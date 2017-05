Dec 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE020B14433 REC 87D 30-Dec-16 99.9849 5.5123 2 295 99.9849 5.5123 INE759E14DR6 L AND T FINCORP 45D 30-Dec-16 99.9819 6.6077 1 140 99.9819 6.6077 INE881J14KX0 SREI EQUIPMENT FIN 29D 30-Dec-16 99.9792 7.5936 1 105 99.9792 7.5936 INE860H14VV9 ADITYA BIRLA FIN 143D 30-Dec-16 99.9822 6.4982 1 90 99.9822 6.4982 INE335A14AH0 SURYA ROSHNI 73D 30-Dec-16 99.9827 6.3156 1 80 99.9827 6.3156 INE557F14DN0 NATIONAL HOUSING BK87D 30-Dec-16 99.9827 6.3156 1 75 99.9827 6.3156 INE866I14RZ3 INDIA INFOLINE FIN 86D 30-Dec-16 99.9809 6.9728 1 55 99.9809 6.9728 INE916D14ZS5 KOTAK MAH PRIME 28D 30-Dec-16 99.9822 6.4982 1 55 99.9822 6.4982 INE531F14CH9 EDELWEISS SECURITIES 30D30-Dec-16 99.9814 6.7903 1 35 99.9814 6.7903 INE306N14IF1 TATA CAP FIN SERV 179D 30-Dec-16 99.9821 6.5347 1 5 99.9821 6.5347 INE001A14PX3 HDFC 91D 5-Jan-17 99.8761 6.4685 1 200 99.8761 6.4685 INE866I14SA4 INDIA INFOLINE FIN 91D 5-Jan-17 99.8884 6.7966 1 50 99.8884 6.7966 INE657K14ES5 RHC HOLDING PRIVATE 55D 12-Jan-17 99.5348 12.1851 1 50 99.5348 12.1851 INE277L14164 FORTIS HEALTHCARE 49D 19-Jan-17 99.2371 13.3619 1 10 99.2371 13.3619 INE306N14JG7 TATA CAP FIN SERV 62D 23-Jan-17 99.5484 6.8992 1 5 99.5484 6.8992 INE958G14TP9 RELIGARE FINVEST 90D 24-Jan-17 99.4436 7.8547 1 50 99.4436 7.8547 INE134E14824 PFC 36D 31-Jan-17 99.4275 6.3687 1 500 99.4275 6.3687 INE020B14441 REC 61D 31-Jan-17 99.4377 6.4500 1 5 99.4377 6.4500 INE501A14BD4 DEEPAK FERTILIZERS 89D 6-Feb-17 99.2695 6.8870 1 25 99.2695 6.8870 INE556F14EA7 SIDBI 60D 7-Feb-17 99.3419 6.1999 1 5 99.3419 6.1999 INE742F14CD1 ADANI PORTS AND 90D 9-Feb-17 99.2862 6.4002 1 5 99.2862 6.4002 INE477L14897 INDIA INFOLINE 59D 10-Feb-17 99.1840 7.1498 1 25 99.1840 7.1498 INE155A14LK3 TATA MOTORS 91D 15-Feb-17 99.1700 6.4997 1 5 99.1700 6.4997 INE423A14BD1 ADANI ENTERPRISES 60D 17-Feb-17 98.6854 9.7244 1 50 98.6854 9.7244 INE866I14SM9 INDIA INFOLINE FIN 80D 20-Feb-17 98.9741 7.1384 1 100 98.9741 7.1384 INE705L14669 VODAFONE INDIA 365D 21-Feb-17 99.0548 6.4498 2 205 99.0548 6.4498 INE008I14GG5 COX AND KINGS 91D 22-Feb-17 98.8984 7.3920 1 50 98.8984 7.3920 INE660N14787 S. CORPORATION 91D 22-Feb-17 98.7361 8.4951 1 30 98.7361 8.4951 INE404K14BP4 SHAPOORJI PALLONJI 253D 22-Feb-17 98.9718 6.8944 1 10 98.9718 6.8944 INE148I14OY6 INDIABULLS HOUSING 90D 22-Feb-17 99.0185 6.7000 1 5 99.0185 6.7000 INE155A14LN7 TATA MOTORS 91D 22-Feb-17 99.0867 6.2301 1 5 99.0867 6.2301 INE205A14GU5 VEDANTA 91D 22-Feb-17 99.0475 6.5001 1 5 99.0475 6.5001 INE916D14XN1 KOTAK MAH PRIME 364D 23-Feb-17 98.9750 6.7500 2 100 98.9750 6.7500 INE296A14KX0 BAJAJ FIN 91D 23-Feb-17 98.9750 6.7500 1 50 98.9750 6.7500 INE053F14039 IRFC 61D 27-Feb-17 98.9686 6.3397 1 50 98.9686 6.3397 INE053F14039 IRFC 61D 27-Feb-17 98.9998 6.2502 1 5 98.9998 6.2502 INE274G14AK2 INDIABULLS VENTURES 88D 28-Feb-17 98.6611 8.1202 1 125 98.6611 8.1202 INE121A14MG1 CHOLAMANDALAM 361D 28-Feb-17 98.8641 6.8749 1 50 98.8641 6.8749 INE439L14145 DALMIA BHARAT 91D 1-Mar-17 98.8274 6.9851 1 50 98.8274 6.9851 INE560K14678 PTC INDIA FIN SERV 90D 2-Mar-17 98.7052 7.6000 2 105 98.7052 7.6000 INE950O14749 MAH RURAL HOUSING 90D 2-Mar-17 98.8222 6.9051 1 90 98.8222 6.9051 INE742F14CL4 ADANI PORTS AND 87D 2-Mar-17 98.8939 6.4800 1 55 98.8939 6.4800 INE688I14DM9 CAP FIRST 245D 2-Mar-17 98.7860 7.1199 1 25 98.7860 7.1199 INE101I14CF9 AFCONS INFRAST 99D 3-Mar-17 98.8106 6.8649 1 50 98.8106 6.8649 INE915D14AC4 CITICORP FIN (INDIA) 180 6-Mar-17 98.7556 6.8646 1 100 98.7556 6.8646 INE742F14BK8 ADANI PORTS AND 206D 6-Mar-17 98.8299 6.4499 1 50 98.8299 6.4499 INE511C14PL2 MAGMA FINCORP 91D 6-Mar-17 98.6536 7.4350 1 50 98.6536 7.4350 INE957N14746 HERO FINCORP 90D 8-Mar-17 98.7364 6.7698 1 50 98.7364 6.7698 INE511C14PO6 MAGMA FINCORP 90D 9-Mar-17 98.5942 7.4348 1 50 98.5942 7.4348 INE404K14BU4 SHAPOORJI PALLONJI 224D 9-Mar-17 98.6552 7.1078 1 5 98.6552 7.1078 INE975F14KV2 KOTAK MAH INVEST 72D 10-Mar-17 98.6945 6.8001 2 100 98.6945 6.8001 INE501G14175 HT MEDIA 268D 10-Mar-17 98.7704 6.3999 1 8 98.7704 6.3999 INE660A14PB2 SUNDARAM FIN 261D 15-Mar-17 98.6140 6.7500 1 50 98.6140 6.7500 INE976I14KG5 TATA CAP 364D 22-Mar-17 98.4684 6.8401 1 100 98.4684 6.8401 INE614G14150 RELIANCE POWER 360D 24-Mar-17 97.6845 10.3000 1 60 97.6845 10.3000 INE511C14PP3 MAGMA FINCORP 91D 27-Mar-17 97.7954 9.3502 1 235 97.7954 9.3502 INE756I14AA5 HDB FIN SERV 355D 30-Aug-17 95.2257 7.5000 1 50 95.2257 7.5000 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 93.5432 7.4100 2 125 93.5432 7.4100 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 