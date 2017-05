Dec 19 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14DP7 SIDBI 53D 20-Dec-16 99.9830 6.2189 3 285 99.9829 6.2426 INE957N14654 HERO FINCORP 84D 20-Dec-16 99.9822 6.4982 1 50 99.9822 6.4982 INE866I14RY6 INDIA INFOLINE FIN 90D 21-Dec-16 99.9644 6.4993 2 135 99.9644 6.4993 INE121A14MT4 CHOLAMANDALAM 183D 22-Dec-16 99.9471 6.4396 1 200 99.9471 6.4396 INE110L14BI0 RELIANCE JIO INFO 62D 22-Dec-16 99.9660 6.2071 1 5 99.9660 6.2071 INE161J14DQ6 BILT GRAPHIC 23D 23-Dec-16 99.8796 10.9997 1 70 99.8796 10.9997 INE296A14KO9 BAJAJ FIN 65D 23-Dec-16 99.9266 6.7027 1 25 99.9266 6.7027 INE909H14JW7 TATA MOTORS FIN 60D 26-Dec-16 99.8965 6.3028 1 5 99.8965 6.3028 INE115A14441 LIC HOUSING FIN 55D 27-Dec-16 99.8534 6.6984 1 125 99.8534 6.6984 INE759E14DO3 L AND T FINCORP 90D 27-Dec-16 99.8793 6.3012 1 5 99.8793 6.3012 INE975F14KL3 KOTAK MAH INVEST 21D 28-Dec-16 99.8351 6.6987 3 125 99.8351 6.6987 INE476M14715 L AND T HOUSING FIN 23D 28-Dec-16 99.8338 6.7516 1 75 99.8338 6.7516 INE860H14WS3 ADITYA BIRLA FIN 68D 28-Dec-16 99.8402 6.4912 1 50 99.8402 6.4912 INE691I14FB1 L AND T INFRAST 22D 28-Dec-16 99.8621 6.3004 1 5 99.8621 6.3004 INE759E14DT2 L ANDT FINCORP 27D 29-Dec-16 99.8140 6.8017 1 25 99.8140 6.8017 INE248U14323 IIFL WEALTH FIN 91D 29-Dec-16 99.8136 6.8163 1 25 99.8136 6.8163 INE523H14UT9 JM FIN PRODUCTS 345D 29-Dec-16 99.8449 6.2999 1 5 99.8449 6.2999 INE691I14FA3 L AND T INFRAST 44D 29-Dec-16 99.8424 6.4016 1 5 99.8424 6.4016 INE331A14DB6 THE RAMCO CEMENTS 58D 30-Dec-16 99.8001 6.6463 1 185 99.8001 6.6463 INE759E14DR6 L AND T FINCORP 45D 30-Dec-16 99.7955 6.7996 1 25 99.7955 6.7996 INE531F14CH9 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Dec-16 99.7956 6.7963 1 15 99.7956 6.7963 INE866I14RZ3 INDIA INFOLINE FIN 86D 30-Dec-16 99.8277 6.2998 1 5 99.8277 6.2998 INE780C14554 JM FIN 91D 3-Jan-17 99.7513 6.5001 1 5 99.7513 6.5001 INE916D14WZ7 KOTAK MAH PRIME 359D 5-Jan-17 99.6866 6.7500 1 15 99.6866 6.7500 INE916D14XA8 KOTAK MAH PRIME 365D 12-Jan-17 99.5581 6.7504 1 25 99.5581 6.7504 INE477L14863 INDIA INFOLINE 60D 20-Jan-17 99.4334 6.4996 1 5 99.4334 6.4996 INE742F14CE9 ADANI PORTS 70D 20-Jan-17 99.4510 6.4997 1 5 99.4510 6.4997 INE445L14449 NABHA POWER 63D 27-Jan-17 99.3402 6.3796 1 25 99.3402 6.3796 INE114A14DM3 SAIL 91D 6-Feb-17 99.1481 6.4003 2 200 99.1481 6.4003 INE866I14SF3 INDIA INFOLINE FIN 91D 6-Feb-17 99.1349 6.5003 1 5 99.1349 6.5003 INE110L14BV3 RELIANCE JIO INFO 64D 7-Feb-17 99.1321 6.3911 1 65 99.1321 6.3911 INE148I14OT6 INDIABULLS HOUSING 91D 9-Feb-17 99.0475 6.7501 1 140 99.0475 6.7501 INE110L14BO8 RELIANCE JIO INFO 90D 9-Feb-17 99.0894 6.4504 1 90 99.0894 6.4504 INE916D14XL5 KOTAK MAH PRIME 363D 9-Feb-17 99.0475 6.7501 1 25 99.0475 6.7501 INE445L14431 NABHA POWER 87D 10-Feb-17 99.1104 6.3004 1 5 99.1104 6.3004 INE742F14CH2 ADANI PORTS 90D 13-Feb-17 99.0596 6.3001 1 5 99.0596 6.3001 INE055A14EH6 CENTURY TEXTILES 60D 14-Feb-17 98.9875 6.5499 1 100 98.9875 6.5499 INE071G14AB1 ICICI HOME FIN COM 365D14-Feb-17 98.9849 6.5669 1 97.25 98.9849 6.5669 INE657N14IT8 EDELWEISS COM 91D 16-Feb-17 98.8611 7.2498 1 5 98.8611 7.2498 INE140A14JJ1 PIRAMAL ENTER 365D 17-Feb-17 98.9219 6.6299 1 50 98.9219 6.6299 INE140A14JJ1 PIRAMAL ENTER 365D 17-Feb-17 98.9397 6.6298 1 50 98.9397 6.6298 INE155A14LN7 TATA MOTORS 91D 22-Feb-17 98.8627 6.4598 1 100 98.8627 6.4598 INE647O14865 ADITYA BIRLA FASHION90D 22-Feb-17 98.8627 6.4598 1 50 98.8627 6.4598 INE909H14KI4 TATA MOTORS FIN 87D 23-Feb-17 98.7949 6.7459 1 100 98.7949 6.7459 INE850D14FH1 GODREJ AGROVET 91D 27-Feb-17 98.7847 6.4149 1 50 98.7847 6.4149 INE069A14HT5 ADITYA BIRLA NUVO 90D 1-Mar-17 98.7475 6.4300 1 50 98.7475 6.4300 INE148I14PJ4 INDIABULLS HOUSING 90D 2-Mar-17 98.6748 6.7150 1 100 98.6748 6.7150 INE397D14027 BHARTI AIRTEL 90D 7-Mar-17 98.6508 6.3999 1 250 98.6508 6.3999 INE870H14CL9 NETWORK18 MEDIA 90D 7-Mar-17 98.6466 6.4201 1 100 98.6466 6.4201 INE548C14431 EMAMI 90D 8-Mar-17 98.6358 6.3901 1 100 98.6358 6.3901 INE668E14342 HERO CYCLES 90D 9-Mar-17 98.6103 6.4299 1 25 98.6103 6.4299 INE657N14JD0 EDELWEISS COMMOD 89D 14-Mar-17 98.3892 7.0302 1 150 98.3892 7.0302 INE110L14BY7 RELIANCE JIO INFO 90D 14-Mar-17 98.5292 6.4101 1 100 98.5292 6.4101 INE975F14JS0 KOTAK MAH INVEST 174D 15-Mar-17 98.4379 6.7351 1 25 98.4379 6.7351 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 93.2582 7.3500 1 100 93.2582 7.3500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 