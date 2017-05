Dec 14 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE053T14493 ONGC MANGALORE 90D 15-Dec-16 99.9829 6.2426 1 66.65 99.9829 6.2426 INE334L14098 UJJIVAN FIN SERV 90D 15-Dec-16 99.9819 6.6077 1 6 99.9819 6.6077 INE548C14415 EMAMI 91D 16-Dec-16 99.9649 6.4080 1 165 99.9649 6.4080 INE657N14IB6 EDELWEISS COMMOD 88D 16-Dec-16 99.9638 6.6089 1 100 99.9638 6.6089 INE001A14OI7 HDFC 364D 16-Dec-16 99.9647 6.4445 2 100 99.9647 6.4445 INE915T14055 SUN PHARMA LAB 88D 16-Dec-16 99.9649 6.4080 1 75 99.9649 6.4080 INE053T14527 ONGC MANGALORE 90D 22-Dec-16 99.8629 6.2638 1 28 99.8629 6.2638 INE081A14494 TATA STEEL 88D 23-Dec-16 99.8424 6.4016 3 485 99.8424 6.4016 INE404K14BY6 SHAPOORJI PALLONJI 107D 23-Dec-16 99.8338 6.7516 1 50 99.8338 6.7516 INE277L14172 FORTIS HEALTHCARE 17D 26-Dec-16 99.7378 7.9962 1 40 99.7378 7.9962 INE538L14482 AADHAR HOUSING FIN 37D 29-Dec-16 99.7216 6.7933 1 15 99.7216 6.7933 INE866I14RZ3 INDIA INFOLINE FIN 86D 30-Dec-16 99.6945 6.9906 1 45 99.6945 6.9906 INE881J14KX0 SREI EQUIPMENT FIN 29D 30-Dec-16 99.6666 7.6311 1 15 99.6666 7.6311 INE389H14BL2 KEC INTERNATIONAL 49D 30-Dec-16 99.6899 7.0962 1 1 99.6899 7.0962 INE657K14ES5 RHC HOLDING PRIVATE 55D 12-Jan-17 99.0364 12.2461 1 50 99.0364 12.2461 INE114A14DG5 SAIL 87D 12-Jan-17 99.5114 6.4005 1 5 99.5114 6.4005 INE178A14AY9 CHENNAI PETROLEUM 51D 18-Jan-17 99.4129 6.3399 1 5 99.4129 6.3399 INE248U14430 IIFL WEALTH FIN 59D 27-Jan-17 99.1644 6.9901 2 50 99.1644 6.9901 INE110L14BU5 RELIANCE JIO INFO 61D 30-Jan-17 99.2073 6.3402 1 5 99.2073 6.3402 INE020B14441 REC 61D 31-Jan-17 99.1700 6.4997 1 5 99.1700 6.4997 INE261F14AR6 NABARD 203D 3-Feb-17 99.1309 6.4001 1 5 99.1309 6.4001 INE001A14OQ0 HDFC 364D 6-Feb-17 99.0330 6.6000 1 35.5 99.0330 6.6000 INE001A14OQ0 HDFC 364D 6-Feb-17 99.0507 6.6003 1 25 99.0507 6.6003 INE248U14497 IIFL WEALTH FIN 60D 7-Feb-17 98.9577 6.9899 2 75 98.9577 6.9899 INE110L14BV3 RELIANCE JIO INFO 64D 7-Feb-17 99.0369 6.4536 1 65 99.0369 6.4536 INE556F14DX1 SIDBI 75D 15-Feb-17 98.9176 6.3397 1 50 98.9176 6.3397 INE535H14FO5 FULLERTON INDIA 364D 21-Feb-17 98.7171 6.8745 1 75 98.7171 6.8745 INE704I14601 BARCLAYS INVEST 174D 28-Feb-17 98.6020 6.9001 1 25 98.6020 6.9001 INE755K14237 DALMIA CEMENT 273D 1-Mar-17 98.6022 6.7199 1 50 98.6022 6.7199 INE560K14678 PTC INDIA FIN SERV 90D 2-Mar-17 98.4920 7.1647 1 65 98.4920 7.1647 INE140A14KC4 PIRAMAL FIN PRIVATE 352D 2-Mar-17 98.5158 7.0499 1 20 98.5158 7.0499 INE556F14DZ6 SIDBI 84D 3-Mar-17 98.6464 6.3398 1 250 98.6464 6.3398 INE641O14207 PIRAMAL FIN PRIVATE 94D 3-Mar-17 98.4970 7.0502 1 200 98.4970 7.0502 INE915D14AC4 CITICORP FIN (INDIA) 180 6-Mar-17 98.5172 6.6996 1 100 98.5172 6.6996 INE755K14385 DALMIA CEMENT 90D 7-Mar-17 98.4949 6.7200 1 50 98.4949 6.7200 INE033L14FE4 TATA CAP HOUSING 172D 10-Mar-17 98.4631 6.6247 2 100 98.4631 6.6247 INE477A14510 CANFIN HOMES 239D 24-Mar-17 98.1975 6.6999 1 25 98.1975 6.6999 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 96.2593 7.2001 1 50 96.2593 7.2001 INE001A14QC5 HDFC 364D 7-Nov-17 93.9009 7.2501 2 50 93.9009 7.2501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com