Dec 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE786A14647 JK LAKSHMI CEMENT 91D 6-Dec-16 99.9819 6.6077 1 45 99.9819 6.6077 INE012I14GI3 JM FIN SERV 15D 6-Dec-16 99.9808 7.0093 1 30 99.9808 7.0093 INE114A14CJ1 SAIL 365D 7-Dec-16 99.9660 6.2071 1 200 99.9660 6.2071 INE148I14PH8 INDIABULLS HOUSING 7D 7-Dec-16 99.9638 6.6089 1 125 99.9638 6.6089 INE501A14AZ9 DEEPAK FERTILIZERS 76D 7-Dec-16 99.9644 6.4993 1 100 99.9644 6.4993 INE870H14CB0 NETWORK18 MEDIA 69D 7-Dec-16 99.9652 6.3532 2 100 99.9652 6.3532 INE523H14XE5 JM FIN PRODUCTS 91D 7-Dec-16 99.9617 6.9924 2 75 99.9617 6.9924 INE261F14AW6 NABARD 78D 9-Dec-16 99.9316 6.2458 2 105 99.9316 6.2458 INE916D14WQ6 KOTAK MAH PRIME 364D 9-Dec-16 99.9288 6.5016 2 100 99.9288 6.5016 INE121H14EW0 IL AND FS FIN SERV 151D 9-Dec-16 99.9264 6.7209 1 21 99.9264 6.7209 INE101A14094 MAH AND MAH 89D 13-Dec-16 99.8610 6.3507 2 150 99.8610 6.3507 INE155A14IO1 TATA MOTORS 335D 15-Dec-16 99.8263 6.3511 1 85 99.8263 6.3511 INE891K14BW8 AXIS FIN 86D 16-Dec-16 99.7970 6.7496 1 200 99.7970 6.7496 INE010A14394 PRISM CEMENT 60D 16-Dec-16 99.7295 9.0000 1 50 99.7295 9.0000 INE915D14AG5 CITICORP FIN (INDIA) 60D19-Dec-16 99.7418 6.7491 2 100 99.7418 6.7491 INE245A14503 THE TATA POWER 169D 20-Dec-16 99.7385 6.3798 1 250 99.7385 6.3798 INE763G14DK8 ICICI SECURITIES 90D 20-Dec-16 99.7234 6.7493 1 50 99.7234 6.7493 INE140A14NQ8 PIRAMAL FIN PRIVATE 86D 21-Dec-16 99.7438 6.2502 1 5 99.7438 6.2502 INE556F14DQ5 SIDBI 50D 23-Dec-16 99.7019 6.4195 1 5 99.7019 6.4195 INE742F14BU7 ADANI PORTS AND 59D 23-Dec-16 99.7167 6.0999 1 5 99.7167 6.0999 INE580B14FY3 GRUH FIN 91D 26-Dec-16 99.6229 6.5792 1 420 99.6229 6.5792 INE110L14BJ8 RELIANCE JIO INFO 60D 26-Dec-16 99.6249 6.5441 1 140 99.6249 6.5441 INE560K14660 PTC INDIA FIN SERV 42D 28-Dec-16 99.5407 7.3225 1 200 99.5407 7.3225 INE114A14DK7 SAIL 61D 28-Dec-16 99.6187 6.3503 1 25 99.6187 6.3503 INE881J14KX0 SREI EQUIPMENT FIN 29D 30-Dec-16 99.4792 7.6435 1 65 99.4792 7.6435 INE404K14BQ2 SHAPOORJI PALLONJI 205D 5-Jan-17 99.3940 7.1787 1 75 99.3940 7.1787 INE010A14402 PRISM CEMENT 60D 6-Jan-17 99.2136 9.0410 1 50 99.2136 9.0410 INE134E14816 PFC 48D 16-Jan-17 99.3305 6.0004 1 25 99.3305 6.0004 INE477L14863 INDIA INFOLINE 60D 20-Jan-17 99.1404 6.8799 1 5 99.1404 6.8799 INE020B14441 REC 61D 31-Jan-17 99.0584 6.0869 1 350 99.0584 6.0869 INE261F14AQ8 NABARD 203D 31-Jan-17 99.0533 6.1201 1 125 99.0533 6.1201 INE306N14IZ9 TATA CAP FIN SERV 90D 2-Feb-17 98.9602 6.5003 1 100 98.9602 6.5003 INE774D14LB4 MAH AND MAH FIN 90D 6-Feb-17 98.8922 6.4901 1 100 98.8922 6.4901 INE101I14CH5 AFCONS INFRAST 70D 10-Feb-17 98.8560 6.3999 1 25 98.8560 6.3999 INE866I14SI7 INDIA INFOLINE FIN 90D 13-Feb-17 98.7108 6.8101 1 75 98.7108 6.8101 INE556F14DU7 SIDBI 80D 16-Feb-17 98.7908 6.1200 3 350 98.7908 6.1200 INE557F14DQ3 NATIONAL HOUSING BK76D 16-Feb-17 98.7986 6.0800 1 100 98.7986 6.0800 INE081A14510 TATA STEEL 90D 23-Feb-17 98.6604 6.1949 2 360 98.6604 6.1949 INE140A14ML1 PIRAMAL FIN PRIVATE 231D23-Feb-17 98.4922 6.9847 1 100 98.4922 6.9847 INE556F14DV5 SIDBI 89D 25-Feb-17 98.6437 6.1202 1 250 98.6437 6.1202 INE140A14MA4 PIRAMAL ENTERPRISES251D 27-Feb-17 98.4403 6.8846 1 25 98.4403 6.8846 INE769A14189 AARTI INDUSTRIES 91D 27-Feb-17 98.5284 6.4900 1 16.4 98.5284 6.4900 INE121A14MG1 CHOLAMANDALAM 361D 28-Feb-17 98.5089 6.4999 2 225 98.5089 6.4999 INE020E14GY2 STCI FIN 175D 28-Feb-17 98.4310 6.8449 2 140 98.4310 6.8449 INE033L14FF1 TATA CAP HOUSING 162D 28-Feb-17 98.5315 6.3999 1 100 98.5315 6.3999 INE931S14518 ADANI TRANSMISSION247D 1-Mar-17 98.4608 6.6348 1 50 98.4608 6.6348 INE950O14749 MAH RURAL HOUSING 90D 2-Mar-17 98.4743 6.5001 1 90 98.4743 6.5001 INE774D14JW4 MAH AND MAH FIN 364D 2-Mar-17 98.4974 6.4002 1 75 98.4974 6.4002 INE140A14KC4 PIRAMAL FIN PRIVATE 352D 2-Mar-17 98.3635 6.9800 1 10 98.3635 6.9800 INE001A14PJ2 HDFC 364D 25-May-17 96.8467 6.9499 1 50 96.8467 6.9499 INE523E14QA4 L AND T FIN 364D 6-Jul-17 95.8790 7.4001 1 50 95.8790 7.4001 INE001A14PR5 HDFC 356D 16-Aug-17 95.2602 7.1500 1 25 95.2602 7.1500 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 94.1073 7.1200 1 100 94.1073 7.1200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com