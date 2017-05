Jan 11 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE975F14IB8 KOTAK MAH INVEST 350D 12-Jan-17 99.9821 6.5347 1 100 99.9821 6.5347 INE114A14DH3 SAIL 91D 16-Jan-17 99.9110 6.5028 2 190 99.9110 6.5028 INE101I14BT2 AFCONS INFRAST 182D 16-Jan-17 99.9078 6.7368 1 9 99.9078 6.7368 INE191S14121 KHYATI REALTORS 90D 18-Jan-17 99.8810 7.2478 1 150 99.8810 7.2478 INE621H14476 RELIGARE ENTER 59D 23-Jan-17 99.7083 8.8985 1 25 99.7083 8.8985 INE001A14OS6 HDFC 348D 23-Jan-17 99.7851 6.5506 1 25 99.7851 6.5506 INE245A14529 THE TATA POWER 149D 27-Jan-17 99.7181 6.4490 1 250 99.7181 6.4490 INE335A14AI8 SURYA ROSHNI 59D 27-Jan-17 99.7122 6.5844 1 5 99.7122 6.5844 INE657N14JB4 EDELWEISS COMMOD 60D 30-Jan-17 99.6552 6.6467 1 20 99.6552 6.6467 INE691I14DA8 L AND T INFRAST 364D 30-Jan-17 99.6571 6.6100 1 5 99.6571 6.6100 INE657N14JH1 EDELWEISS COMMOD 29D 31-Jan-17 99.6315 6.7500 2 100 99.6315 6.7500 INE881J14KZ5 SREI EQUIPMENT FIN 29D 31-Jan-17 99.5834 7.6348 1 30 99.5834 7.6348 INE860H14WT1 ADITYA BIRLA FIN 89D 31-Jan-17 99.6499 6.7492 1 25 99.6499 6.7492 INE531F14CI7 EDELWEISS SECURITIES 29D31-Jan-17 99.6886 6.0008 1 5 99.6886 6.0008 INE114A14DP6 SAIL 61D 8-Feb-17 99.5038 6.5006 1 10 99.5038 6.5006 INE657K14FC6 RHC HOLDING PRIVATE 45D 10-Feb-17 98.9062 13.4551 1 20 98.9062 13.4551 INE205A14GS9 VEDANTA 90D 13-Feb-17 99.4420 6.4004 1 25 99.4420 6.4004 INE069A14HQ1 ADITYA BIRLA NUVO 90D 13-Feb-17 99.4637 6.1502 1 5 99.4637 6.1502 INE860H14WW5 ADITYA BIRLA FIN 91D 14-Feb-17 99.4247 6.4000 1 5 99.4247 6.4000 INE657K14FB8 RHC HOLDING 50D 15-Feb-17 98.7853 13.2005 1 5 98.7853 13.2005 INE657N14IS0 EDELWEISS COMMOD 90D 15-Feb-17 99.4166 6.2997 1 5 99.4166 6.2997 INE028E14BK5 KOTAK SECURITIES 91D 16-Feb-17 99.3900 6.4005 1 5 99.3900 6.4005 INE001A14OW8 HDFC 364D 16-Feb-17 99.3758 6.5504 1 5 99.3758 6.5504 INE148I14PN6 INDIABULLS HOUSING 60D 17-Feb-17 99.3533 6.6000 1 5 99.3533 6.6000 INE277L14180 FORTIS HEALTHCARE 49D 20-Feb-17 98.5426 13.4955 1 25 98.5426 13.4955 INE705L14669 VODAFONE INDIA 365D 21-Feb-17 99.2879 6.3849 1 185 99.2879 6.3849 INE306N14JH5 TATA CAP FIN SERV 90D 21-Feb-17 99.2530 6.7002 1 5 99.2530 6.7002 INE414G14EH2 MUTHOOT FIN 91D 21-Feb-17 99.2927 6.5001 1 5 99.2927 6.5001 INE860H14XE1 ADITYA BIRLA FIN 67D 21-Feb-17 99.2530 6.7002 1 5 99.2530 6.7002 INE148I14OY6 INDIABULLS HOUSING 90D 22-Feb-17 99.3028 6.2504 1 5 99.3028 6.2504 INE039A14328 IFCI 91D 22-Feb-17 99.2045 6.9687 1 5 99.2045 6.9687 INE774D14JV6 MAH AND MAH FIN 365D 22-Feb-17 99.2785 6.4698 1 5 99.2785 6.4698 INE641O14298 PIRAMAL FIN PRIVATE 59D 23-Feb-17 99.2463 6.5998 1 10 99.2463 6.5998 INE148I14PC9 INDIABULLS HOUSING 87D 23-Feb-17 99.2621 6.4600 2 10 99.2860 6.2496 INE144H14AN9 DEUTSCHE INVEST 91D 23-Feb-17 99.2349 6.7003 1 5 99.2349 6.7003 INE523H14UZ6 JM FIN PRODUCTS 363D 23-Feb-17 99.2576 6.5001 1 5 99.2576 6.5001 INE148I14PD7 INDIABULLS HOUSING 91D 27-Feb-17 99.1236 7.0158 2 30 99.1664 6.6700 INE702C14517 APL APOLLO TUBES 54D 27-Feb-17 99.1205 6.8908 1 25 99.1205 6.8908 INE148I14PD7 INDIABULLS HOUSING 91D 27-Feb-17 99.0953 7.0900 1 25 99.0953 7.0900 INE085A14BR8 CHAMBAL FERTILISERS AND 27-Feb-17 99.2086 6.3297 1 5 99.2086 6.3297 INE641O14173 PIRAMAL FIN PRIVATE 90D 27-Feb-17 99.1751 6.5998 1 5 99.1751 6.5998 INE732U14177 FORD CREDIT INDIA 90D 27-Feb-17 99.1627 6.6999 1 5 99.1627 6.6999 INE641O14199 PIRAMAL FIN PRIVATE 90D 1-Mar-17 99.1395 6.6002 1 5 99.1395 6.6002 INE261F14AY2 NABARD 62D 2-Mar-17 99.1759 6.1897 1 5 99.1759 6.1897 INE495A14348 DALMIA BHARAT 59D 3-Mar-17 98.9492 7.6003 1 60 98.9492 7.6003 INE688I14EB0 CAP FIRST 70D 3-Mar-17 99.1174 6.5004 1 5 99.1174 6.5004 INE556F14EB5 SIDBI 77D 6-Mar-17 99.1220 6.1002 1 5 99.1220 6.1002 INE094O14852 DAIMLER FIN SERV 364D 7-Mar-17 98.9739 6.8802 1 250 98.9739 6.8802 INE019A14AC1 JSW STEEL 84D 7-Mar-17 99.0766 6.2997 1 5 99.0766 6.2997 INE081A14544 TATA STEEL 67D 10-Mar-17 99.0181 6.3500 1 600 99.0181 6.3500 INE205A14HB3 VEDANTA 87D 10-Mar-17 99.0257 6.3003 1 5 99.0257 6.3003 INE414G14EN0 MUTHOOT FIN 70D 10-Mar-17 98.9951 6.5002 1 5 98.9951 6.5002 INE915D14AM3 CITICORP FIN (INDIA) 64D10-Mar-17 99.0104 6.4002 1 5 99.0104 6.4002 INE949L14846 AU FINANCIERS 342D 20-Mar-17 98.6867 7.2498 1 25 98.6867 7.2498 INE296A14LB4 BAJAJ FIN 91D 31-Mar-17 98.5727 6.6900 1 125 98.5727 6.6900 INE001A14QI2 HDFC 90D 5-Apr-17 98.4146 6.9999 1 10 98.4146 6.9999 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 95.9012 6.5000 1 25 95.9012 6.5000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 