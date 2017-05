Jan 3 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE121A14ND6 CHOLAMANDALAM 90D 24-Jan-17 99.6342 6.7004 1 5 99.6342 6.7004 INE245A14529 THE TATA POWER 149D 27-Jan-17 99.5952 6.4501 1 5 99.5952 6.4501 INE916D14ZQ9 KOTAK MAH PRIME 62D 30-Jan-17 99.5251 6.4506 1 50 99.5251 6.4506 INE641O14215 PIRAMAL FIN PRIVATE 60D 31-Jan-17 99.4286 7.4914 5 400 99.4286 7.4914 INE020B14441 REC 61D 31-Jan-17 99.5342 6.1005 1 75 99.5342 6.1005 INE881J14KZ5 SREI EQUIPMENT FIN 29D 31-Jan-17 99.4167 7.6483 1 50 99.4167 7.6483 INE975F14JK7 KOTAK MAH INVEST 175D 31-Jan-17 99.5038 6.5006 1 49.5 99.5038 6.5006 INE909H14KB9 TATA MOTORS FIN 90D 2-Feb-17 99.4666 6.7495 1 5 99.4666 6.7495 INE261F14AR6 NABARD 203D 3-Feb-17 99.4846 6.1000 1 100 99.4846 6.1000 INE114A14DP6 SAIL 61D 8-Feb-17 99.3806 6.4997 1 5 99.3806 6.4997 INE804I14ON7 ECL FIN 45D 9-Feb-17 99.3153 6.9900 1 25 99.3153 6.9900 INE790V14025 VOLVO FIN SERV 91D 10-Feb-17 99.3135 6.6396 1 96 99.3135 6.6396 INE202B14IS0 DEWAN HOUSING FIN 90D 13-Feb-17 99.2171 7.2003 1 5 99.2171 7.2003 INE028E14BK5 KOTAK SECURITIES 91D 16-Feb-17 99.1937 6.8998 1 5 99.1937 6.8998 INE742F14CI0 ADANI PORTS AND 88D 17-Feb-17 99.2166 6.5500 1 5 99.2166 6.5500 INE423A14BD1 ADANI ENTERPRISES 60D 17-Feb-17 98.8169 9.7111 1 3 98.8169 9.7111 INE866I14SM9 INDIA INFOLINE FIN 80D 20-Feb-17 99.1137 6.7998 1 30 99.1137 6.7998 INE705L14669 VODAFONE INDIA 365D 21-Feb-17 99.1137 6.7998 1 5 99.1137 6.7998 INE774D14JV6 MAH AND MAH FIN 365D 22-Feb-17 99.1040 6.5999 1 25 99.1040 6.5999 INE008I14GG5 COX AND KINGS 91D 22-Feb-17 99.0368 7.0997 1 25 99.0368 7.0997 INE909H14IG2 TATA MOTORS FIN 364D 24-Feb-17 99.0384 6.8152 1 50 99.0384 6.8152 INE522D14FG8 MANAPPURAM FIN 90D 28-Feb-17 98.9120 7.2998 1 5 98.9120 7.2998 INE036A14EI4 RELIANCE INFRAST 58D 1-Mar-17 98.4628 9.9971 1 50 98.4628 9.9971 INE205A14GY7 VEDANTA 91D 1-Mar-17 98.9600 6.8498 1 5 98.9600 6.8498 INE774D14JW4 MAH AND MAH FIN 364D 2-Mar-17 98.9340 6.8997 1 5 98.9340 6.8997 INE641O14264 PIRAMAL FIN PRIVATE 86D 15-Mar-17 98.5621 7.4999 2 250 98.5621 7.4999 INE146O14231 HINDUJA LEYLAND FIN 90D 21-Mar-17 98.5049 7.1947 1 50 98.5049 7.1947 INE306N14JP8 TATA CAP FIN SERV 90D 22-Mar-17 98.6165 6.6502 1 5 98.6165 6.6502 INE982D14802 GODREJ AND BOYCE 90D 27-Mar-17 98.5832 6.3200 1 125 98.5832 6.3200 INE205A14HL2 VEDANTA 90D 27-Mar-17 98.5545 6.4500 1 100 98.5545 6.4500 INE729N14897 TVS CREDIT SERV 90D 27-Mar-17 98.3968 7.1651 1 50 98.3968 7.1651 INE804I14NX8 ECL FIN 180D 29-Mar-17 98.3769 7.0848 1 45 98.3769 7.0848 INE001A14PK0 HDFC 364D 9-Jun-17 97.0264 7.1251 2 100 97.0365 7.1001 INE001A14QG6 HDFC 364D 4-Dec-17 93.7610 7.2500 1 25 93.7610 7.2500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com