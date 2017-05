Dec 13 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14DL6 SIDBI105D 14-Dec-16 99.9849 5.5123 2 250 99.9849 5.5123 INE780C14638 JM FIN 22D 14-Dec-16 99.9822 6.4982 1 75 99.9822 6.4982 INE522D14EZ1 MANAPPURAM FIN 90D 14-Dec-16 99.9815 6.7537 1 75 99.9815 6.7537 INE081A14478 TATA STEEL 90D 15-Dec-16 99.9658 6.2436 4 995 99.9658 6.2436 INE891K14BW8 AXIS FIN 86D 16-Dec-16 99.9474 6.4030 1 100 99.9474 6.4030 INE027E14BW2 FAMILY CREDIT 90D 19-Dec-16 99.8933 6.4978 1 75 99.8933 6.4978 INE148I14OB4 INDIABULLS HOUSING 90D 20-Dec-16 99.8755 6.4999 2 400 99.8755 6.4999 INE140A14MJ5 PIRAMAL ENTERPRISES173D 20-Dec-16 99.8803 6.2490 1 50 99.8803 6.2490 INE018A14EI2 LARSEN AND TOUBRO 155D 20-Dec-16 99.8782 6.3587 1 30 99.8782 6.3587 INE053T14519 ONGC MANGALORE 90D 21-Dec-16 99.8610 6.3507 2 200 99.8610 6.3507 INE205A14GJ8 VEDANTA 91D 21-Dec-16 99.8643 6.1997 1 50 99.8643 6.1997 INE267A14127 HINDUSTAN ZINC 70D 22-Dec-16 99.8461 6.2511 2 600 99.8461 6.2511 INE031A14218 HOUSING AND URBAN 56D 23-Dec-16 99.8359 5.9995 2 190 99.8359 5.9995 INE556F14DQ5 SIDBI50D 23-Dec-16 99.8359 5.9995 3 100 99.8359 5.9995 INE169A14DA2 COROMANDEL INTER 80D 26-Dec-16 99.7832 6.1003 1 95 99.7832 6.1003 INE148I14OP4 INDIABULLS HOUSING 54D 26-Dec-16 99.7786 6.7492 1 5 99.7786 6.7492 INE556F14DO0 SIDBI90D 29-Dec-16 99.7379 5.9949 1 175 99.7379 5.9949 INE881J14KX0 SREI EQUIPMENT FIN 29D 30-Dec-16 99.6458 7.6319 1 35 99.6458 7.6319 INE085A14BJ5 CHAMBAL FERTILISERS 63D30-Dec-16 99.7137 6.5500 1 25 99.7137 6.5500 INE296A14KM3 BAJAJ FIN 81D 30-Dec-16 99.6820 6.8494 1 25 99.6820 6.8494 INE915T14030 SUN PHARMA LAB 168D 30-Dec-16 99.7121 6.1992 1 10 99.7121 6.1992 INE957N14704 HERO FINCORP 60D 20-Jan-17 99.3354 6.6001 1 5 99.3354 6.6001 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 99.1807 6.7003 1 100 99.1807 6.7003 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 99.2047 6.6503 2 100 99.2047 6.6503 INE860H14XD3 ADITYA BIRLA FIN 61D 30-Jan-17 99.1700 6.4997 1 5 99.1700 6.4997 INE020B14441 REC 61D 31-Jan-17 99.1487 6.3958 1 100 99.1487 6.3958 INE020B14441 REC 61D 31-Jan-17 99.1654 6.3999 1 5 99.1654 6.3999 INE870D14AF4 NATIONAL FERTILIZERS 56D 2-Feb-17 99.1040 6.5999 1 5 99.1040 6.5999 INE261F14AR6 NABARD 203D 3-Feb-17 99.1319 6.1468 1 50 99.1319 6.1468 INE114A14DP6 SAIL 61D 8-Feb-17 98.9875 6.5499 2 500 98.9875 6.5499 INE001A14QD3 HDFC 91D 10-Feb-17 98.9286 6.6999 2 100 98.9286 6.6999 INE909H14IF4 TATA MOTORS FIN 364D 10-Feb-17 98.9286 6.6999 1 75 98.9286 6.6999 INE860H14XA9 ADITYA BIRLA FIN 86D 22-Feb-17 98.7230 6.6498 1 50 98.7230 6.6498 INE774D14JV6 MAH AND MAH FIN 365D 22-Feb-17 98.7230 6.6498 1 25 98.7230 6.6498 INE831R14512 ADITYA BIRLA HOUSING83D 23-Feb-17 98.7033 6.6599 1 90 98.7033 6.6599 INE774D14LF5 MAH AND MAH FIN 90D 7-Mar-17 98.4904 6.6601 1 300 98.4904 6.6601 INE755K14393 DALMIA CEMENT 90D 9-Mar-17 98.5144 6.4002 1 85 98.5144 6.4002 INE587O14012 ALTICO CAP INDIA 364D 7-Jun-17 95.7877 9.1199 1 5 95.7877 9.1199 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 94.1088 7.3000 1 150 94.1088 7.3000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com