Dec 15 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE548C14415 EMAMI 91D 16-Dec-16 99.9826 6.3521 1 165 99.9826 6.3521 INE651J14487 JM FIN CREDIT SOL 91D 19-Dec-16 99.9233 7.0042 1 100 99.9233 7.0042 INE916D14XC4 KOTAK MAH PRIME 335D 19-Dec-16 99.9277 6.6021 1 50 99.9277 6.6021 INE018A14EI2 LARSEN AND TOU 155D 20-Dec-16 99.9131 6.3492 2 180 99.9131 6.3492 INE981F14395 L AND T INFRAST 113D 20-Dec-16 99.9124 6.4004 1 25 99.9124 6.4004 INE081A14486 TATA STEEL 90D 21-Dec-16 99.8964 6.3109 4 600 99.8965 6.3028 INE092A14418 TATA CHEMICALS 90D 21-Dec-16 99.8946 6.4186 1 100 99.8946 6.4186 INE996L14086 CREDIT SUISSE FIN 364D 21-Dec-16 99.8892 6.7478 1 30 99.8892 6.7478 INE149A14978 TUBE INVESTMENTS 90D 21-Dec-16 99.8946 6.4186 1 25 99.8946 6.4186 INE205A14GK6 VEDANTA 91D 22-Dec-16 99.8773 6.4071 2 400 99.8770 6.4215 INE580B14FX5 GRUH FIN 91D 22-Dec-16 99.8815 6.1863 1 225 99.8815 6.1863 INE091A14832 NIRMA 15D 22-Dec-16 99.8774 6.4006 1 150 99.8774 6.4006 INE484J14AJ3 GODREJ PROPERTIES 85D 22-Dec-16 99.8770 6.4215 1 80 99.8770 6.4215 INE477A14551 CANFIN HOMES 77D 23-Dec-16 99.8577 6.5017 1 125 99.8577 6.5017 INE296A14KO9 BAJAJ FIN 65D 23-Dec-16 99.8538 6.6801 1 50 99.8538 6.6801 INE860H14WK0 ADITYA BIRLA FIN 80D 23-Dec-16 99.8578 6.4971 1 45 99.8578 6.4971 INE484J14AK1 GODREJ PROPERTIES 89D 26-Dec-16 99.8069 6.4198 1 80 99.8069 6.4198 INE850D14FB4 GODREJ AGROVET 91D 26-Dec-16 99.8069 6.4198 1 50 99.8069 6.4198 INE403G14HT3 STANDARD CHART 90D 26-Dec-16 99.7970 6.7496 1 30 99.7970 6.7496 INE472A14GM8 BLUE STAR 60D 26-Dec-16 99.8069 6.4198 1 25 99.8069 6.4198 INE831R14439 ADITYA BIRLA HOUS 89D 26-Dec-16 99.8277 6.2998 1 5 99.8277 6.2998 INE982D14786 GODREJ AND BOYCE 91D 27-Dec-16 99.7894 6.4193 1 125 99.7894 6.4193 INE860H14WS3 ADITYA BIRLA FIN 68D 28-Dec-16 99.7692 6.4951 1 50 99.7692 6.4951 INE248U14323 IIFL WEALTH FIN 91D 29-Dec-16 99.7390 6.8224 1 25 99.7390 6.8224 INE759E14DT2 L ANDT FINCORP 27D 29-Dec-16 99.7619 6.7011 1 5 99.7619 6.7011 INE114A14DG5 SAIL 87D 12-Jan-17 99.5398 6.2500 1 5 99.5398 6.2500 INE294A14FW7 BALLARPUR IND 49D 13-Jan-17 99.0809 11.6753 1 50 99.0809 11.6753 INE110L14BR1 RELIANCE JIO INFO 60D 20-Jan-17 99.3900 6.4005 1 5 99.3900 6.4005 INE556F14DY9 SIDBI 54D 30-Jan-17 99.2353 6.2504 1 5 99.2353 6.2504 INE557F14DP5 NATIONAL HOUSING 60D 30-Jan-17 99.2353 6.2504 1 5 99.2353 6.2504 INE019A14973 JSW STEEL 90D 13-Feb-17 98.8945 6.8003 2 400 98.8945 6.8003 INE866I14SI7 INDIA INFOLINE FIN 90D 13-Feb-17 98.8712 6.9453 3 24 98.8712 6.9453 INE556F14DU7 SMALL INDUSTRIES 80D 16-Feb-17 98.9243 6.3000 5 400 98.9243 6.3000 INE657N14IW2 EDELWEISS COMMOD 90D 21-Feb-17 98.7127 6.9999 1 100 98.7127 6.9999 INE704I14601 BARCLAYS INVEST 174D 28-Feb-17 98.6020 6.9001 1 25 98.6020 6.9001 INE397D14027 BHARTI AIRTEL 90D 7-Mar-17 98.5913 6.3600 1 300 98.5913 6.3600 INE205A14HB3 VEDANTA 87D 10-Mar-17 98.4976 6.5499 2 290 98.4976 6.5499 INE916D14YB4 KOTAK MAH PRIME 266D 13-Mar-17 98.4337 6.6000 1 100 98.4337 6.6000 INE121H14EG3 IL AND FS FIN SERV 363D 16-Mar-17 98.2968 6.9499 1 25 98.2968 6.9499 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 93.2488 7.3000 1 50 93.2488 7.3000 ============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com