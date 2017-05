Dec 7 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14GB5 VEDANTA 90D 8-Dec-16 99.9822 6.4909 3 250 99.9823 6.4616 INE121H14FI6 IL AND FS FIN SERV 90D 8-Dec-16 99.9808 7.0093 1 5 99.9808 7.0093 INE261F14AW6 NABARD 78D 9-Dec-16 99.9655 6.3035 7 360 99.9655 6.2984 INE115A14425 LIC HOUSING FIN 55D 13-Dec-16 99.8916 6.6015 2 500 99.8916 6.6015 INE205A14GE9 VEDANTA 90D 13-Dec-16 99.8933 6.4978 1 260 99.8933 6.4978 INE423A14AD3 ADANI ENTERPRISES 90D 13-Dec-16 99.8724 7.7704 3 150 99.8441 9.4987 INE071G14AF2 ICICI HOME FIN 69D 13-Dec-16 99.8916 6.6015 1 75 99.8916 6.6015 INE205A14GE9 VEDANTA 90D 13-Dec-16 99.9042 7.0001 1 40 99.9042 7.0001 INE001A14OI7 HDFC 364D 16-Dec-16 99.8375 6.6010 1 50 99.8375 6.6010 INE557F14DO8 NATIONAL HOUSING 59D 16-Dec-16 99.8424 6.4016 1 5 99.8424 6.4016 INE110L14BD1 RELIANCE JIO INFO 84D 19-Dec-16 99.7900 6.4009 1 5 99.7900 6.4009 INE018A14EI2 LARSEN AND TOUBRO 155D 20-Dec-16 99.7737 6.3682 2 70 99.7737 6.3682 INE081A14494 TATA STEEL 88D 23-Dec-16 99.7315 6.1416 1 75 99.7315 6.1416 INE008I14DY5 COX AND KINGS 365D 28-Dec-16 99.6152 7.0497 1 25 99.6152 7.0497 INE556F14DO0 SIDBI 90D 29-Dec-16 99.6247 6.2500 1 25 99.6247 6.2500 INE008I14DZ2 COX AND KINGS 365D 29-Dec-16 99.5960 7.0504 1 20 99.5960 7.0504 INE148I14NA8 INDIABULLS HOUSING 183D 29-Dec-16 99.5870 6.8805 1 5 99.5870 6.8805 INE538L14482 AADHAR HOUSING FIN 37D 29-Dec-16 99.6103 6.7999 1 5 99.6103 6.7999 INE556F14DO0 SIDBI 90D 29-Dec-16 99.6560 5.9997 1 5 99.6560 5.9997 INE804I14OD8 ECL FIN 64D 30-Dec-16 99.5530 7.1256 2 50 99.5452 7.2505 INE531F14CH9 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Dec-16 99.5608 7.0007 2 30 99.5608 7.0007 INE916D14ZS5 KOTAK MAH PRIME 28D 30-Dec-16 99.6277 6.1999 2 10 99.6157 6.4005 INE657N14II1 EDELWEISS COMMOD 64D 30-Dec-16 99.6097 6.5008 1 10 99.6097 6.5008 INE733E14013 NTPC 88D 30-Dec-16 99.6397 5.9993 1 5 99.6397 5.9993 INE742F14BX1 ADANI PORTS AND 58D 30-Dec-16 99.6247 6.2500 1 5 99.6247 6.2500 INE881J14KX0 SREI EQUIPMENT FIN 29D 30-Dec-16 99.5799 6.9992 1 5 99.5799 6.9992 INE114A14DG5 SAIL 87D 12-Jan-17 99.3427 6.9001 1 5 99.3427 6.9001 INE110L14BR1 RELIANCE JIO INFO 60D 20-Jan-17 99.1937 6.8998 1 5 99.1937 6.8998 INE641O14132 PIRAMAL FIN PRIVATE 60D 24-Jan-17 99.1700 6.4997 1 5 99.1700 6.4997 INE641O14157 PIRAMAL FIN PRIVATE 57D 25-Jan-17 99.1525 6.4996 1 5 99.1525 6.4996 INE020B14441 REC 61D 31-Jan-17 99.1144 5.9297 1 25 99.1144 5.9297 INE020B14441 REC 61D 31-Jan-17 99.0766 6.2997 1 5 99.0766 6.2997 INE975F14JI1 KOTAK MAH INVEST 199D 17-Feb-17 98.7340 6.5002 1 15 98.7340 6.5002 INE140A14JJ1 PIRAMAL ENTERPRISES365D 17-Feb-17 98.6654 6.8572 1 6.5 98.6654 6.8572 INE155A14LN7 TATA MOTORS 91D 22-Feb-17 98.7305 6.0951 1 100 98.7305 6.0951 INE140A14LY6 PIRAMAL ENTERPRISES256D 28-Feb-17 98.4646 6.8573 1 50 98.4646 6.8573 INE404K14BT6 SHAPOORJI PALLONJI 217D 2-Mar-17 98.4976 6.5499 1 100 98.4976 6.5499 INE397D14027 BHARTI AIRTEL 90D 7-Mar-17 98.5367 6.0901 2 400 98.5391 6.0802 INE756I14940 HDB FIN SERV 260D 10-Mar-17 98.4078 6.3501 2 50 98.4078 6.3501 INE975F14JS0 KOTAK MAH INVEST 174D 15-Mar-17 98.3107 6.3999 1 25 98.3107 6.3999 INE477A14403 CANFIN HOMES 365D 17-Mar-17 98.2900 6.3501 2 50 98.2900 6.3501 INE514E14LG1 EXIM 263D 24-Mar-17 98.1473 6.5000 1 150 98.1473 6.5000 INE442K14109 INDUS TOWERS 364D 26-Oct-17 94.2651 6.8749 1 3.1 94.2651 6.8749 INE535H14FY4 FULLERTON INDIA 364D 17-Nov-17 93.0927 7.8499 2 43.2 93.0927 7.8499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com