Dec 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691I14FB1 L AND T INFRAST FIN 22D28-Dec-16 99.9821 6.5347 2 125 99.9821 6.5347 INE027E14BY8 FAMILY CREDIT 91D 28-Dec-16 99.9822 6.4982 1 80 99.9822 6.4982 INE008I14DY5 COX AND KINGS 365D 28-Dec-16 99.9808 7.0093 1 25 99.9808 7.0093 INE476M14715 L AND T HOUSING FIN 23D 28-Dec-16 99.9823 6.4616 1 25 99.9823 6.4616 INE523H14UT9 JM FIN PRODUCTS 345D 29-Dec-16 99.9641 6.5541 1 60 99.9641 6.5541 INE155A14KG3 TATA MOTORS 163D 29-Dec-16 99.9660 6.2071 1 30 99.9660 6.2071 INE557F14DN0 NATIONAL HOUSING 87D 30-Dec-16 99.9488 6.2325 4 550 99.9488 6.2325 INE866I14RZ3 INDIA INFOLINE FIN 86D 30-Dec-16 99.9427 6.9755 1 35 99.9427 6.9755 INE389H14BL2 KEC INTERNATIONAL 49D 30-Dec-16 99.9419 7.0729 1 1 99.9419 7.0729 INE916D14A05 KOTAK MAH PRIME 14D 4-Jan-17 99.8523 6.7488 1 35 99.8523 6.7488 INE981F14403 L AND T INFRAST 93D 18-Jan-17 99.6293 6.1731 1 5 99.6293 6.1731 INE148I14PA3 INDIABULLS HOUSING 60D 24-Jan-17 99.4659 6.9998 1 25 99.4659 6.9998 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 99.4342 6.6997 1 15 99.4342 6.6997 INE975F14JK7 KOTAK MAH INVEST 175D 31-Jan-17 99.3503 6.8198 1 25 99.3503 6.8198 INE756I14AG2 HDB FIN SERV 88D 3-Feb-17 99.3244 6.5335 1 250 99.3244 6.5335 INE114A14DL5 SAIL 91D 3-Feb-17 99.3535 6.2502 1 100 99.3535 6.2502 INE114A14DM3 SAIL 91D 6-Feb-17 99.3028 6.2504 1 100 99.3028 6.2504 INE019A14973 JSW STEEL 90D 13-Feb-17 99.1615 6.4300 1 5 99.1615 6.4300 INE860H14WW5 ADITYA BIRLA FIN 91D 14-Feb-17 99.1059 6.7202 2 90 99.1059 6.7202 INE340A14080 BIRLA CORPORATION 86D 17-Feb-17 99.1137 6.3998 1 5 99.1137 6.3998 INE705L14669 VODAFONE INDIA 365D 21-Feb-17 99.0448 6.4002 1 5 99.0448 6.4002 INE641O14074 PIRAMAL FIN PRIVATE 90D 21-Feb-17 99.0005 6.7000 1 5 99.0005 6.7000 INE245A14511 THE TATA POWER 210D 22-Feb-17 98.9949 6.5015 1 100 98.9949 6.5015 INE245A14511 THE TATA POWER 210D 22-Feb-17 98.9750 6.7500 1 5 98.9750 6.7500 INE373A14669 BASF INDIA 90D 22-Feb-17 99.0352 6.3497 1 5 99.0352 6.3497 INE296A14KX0 BAJAJ FIN 91D 23-Feb-17 98.9434 6.7203 1 25 98.9434 6.7203 INE202B14IV4 DEWAN HOUSING FIN 87D 23-Feb-17 99.0028 6.4499 1 5 99.0028 6.4499 INE891K14CF1 AXIS FIN 90D 23-Feb-17 98.9722 6.6499 1 5 98.9722 6.6499 INE121A14MG1 CHOLAMANDALAM 361D 28-Feb-17 98.8180 6.9300 1 25 98.8180 6.9300 INE657N14IA8 EDELWEISS COMMOD 180D 13-Mar-17 98.5169 7.2300 1 150 98.5169 7.2300 INE871D14HU6 INFRAST LEASING 365D 14-Mar-17 98.4927 7.3498 1 25 98.4927 7.3498 INE050A14051 THE BOMBAY BURMAH 81D 14-Mar-17 98.5141 7.1498 1 3 98.5141 7.1498 INE657N14GX4 EDELWEISS COMMOD 250D 15-Mar-17 98.4785 7.2298 1 3 98.4785 7.2298 INE931S14484 ADANI TRANSMISSION 306D 20-Mar-17 98.4916 6.7349 1 3 98.4916 6.7349 INE065V14048 HASHAM INVESTMENT 90D 21-Mar-17 98.4570 6.8098 1 3 98.4570 6.8098 INE205A14HH0 VEDANTA 90D 22-Mar-17 98.4807 6.6247 1 3 98.4807 6.6247 INE514E14LG1 EXIM 263D 24-Mar-17 98.5125 6.3349 1 3.6 98.5125 6.3349 INE909H14JG0 TATA MOTORS FIN 349D 29-Jun-17 96.3803 7.4501 2 50 96.3803 7.4501 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 96.4556 7.2500 1 25 96.4556 7.2500 INE180K14329 BHARAT FIN 365D 17-Oct-17 92.9789 9.3749 1 10 92.9789 9.3749 INE001A14QH4 HDFC 364D 13-Dec-17 93.3659 7.4100 1 700 93.3659 7.4100 INE523E14QW8 L AND T FIN 364D 22-Dec-17 93.1727 7.4500 1 50 93.1727 7.4500 =============================================================================================== *: Crores