Dec 20 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE081A14486 TATA STEEL 90D 21-Dec-16 99.9828 6.2669 2 150 99.9829 6.2426 INE523E14PS8 L AND T FIN 201D 21-Dec-16 99.9817 6.6807 1 100 99.9817 6.6807 INE866I14RY6 INDIA INFOLINE FIN 90D 21-Dec-16 99.9822 6.4982 1 35 99.9822 6.4982 INE481G14592 ULTRATECH CEMENT 90D 22-Dec-16 99.9658 6.2436 2 445 99.9658 6.2436 INE915T14063 SUN PHARMA 90D 22-Dec-16 99.9649 6.4080 3 350 99.9649 6.4080 INE866I14RX8 INDIA INFOLINE FIN 87D 22-Dec-16 99.9625 6.8463 3 250 99.9625 6.8463 INE205A14GL4 VEDANTA 88D 23-Dec-16 99.9478 6.3543 1 500 99.9478 6.3543 INE870D14AE7 NATIONAL FERTILIZERS 30D23-Dec-16 99.9481 6.3178 1 125 99.9481 6.3178 INE296A14KO9 BAJAJ FIN 65D 23-Dec-16 99.9450 6.6953 1 90 99.9450 6.6953 INE477A14551 CANFIN HOMES 77D 23-Dec-16 99.9466 6.5005 1 40 99.9466 6.5005 INE148I14ON9 INDIABULLS HOUSING 60D 23-Dec-16 99.9467 6.4883 1 5 99.9467 6.4883 INE909H14JW7 TATA MOTORS FIN 60D 26-Dec-16 99.8843 7.0439 3 225 99.8843 7.0466 INE916D14ZN6 KOTAK MAH PRIME 35D 27-Dec-16 99.8726 6.6515 1 100 99.8726 6.6515 INE763G14DL6 ICICI SECURITIES 90D 27-Dec-16 99.8717 6.6985 1 50 99.8717 6.6985 INE121H14EY6 IL AND FS FIN SERV 166D 27-Dec-16 99.8631 7.1481 1 25 99.8631 7.1481 INE027E14BX0 FAMILY CREDIT 89D 27-Dec-16 99.8717 6.6985 1 25 99.8717 6.6985 INE476M14715 L AND T HOUSING FIN 23D 28-Dec-16 99.8534 6.6984 1 300 99.8534 6.6984 INE027E14BY8 FAMILY CREDIT 91D 28-Dec-16 99.8534 6.6984 1 95 99.8534 6.6984 INE236A14GI5 HCL INFOSYSTEMS 90D 28-Dec-16 99.8265 7.9297 1 50 99.8265 7.9297 INE389H14BK4 KEC INTERNATIONAL 55D 29-Dec-16 99.8256 7.0852 1 50 99.8256 7.0852 INE759E14DR6 L AND T FINCORP 45D 30-Dec-16 99.8140 6.8017 1 95 99.8140 6.8017 INE916D14WZ7 KOTAK MAH PRIME 359D 5-Jan-17 99.7054 6.7404 1 15 99.7054 6.7404 INE179J14EL7 BIRLA TMT HOLD 91D 9-Jan-17 99.6043 7.2502 1 25 99.6043 7.2502 INE179J14EM5 BIRLA TMT HOLD 90D 11-Jan-17 99.5649 7.2503 1 75 99.5649 7.2503 INE916D14XA8 KOTAK MAH PRIME 365D 12-Jan-17 99.5771 6.7397 1 25 99.5771 6.7397 INE148I14OL3 INDIABULLS HOUSING 91D 18-Jan-17 99.5114 6.4005 1 5 99.5114 6.4005 INE114A14DJ9 SAIL 91D 23-Jan-17 99.4292 6.3496 1 5 99.4292 6.3496 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 99.3554 6.4001 1 5 99.3554 6.4001 INE208A14AO5 ASHOK LEYLAND 65D 27-Jan-17 99.3554 6.4001 1 5 99.3554 6.4001 INE860H14WT1 ADITYA BIRLA FIN 89D 31-Jan-17 99.2355 6.6951 1 15 99.2355 6.6951 INE020B14441 REC 61D 31-Jan-17 99.3028 6.2504 1 5 99.3028 6.2504 INE028E14BM1 KOTAK SECURITIES 57D 31-Jan-17 99.2774 6.4797 1 5 99.2774 6.4797 INE774D14LB4 MAH AND MAH FIN 90D 6-Feb-17 99.1318 6.6598 3 75 99.1318 6.6598 INE114A14DM3 SAIL 91D 6-Feb-17 99.1890 6.3497 1 5 99.1890 6.3497 INE556F14EA7 SIDBI 60D 7-Feb-17 99.1848 6.2499 1 5 99.1848 6.2499 INE916D14XL5 KOTAK MAH PRIME 363D 9-Feb-17 99.0670 6.7402 1 25 99.0670 6.7402 INE909H14IF4 TATA MOTORS FIN 364D 10-Feb-17 99.0475 6.7501 1 75 99.0475 6.7501 INE975F14JL5 KOTAK MAH INVEST 182D 10-Feb-17 99.0545 6.7000 1 50 99.0545 6.7000 INE306N14JK9 TATA CAP FIN SERV 62D 13-Feb-17 99.0132 6.6140 1 75 99.0132 6.6140 INE110L14BQ3 RELIANCE JIO INFO 90D 13-Feb-17 99.0809 6.2701 1 5 99.0809 6.2701 INE860H14WW5 ADITYA BIRLA FIN 91D 14-Feb-17 98.9825 6.7001 1 175 98.9825 6.7001 INE306N14JD4 TATA CAP FIN SERV 90D 14-Feb-17 98.9825 6.7001 2 150 98.9825 6.7001 INE055A14EH6 CENTURY TEXTILES 60D 14-Feb-17 99.0051 6.5498 1 50 99.0051 6.5498 INE860H14WW5 ADITYA BIRLA FIN 91D 14-Feb-17 99.0005 6.7000 1 25 99.0005 6.7000 INE804I14OI7 ECL FIN 91D 15-Feb-17 98.9585 6.8598 1 5 98.9585 6.8598 INE657N14IT8 EDELWEISS COMMOD 91D 16-Feb-17 98.8611 7.2498 1 5 98.8611 7.2498 INE804I14OH9 ECL FIN 91D 16-Feb-17 98.9141 7.0299 1 5 98.9141 7.0299 INE114A14DN1 SAIL 91D 20-Feb-17 98.9163 6.4497 1 105 98.9163 6.4497 INE660N14787 S. D. CORPORATION 91D 22-Feb-17 98.5895 8.1593 2 140 98.5895 8.1593 INE580B14GD5 GRUH FIN 90D 23-Feb-17 98.8366 6.6098 1 200 98.8366 6.6098 INE296A14KX0 BAJAJ FIN 91D 23-Feb-17 98.8279 6.6599 2 175 98.8279 6.6599 INE514E14KQ2 EXIM 360D 23-Feb-17 98.8853 6.3300 1 50 98.8853 6.3300 INE121H14FJ4 IL AND FS FIN SERV 145D 27-Feb-17 98.6775 7.0896 1 50 98.6775 7.0896 INE306N14IC8 TATA CAP FIN SERV 253D 28-Feb-17 98.7493 6.6998 1 75 98.7493 6.6998 INE085A14BN7 CHAMBAL FERT 90D 2-Mar-17 98.7418 6.4597 1 100 98.7418 6.4597 INE306N14GU4 TATA CAP FIN SERV 364D 2-Mar-17 98.7135 6.6999 1 25 98.7135 6.6999 INE289B14BF9 GIC HOUSING FIN 85D 3-Mar-17 98.7004 6.6750 1 25 98.7004 6.6750 INE523H14VM2 JM FIN PRODUCTS 298D 6-Mar-17 98.5553 7.0401 1 10 98.5553 7.0401 INE261F14AX4 NABARD 77D 6-Mar-17 98.7194 6.2300 1 5 98.7194 6.2300 INE205A14HA5 VEDANTA 90D 8-Mar-17 98.6050 6.6202 1 250 98.6050 6.6202 INE404K14BU4 SHAPOORJI PALLONJI 224D 9-Mar-17 98.4960 7.0550 2 95 98.4960 7.0550 INE738C14CT2 BHARAT ALUM 91D 9-Mar-17 98.5769 6.6700 1 50 98.5769 6.6700 INE020E14HA0 STCI FIN 173D 13-Mar-17 98.4398 6.9699 1 25 98.4398 6.9699 INE704I14585 BARCLAYS INVEST 203D 15-Mar-17 98.4369 6.8999 3 75 98.4369 6.8999 INE121H14EG3 IL AND FS FIN SERV 363D 16-Mar-17 98.3570 7.0897 1 25 98.3570 7.0897 INE144H14AJ7 DEUTSCHE INVEST 154D 20-Mar-17 98.2675 7.1501 1 50 98.2675 7.1501 INE804I14NX8 ECL FIN 180D 29-Mar-17 98.1345 7.0801 1 5 98.1345 7.0801 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 