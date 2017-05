Jan 10 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE978J14EA5 TURQUOISE INVEST 90D 11-Jan-17 99.9822 6.4982 1 100 99.9822 6.4982 INE597H14FY4 TGS INVESTMENT 90D 12-Jan-17 99.9628 6.7915 1 50 99.9628 6.7915 INE134E14816 PFC 48D 16-Jan-17 99.8952 6.3820 3 200 99.8952 6.3820 INE001A14OR8 HDFC 354D 27-Jan-17 99.6959 6.5491 1 5 99.6959 6.5491 INE523E14RA2 L AND T FIN 33D 30-Jan-17 99.6397 6.5993 1 225 99.6397 6.5993 INE774D14JR4 MAH AND MAH FIN 364D 30-Jan-17 99.6424 6.5496 1 50 99.6424 6.5496 INE657N14JB4 EDELWEISS COMMOD 60D 30-Jan-17 99.6370 6.6489 1 30 99.6370 6.6489 INE110L14BU5 RELIANCE JIO INFO 61D 30-Jan-17 99.6886 6.0008 1 5 99.6886 6.0008 INE866I14SS6 INDIA INFOLINE FIN 28D 31-Jan-17 99.6102 6.8010 2 600 99.6074 6.8507 INE860H14WT1 ADITYA BIRLA FIN 89D 31-Jan-17 99.6217 6.6002 2 225 99.6217 6.6002 INE975F14JK7 KOTAK MAH INVEST 175D 31-Jan-17 99.6160 6.7000 2 49 99.6160 6.7000 INE020B14441 REC 61D 31-Jan-17 99.6506 6.0942 1 35 99.6506 6.0942 INE020B14441 REC 61D 31-Jan-17 99.6511 6.3897 1 35 99.6511 6.3897 INE667F14CG3 SUNDARAM BNP 81D 31-Jan-17 99.6217 6.6002 1 25 99.6217 6.6002 INE110L14BM2 RELIANCE JIO INFO 88D 3-Feb-17 99.5907 6.2504 1 25 99.5907 6.2504 INE233A14IF4 GODREJ INDUSTRIES 91D 3-Feb-17 99.5966 6.1599 1 15 99.5966 6.1599 INE641O14033 PIRAMAL FIN PRIVATE 89D 6-Feb-17 99.5321 6.5995 1 5 99.5321 6.5995 INE580B14GB9 GRUH FIN 90D 8-Feb-17 99.5145 6.3597 1 5 99.5145 6.3597 INE110L14BP5 RELIANCE JIO INFO 90D 8-Feb-17 99.5228 6.2505 1 5 99.5228 6.2505 INE580B14GC7 GRUH FIN 90D 9-Feb-17 99.4972 6.3603 1 5 99.4972 6.3603 INE110L14BO8 RELIANCE JIO INFO 90D 9-Feb-17 99.5059 6.2497 1 5 99.5059 6.2497 INE866I14SI7 INDIA INFOLINE FIN 90D 13-Feb-17 99.3715 6.7898 1 10 99.3715 6.7898 INE110L14BQ3 RELIANCE JIO INFO 90D 13-Feb-17 99.4605 5.9996 1 5 99.4605 5.9996 INE414G14ED1 MUTHOOT FIN 90D 14-Feb-17 99.3982 6.4996 1 5 99.3982 6.4996 INE886I14572 MOTILAL OSWAL 90D 15-Feb-17 99.3664 6.6497 1 5 99.3664 6.6497 INE657N14IS0 EDELWEISS COMMOD 90D 15-Feb-17 99.3664 6.6497 1 5 99.3664 6.6497 INE804I14OJ5 ECL FIN 90D 20-Feb-17 99.2603 6.8001 1 5 99.2603 6.8001 INE641O14082 PIRAMAL FIN PRIVATE 91D 20-Feb-17 99.2819 6.6001 1 5 99.2819 6.6001 INE140A14MN7 PIRAMAL ENTER 229D 22-Feb-17 99.2412 6.4902 1 50 99.2412 6.4902 INE657N14JI9 EDELWEISS COMMOD 54D 22-Feb-17 99.2406 6.6500 1 5 99.2406 6.6500 INE641O14090 PIRAMAL FIN PRIVATE 90D 22-Feb-17 99.2349 6.7003 1 5 99.2349 6.7003 INE205A14GU5 VEDANTA 91D 22-Feb-17 99.2803 6.2999 1 5 99.2803 6.2999 INE831R14512 ADITYA BIRLA HOUS 83D 23-Feb-17 99.2517 6.3997 1 5 99.2517 6.3997 INE886I14580 MOTILAL OSWAL 90D 23-Feb-17 99.2227 6.6497 1 5 99.2227 6.6497 INE244L14792 INDIABULLS COM 58D 23-Feb-17 99.2111 6.7497 1 5 99.2111 6.7497 INE580B14GD5 GRUH FIN 90D 23-Feb-17 99.2563 6.3601 1 5 99.2563 6.3601 INE081A14510 TATA STEEL 90D 23-Feb-17 99.2691 6.2498 1 5 99.2691 6.2498 INE053F14039 INDIAN RAILWAY 61D 27-Feb-17 99.2080 6.1997 1 5 99.2080 6.1997 INE477L14921 INDIA INFOLINE 56D 28-Feb-17 99.1085 6.8401 2 100 99.1085 6.8401 INE205A14GY7 VEDANTA 91D 1-Mar-17 99.1613 6.3003 1 5 99.1613 6.3003 INE094O14852 DAIMLER FIN SERV 364D 7-Mar-17 98.9710 6.8998 1 250 98.9710 6.8998 INE397D14027 BHARTI AIRTEL 90D 7-Mar-17 99.0744 6.2000 1 5 99.0744 6.2000 INE205A14HA5 VEDANTA 90D 8-Mar-17 99.0427 6.2999 1 5 99.0427 6.2999 INE704I14544 BARCLAYS INVEST 212D 10-Mar-17 98.9091 6.8232 1 75 98.9091 6.8232 INE020E14GG9 STCI FIN 356D 14-Mar-17 98.8273 6.8748 1 35 98.8273 6.8748 INE140A14KD2 PIRAMAL ENTER 364D 15-Mar-17 98.8922 6.4901 1 25 98.8922 6.4901 INE244L14784 INDIABULLS COM 87D 20-Mar-17 98.7581 6.7499 1 5 98.7581 6.7499 INE614G14150 RELIANCE POWER 360D 24-Mar-17 98.0073 10.1661 3 180 97.9931 10.2400 INE982D14802 GODREJ AND BOYCE 90D 27-Mar-17 98.6363 6.6399 2 125 98.6363 6.6399 INE033L14ER9 TATA CAP HOUSING 245D 31-Mar-17 98.5528 6.6998 1 50 98.5528 6.6998 INE001A14PM6 HDFC 364D 30-Jun-17 96.7588 7.1501 4 100 96.7588 7.1501 INE094O14AA9 DAIMLER FIN SERV 365D 19-Jul-17 96.2137 7.5599 1 75 96.2137 7.5599 INE660A14QB0 SUNDARAM FIN 365D 9-Jan-18 93.1274 7.4001 1 100 93.1274 7.4001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com