.1008 1 75 99.5160 7.1008 INE205A14GN0 VEDANTA 90D 27-Dec-16 99.5180 6.7993 1 300 99.5180 6.7993 INE657N14ID2 EDELWEISS COMMOD 90D 29-Dec-16 99.4553 7.1395 2 300 99.4500 7.2093 INE055A14ED5 CENTURY TEXTILES 58D 29-Dec-16 99.4322 7.7196 1 5 99.4322 7.7196 INE657N14II1 EDELWEISS COMMOD 64D 30-Dec-16 99.4469 7.0001 3 500 99.4469 7.0001 INE531F14CH9 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Dec-16 99.4442 7.0343 4 350 99.4469 7.0001 INE657N14II1 EDELWEISS COMMOD 64D 30-Dec-16 99.4799 6.8147 2 200 99.4660 6.9984 INE804I14OD8 ECL FIN 64D 30-Dec-16 99.4469 7.0001 2 140 99.4469 7.0001 INE804I14OD8 ECL FIN 64D 30-Dec-16 99.4939 6.6309 1 100 99.4939 6.6309 INE531F14CH9 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Dec-16 99.4660 6.9984 1 50 99.4660 6.9984 INE957N14704 HERO FINCORP 60D 20-Jan-17 99.1201 6.4803 1 50 99.1201 6.4803 INE657N14IV4 EDELWEISS COMMOD 61D 23-Jan-17 99.0365 6.7000 1 200 99.0365 6.7000 INE866I14SI7 INDIA INFOLINE FIN 90D 13-Feb-17 98.6520 6.7398 1 250 98.6520 6.7398 INE114A14DN1 SAIL 91D 20-Feb-17 98.6428 6.1999 1 240 98.6428 6.1999 INE069A14HR9 ADITYA BIRLA NUVO 90D 20-Feb-17 98.6536 6.1499 1 100 98.6536 6.1499 INE114A14DO9 SAIL 91D 21-Feb-17 98.6263 6.1998 1 500 98.6263 6.1998 INE245A14511 THE TATA POWER 210D 22-Feb-17 98.6081 6.2074 1 175 98.6081 6.2074 INE597H14GD6 TGS INVESTMENT 91D 22-Feb-17 98.5181 6.6148 1 25 98.5181 6.6148 INE977J14EH2 TRAPTI TRADING 91D 22-Feb-17 98.5181 6.6148 1 25 98.5181 6.6148 INE774D14JV6 MAH AND MAH FIN 365D 22-Feb-17 98.5655 6.4002 1 25 98.5655 6.4002 INE866I14SL1 INDIA INFOLINE FIN 87D 23-Feb-17 98.4703 6.7502 1 5 98.4703 6.7502 INE909H14IG2 TATA MOTORS FIN 364D 24-Feb-17 98.5324 6.4721 1 25 98.5324 6.4721 INE121A14MG1 CHOLAMANDALAM 361D 28-Feb-17 98.4398 6.5000 2 175 98.4398 6.5000 INE020E14GY2 STCI FIN 175D 28-Feb-17 98.3879 6.7198 1 50 98.3879 6.7198 INE704I14601 BARCLAYS INVEST 174D 28-Feb-17 98.3454 6.8999 1 25 98.3454 6.8999 INE033L14FE4 TATA CAP HOUSING 172D 10-Mar-17 98.2675 6.5001 1 100 98.2675 6.5001 INE660A14PB2 SUNDARAM FIN 261D 15-Mar-17 98.1816 6.5001 1 50 98.1816 6.5001 INE008I14GL5 COX AND KINGS 178D 26-May-17 96.6222 7.2500 1 42 96.6222 7.2500 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 96.4358 7.1001 1 5 96.4358 7.1001 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 95.2212 7.1000 1 25 95.2212 7.1000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com