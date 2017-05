Dec 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE774D14KS0 MAH AND MAH FIN 89D 5-Dec-16 99.9462 6.5492 2 200 99.9462 6.5492 INE860H14WI4 ADITYA BIRLA FIN 62D 5-Dec-16 99.9464 6.5248 1 150 99.9464 6.5248 INE511C14PE7 MAGMA FINCORP 61D 5-Dec-16 99.9431 6.9268 1 50 99.9431 6.9268 INE202B14IO9 DEWAN HOUSING 91D 6-Dec-16 99.9277 6.6021 1 130 99.9277 6.6021 INE140A14LS8 PIRAMAL ENTER 180D 6-Dec-16 99.9258 6.7758 1 13.5 99.9258 6.7758 INE020B14417 REC 90D 7-Dec-16 99.9149 6.2188 3 150 99.9151 6.2030 INE404K14BL3 SHAPOORJI PALLONJI 265D 7-Dec-16 99.9110 6.5028 1 125 99.9110 6.5028 INE597H14FW8 TGS INVESTMENT 91D 7-Dec-16 99.9035 7.0513 1 100 99.9035 7.0513 INE975F14HO3 KOTAK MAH INVEST 366D 7-Dec-16 99.9042 7.0001 2 75 99.9042 7.0001 INE007N14955 FEDBK FIN SERV 90D 7-Dec-16 99.9097 6.5979 1 50 99.9097 6.5979 INE866I14SB2 INDIA INFOLINE FIN 59D 8-Dec-16 99.8867 6.8972 2 200 99.8851 6.9978 INE556F14DJ0 SIDBI 100D 9-Dec-16 99.8803 6.2490 1 125 99.8803 6.2490 INE028E14BE8 KOTAK SECURITIES 88D 9-Dec-16 99.8743 6.5626 1 100 99.8743 6.5626 INE978J14DZ4 TURQUOISE INVEST 88D 9-Dec-16 99.8650 7.0488 1 75 99.8650 7.0488 INE975F14HP0 KOTAK MAH INVEST 364D 9-Dec-16 99.8726 6.6515 1 50 99.8726 6.6515 INE261F14AW6 NABARD 78D 9-Dec-16 99.8793 6.3012 1 25 99.8793 6.3012 INE121A14NB0 CHOLAMANDALAM 90D 13-Dec-16 99.7925 6.8995 1 100 99.7925 6.8995 INE477L14806 INDIA INFOLINE HOU 71D 13-Dec-16 99.7985 6.6996 1 60 99.7985 6.6996 INE261F14AV8 NABARD 90D 14-Dec-16 99.7949 6.2513 4 450 99.7949 6.2513 INE019A14916 JSW STEEL 90D 14-Dec-16 99.7769 6.8011 2 295 99.7769 6.8011 INE735N14035 BMW INDIA FIN 230D 15-Dec-16 99.7637 6.6503 1 140 99.7637 6.6503 INE205A14GF6 VEDANTA 90D 15-Dec-16 99.8359 5.9995 1 5 99.8359 5.9995 INE110L14BD1 RELIANCE JIO INFO 84D 19-Dec-16 99.7628 6.1988 1 5 99.7628 6.1988 INE205A14GH2 VEDANTA 91D 19-Dec-16 99.7704 5.9998 1 5 99.7704 5.9998 INE556F14DP7 SIDBI 53D 20-Dec-16 99.6927 6.2506 6 475 99.6927 6.2506 INE245A14503 THE TATA POWER 169D 20-Dec-16 99.6878 6.3505 1 250 99.6878 6.3505 INE371K14480 TATA REALTY 105D 20-Dec-16 99.6658 6.7996 1 155 99.6658 6.7996 INE957N14654 HERO FINCORP 84D 20-Dec-16 99.6609 6.8996 1 100 99.6609 6.8996 INE957N14654 HERO FINCORP 84D 20-Dec-16 99.7234 6.7493 1 50 99.7234 6.7493 INE205A14GG4 VEDANTA 91D 20-Dec-16 99.7540 6.0008 1 5 99.7540 6.0008 INE081A14486 TATA STEEL 90D 21-Dec-16 99.6665 6.4281 1 300 99.6665 6.4281 INE267A14127 HINDUSTAN ZINC 70D 22-Dec-16 99.6451 6.5000 5 505 99.6451 6.5000 INE053T14527 ONGC MANGALORE 90D 22-Dec-16 99.6587 6.2501 2 23 99.6587 6.2501 INE110L14BH2 RELIANCE JIO INFO 63D 23-Dec-16 99.6952 6.1996 1 5 99.6952 6.1996 INE582L14AR3 TATA HOUSING DEV 77D 26-Dec-16 99.5504 6.8685 1 25 99.5504 6.8685 INE001A14QA9 HDFC 62D 26-Dec-16 99.6474 6.1502 1 5 99.6474 6.1502 INE205A14GN0 VEDANTA 90D 27-Dec-16 99.5568 6.4995 1 300 99.5568 6.4995 INE523E14QF3 L AND T FIN 90D 27-Dec-16 99.5323 6.8605 1 12 99.5323 6.8605 INE982D14786 GODREJ AND BOYCE 91D 27-Dec-16 99.6397 5.9993 1 5 99.6397 5.9993 INE657N14II1 EDELWEISS COMMOD 64D 30-Dec-16 99.4659 6.9998 1 200 99.4659 6.9998 INE804I14OD8 ECL FIN 64D 30-Dec-16 99.4652 7.0089 3 110 99.4659 6.9998 INE531F14CH9 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Dec-16 99.4659 6.9998 2 55 99.4659 6.9998 INE549K14689 MUTHOOT FINCORP 29D 30-Dec-16 99.3900 8.0006 1 25 99.3900 8.0006 INE001A14QB7 HDFC 87D 30-Jan-17 98.9840 6.3499 2 125 98.9840 6.3499 INE774D14LA6 MAH AND MAH FIN 91D 2-Feb-17 98.9296 6.3697 2 200 98.9296 6.3697 INE001A14OQ0 HDFC 364D 6-Feb-17 98.8648 6.3501 1 25 98.8648 6.3501 INE957N14688 HERO FINCORP 88D 7-Feb-17 98.8731 6.5001 1 300 98.8731 6.5001 INE978J14EE7 TURQUOISE INVEST 90D 7-Feb-17 98.8004 6.6145 1 20 98.8004 6.6145 INE244N14087 MAH VEHICLE MAN 75D 13-Feb-17 98.8643 5.9899 1 150 98.8643 5.9899 INE306N14JD4 TATA CAP FIN SERV 90D 14-Feb-17 98.7609 6.4499 1 25 98.7609 6.4499 INE001A14OW8 HDFC 364D 16-Feb-17 98.6951 6.3498 1 25 98.6951 6.3498 INE414G14EH2 MUTHOOT FIN 91D 21-Feb-17 98.4983 6.8701 1 150 98.4983 6.8701 INE870H14CI5 NETWORK18 MEDIA 90D 23-Feb-17 98.6307 6.1052 1 100 98.6307 6.1052 INE233A14IL2 GODREJ INDUSTRIES 91D 23-Feb-17 98.6297 6.1097 1 65 98.6297 6.1097 INE916D14YB4 KOTAK MAH PRIME 266D 13-Mar-17 98.2599 6.3998 1 100 98.2599 6.3998 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com