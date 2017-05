Dec 21 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE267A14127 HINDUSTAN ZINC 70D 22-Dec-16 99.9825 6.3886 1 400 99.9825 6.3886 INE851M14EM3 VOLKSWAGEN FIN 90D 22-Dec-16 99.9821 6.5347 1 150 99.9821 6.5347 INE915T14063 SUN PHARMA LAB 90D 22-Dec-16 99.9826 6.3521 1 100 99.9826 6.3521 INE916D14ZO4 KOTAK MAH PRIME 30D 22-Dec-16 99.9822 6.4982 1 40 99.9822 6.4982 INE399L14273 ADANI GAS 59D 22-Dec-16 99.9822 6.4982 1 30 99.9822 6.4982 INE915D14AE0 CITICORP FIN INDIA 88D 23-Dec-16 99.9628 6.7915 1 300 99.9628 6.7915 INE148I14ON9 INDIABULLS HOUSING 60D 23-Dec-16 99.9668 6.0610 1 140 99.9668 6.0610 INE294A14FX5 BALLARPUR IND 23D 23-Dec-16 99.9398 10.9931 1 5 99.9398 10.9931 INE909H14JW7 TATA MOTORS FIN 60D 26-Dec-16 99.9090 6.6491 1 285 99.9090 6.6491 INE976I14KU6 TATA CAP 91D 26-Dec-16 99.9097 6.5979 1 100 99.9097 6.5979 INE205A14GN0 VEDANTA 90D 27-Dec-16 99.8933 6.4978 1 270 99.8933 6.4978 INE823G14587 J.K.CEMENT 42D 27-Dec-16 99.8933 6.4978 1 25 99.8933 6.4978 INE114A14DK7 SAIL 61D 28-Dec-16 99.8787 6.3326 1 225 99.8787 6.3326 INE916D14ZT3 KOTAK MAH PRIME 20D 29-Dec-16 99.8534 6.6985 2 50 99.8545 6.6481 INE759E14DT2 L ANDT FINCORP 27D 29-Dec-16 99.8545 6.6481 1 35 99.8545 6.6481 INE657N14ID2 EDELWEISS COMMOD 90D 29-Dec-16 99.8707 6.7508 1 25 99.8707 6.7508 INE660N14555 S. D. CORPORATION 322D 29-Dec-16 99.8298 7.7786 1 10 99.8298 7.7786 INE759E14DR6 L AND T FINCORP 45D 30-Dec-16 99.8363 6.6498 1 35 99.8363 6.6498 INE472A14GI6 BLUE STAR 88D 30-Dec-16 99.8400 6.4993 1 25 99.8400 6.4993 INE020B14433 REC 87D 30-Dec-16 99.8442 6.3264 2 10 99.8424 6.4016 INE114A14DJ9 SAIL 91D 23-Jan-17 99.4238 6.4101 1 5 99.4238 6.4101 INE121A14ND6 CHOLAMANDALAM 90D 24-Jan-17 99.3774 6.9295 1 50 99.3774 6.9295 INE742F14CC3 ADANI PORTS 91D 10-Feb-17 99.1123 6.4100 1 50 99.1123 6.4100 INE866I14SI7 INDIA INFOLINE FIN 90D 13-Feb-17 98.9841 6.9372 2 35 98.9841 6.9372 INE001A14OW8 HDFC 364D 16-Feb-17 98.9865 6.5564 1 200 98.9865 6.5564 INE607M14046 TATA POWER 86D 23-Feb-17 98.8723 6.5048 1 75 98.8723 6.5048 INE667F14BR2 SUNDARAM BNP 363D 1-Mar-17 98.7220 6.7501 1 5 98.7220 6.7501 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 93.2932 7.3500 2 200 93.2932 7.3500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com