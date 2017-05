Dec 6 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE020B14417 REC 90D 7-Dec-16 99.9830 6.2117 3 325 99.9829 6.2426 INE742F14CK6 ADANI PORTS AND 7D 7-Dec-16 99.9827 6.3156 2 220 99.9827 6.3156 INE114A14CJ1 SAIL 365D 7-Dec-16 99.9827 6.3156 1 190 99.9827 6.3156 INE722A14857 SHRIRAM CITY UNION 90D 7-Dec-16 99.9815 6.7537 1 100 99.9815 6.7537 INE205A14GC3 VEDANTA 90D 7-Dec-16 99.9825 6.3886 2 100 99.9825 6.3886 INE977J14DY9 TRAPTI TRADING AND 91D 7-Dec-16 99.9816 6.7172 2 75 99.9816 6.7172 INE091A14816 NIRMA 15D 7-Dec-16 99.9828 6.2791 1 50 99.9828 6.2791 INE523H14XE5 JM FIN PRODUCTS 91D 7-Dec-16 99.9819 6.6077 1 50 99.9819 6.6077 INE205A14GB5 VEDANTA 90D 8-Dec-16 99.9649 6.4080 3 244 99.9649 6.4080 INE169A14CW8 COROMANDEL 90D 8-Dec-16 99.9658 6.2436 2 200 99.9658 6.2436 INE804I14NR0 ECL FIN 90D 8-Dec-16 99.9634 6.6819 1 100 99.9634 6.6819 INE978J14DY7 TURQUOISE INVEST 90D 8-Dec-16 99.9628 6.7915 1 25 99.9628 6.7915 INE866I14SB2 INDIA INFOLINE FIN 59D 8-Dec-16 99.9617 6.9924 1 20 99.9617 6.9924 INE261F14AW6 NABARD 78D 9-Dec-16 99.9491 6.1960 3 535 99.9491 6.1960 INE423A14795 ADANI ENTERPRISES 181D 12-Dec-16 99.8441 9.4987 1 100 99.8441 9.4987 INE146O14181 HINDUJA LEYLAND FIN 90D 15-Dec-16 99.8271 7.0242 1 100 99.8271 7.0242 INE001A14OI7 HDFC 364D 16-Dec-16 99.8222 6.5013 1 75 99.8222 6.5013 INE879F14953 INFINA FIN PRIVATE 30D 16-Dec-16 99.8161 6.7247 1 25 99.8161 6.7247 INE081A14486 TATA STEEL 90D 21-Dec-16 99.7385 6.3798 1 300 99.7385 6.3798 INE891K14BX6 AXIS FIN 91D 21-Dec-16 99.7275 6.6490 7 175 99.7275 6.6490 INE891K14BX6 AXIS FIN 91D 21-Dec-16 99.7494 6.5499 1 25 99.7494 6.5499 INE267A14127 HINDUSTAN ZINC 70D 22-Dec-16 99.7234 6.7493 1 5 99.7234 6.7493 INE870D14AE7 NATIONAL FERTILIZERS 30D23-Dec-16 99.7072 6.6991 1 25 99.7072 6.6991 INE909H14JW7 TATA MOTORS FIN 60D 26-Dec-16 99.6473 6.7995 1 5 99.6473 6.7995 INE296A14KP6 BAJAJ FIN 68D 28-Dec-16 99.6120 6.7701 1 5 99.6120 6.7701 INE881J14KX0 SREI EQUIPMENT FIN 29D 30-Dec-16 99.5000 7.6424 1 30 99.5000 7.6424 INE306N14IF1 TATA CAP FIN SERV 179D 30-Dec-16 99.5484 6.8992 1 5 99.5484 6.8992 INE114A14DJ9 SAIL 91D 23-Jan-17 99.2105 6.1800 1 5 99.2105 6.1800 INE582L14AT9 TATA HOUSING 90D 25-Jan-17 99.1309 6.4001 1 50 99.1309 6.4001 INE860H14WT1 ADITYA BIRLA FIN 89D 31-Jan-17 99.0433 6.4103 1 25 99.0433 6.4103 INE020B14441 REC 61D 31-Jan-17 99.1144 5.9297 1 25 99.1144 5.9297 INE660A14PW8 SUNDARAM FIN 61D 1-Feb-17 98.9936 6.5100 1 100 98.9936 6.5100 INE445L14456 NABHA POWER 64D 2-Feb-17 99.0244 6.2000 1 150 99.0244 6.2000 INE445L14456 NABHA POWER 64D 2-Feb-17 99.0411 6.1998 1 25 99.0411 6.1998 INE110L14BO8 RELIANCE JIO INFO 90D 9-Feb-17 98.9202 6.1297 1 90 98.9202 6.1297 INE975F14JL5 KOTAK MAH INVEST 182D 10-Feb-17 98.8557 6.5001 1 25 98.8557 6.5001 INE077E14981 ESSEL MINING AND 90D 13-Feb-17 98.8415 6.2001 1 150 98.8415 6.2001 INE660A14PU2 SUNDARAM FIN 90D 16-Feb-17 98.7340 6.5002 1 150 98.7340 6.5002 INE870H14CH7 NETWORK18 MEDIA 90D 22-Feb-17 98.6997 6.1649 1 100 98.6997 6.1649 INE148I14PC9 INDIABULLS HOUSING 87D 23-Feb-17 98.6204 6.5461 1 100 98.6204 6.5461 INE975F14KH1 KOTAK MAH INVEST 87D 23-Feb-17 98.6127 6.4998 1 75 98.6127 6.4998 INE233A14IL2 GODREJ INDUSTRIES 91D 23-Feb-17 98.6801 6.1798 1 65 98.6801 6.1798 INE101I14BV8 AFCONS INFRAST 209D 23-Feb-17 98.6337 6.4001 1 50 98.6337 6.4001 INE975F14KH1 KOTAK MAH INVEST 87D 23-Feb-17 98.6300 6.4999 1 25 98.6300 6.4999 INE891K14CH7 AXIS FIN 91D 28-Feb-17 98.5262 6.4998 1 150 98.5262 6.4998 INE027E14BL5 FAMILY CREDIT 255D 3-Mar-17 98.4628 6.5499 2 150 98.4628 6.5499 INE027E14BG5 FAMILY CREDIT 264D 7-Mar-17 98.3752 6.6247 1 100 98.3752 6.6247 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 93.4089 7.0951 1 25 93.4089 7.0951 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com