Jan 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE179J14EL7 BIRLA TMT HOLDINGS 91D 9-Jan-17 99.9288 6.5016 1 25 99.9288 6.5016 INE977J14EC3 TRAPTI TRADING AND 91D 9-Jan-17 99.9288 6.5016 1 25 99.9288 6.5016 INE179J14EM5 BIRLA TMT HOLDINGS 90D 11-Jan-17 99.8933 6.4978 1 50 99.8933 6.4978 INE597H14FY4 TGS INVESTMENT 90D 12-Jan-17 99.8755 6.4999 1 25 99.8755 6.4999 INE001A14OS6 HDFC 348D 23-Jan-17 99.6805 6.4995 2 105 99.6805 6.4995 INE978J14EB3 TURQUOISE INVEST 90D 23-Jan-17 99.6682 6.7506 1 75 99.6682 6.7506 INE121H14FS5 IL AND FS FIN SERV 63D 30-Jan-17 99.5167 7.0904 1 25 99.5167 7.0904 INE110L14BM2 RELIANCE JIO INFO 88D 3-Feb-17 99.5043 6.2701 3 125 99.5043 6.2701 INE110L14BL4 RELIANCE JIO INFO 90D 6-Feb-17 99.4533 6.2701 1 175 99.4533 6.2701 INE248U14497 IIFL WEALTH FIN 60D 7-Feb-17 99.3935 6.9601 1 5 99.3935 6.9601 INE556F14DW3 SIDBI 83D 20-Feb-17 99.2247 6.1999 2 25 99.2247 6.1999 INE657N14IW2 EDELWEISS COMMOD 90D 21-Feb-17 99.1379 6.9001 1 10 99.1379 6.9001 INE248U14398 IIFL WEALTH FIN 90D 22-Feb-17 99.1117 6.9603 1 5 99.1117 6.9603 INE909H14IG2 TATA MOTORS FIN 364D 24-Feb-17 99.0754 6.8126 1 75 99.0754 6.8126 INE055A14EK0 CENTURY TEXTILES 61D 28-Feb-17 99.0280 6.7597 1 25 99.0280 6.7597 INE560K14678 PTC INDIA FIN SERV 90D 2-Mar-17 98.8581 7.5287 1 100 98.8581 7.5287 INE085A14BN7 CHAMBAL FERTILISERS 90D 2-Mar-17 99.0487 6.2600 1 100 99.0487 6.2600 INE140A14NE4 PIRAMAL FIN PRIVATE 181D 7-Mar-17 98.7865 7.3503 1 100 98.7865 7.3503 INE514E14LG1 EXIM 263D 24-Mar-17 98.6820 6.2499 1 145 98.6820 6.2499 INE729N14897 TVS CREDIT SERV 90D 27-Mar-17 98.4419 7.1322 1 50 98.4419 7.1322 INE909H14JG0 TATA MOTORS FIN 349D 29-Jun-17 96.5647 7.4200 1 150 96.5647 7.4200 INE523H14XQ9 JM FIN PRODUCTS 361D 13-Oct-17 94.1132 8.1248 1 30 94.1132 8.1248 INE735N14084 BMW INDIA FIN SERV 364D 26-Oct-17 94.2673 7.5499 1 50 94.2673 7.5499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com