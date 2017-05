Jan 12 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE027E14CI9 FAMILY CREDIT 25D 23-Jan-17 99.7955 6.7996 1 100 99.7955 6.7996 INE691I14DA8 L AND T INFRAST FIN 364D30-Jan-17 99.6750 6.6118 1 100 99.6750 6.6118 INE523E14RA2 L AND T FIN 33D 30-Jan-17 99.6750 6.6118 1 75 99.6750 6.6118 INE476M14517 LANDT HOUSING FIN 364D 30-Jan-17 99.6683 6.7485 1 50 99.6683 6.7485 INE657N14JB4 EDELWEISS COMMOD 60D 30-Jan-17 99.6733 6.6465 1 35 99.6733 6.6465 INE774D14JR4 MAH AND MAH FIN 364D 30-Jan-17 99.6866 6.7500 1 25 99.6866 6.7500 INE860H14WT1 ADITYA BIRLA FIN 89D 31-Jan-17 99.6576 6.6003 2 145 99.6576 6.6003 INE866I14SS6 INDIA INFOLINE FIN 28D 31-Jan-17 99.6448 6.8479 1 100 99.6448 6.8479 INE477L14871 INDIA INFOLINE 67D 31-Jan-17 99.6514 6.7202 1 50 99.6514 6.7202 INE296A14KZ5 BAJAJ FIN 37D 3-Feb-17 99.6050 6.5794 1 125 99.6050 6.5794 INE110L14BL4 RELIANCE JIO INFO 90D 6-Feb-17 99.5670 6.3493 1 5 99.5670 6.3493 INE657K14FC6 RHC HOLDING PRIVATE 45D 10-Feb-17 98.9427 13.4496 1 50 98.9427 13.4496 INE657K14FB8 RHC HOLDING PRIVATE 50D 15-Feb-17 98.7857 13.1957 2 230 98.8053 12.9805 INE657N14IS0 EDELWEISS COMMOD 90D 15-Feb-17 99.4166 6.2997 1 5 99.4166 6.2997 INE556F14DU7 SIDBI 80D 16-Feb-17 99.4024 6.2696 2 250 99.4024 6.2696 INE148I14PN6 INDIABULLS HOUSING 60D 17-Feb-17 99.3853 6.4501 1 5 99.3853 6.4501 INE277L14180 FORTIS HEALTHCARE 49D 20-Feb-17 98.5790 13.4908 1 80 98.5790 13.4908 INE556F14DW3 SIDBI 83D 20-Feb-17 99.3761 6.0303 1 5 99.3761 6.0303 INE860H14XE1 ADITYA BIRLA FIN 67D 21-Feb-17 99.3208 6.4001 1 5 99.3208 6.4001 INE660N14787 S. D. CORPORATION 91D 22-Feb-17 99.0578 8.4677 1 16 99.0578 8.4677 INE373A14669 BASF INDIA 90D 22-Feb-17 99.3197 6.2503 1 5 99.3197 6.2503 INE774D14JV6 MAH AND MAH FIN 365D 22-Feb-17 99.2862 6.4002 1 5 99.2862 6.4002 INE912E14GY0 SBI GLOBAL FACTORS 90D 22-Feb-17 99.3035 6.4001 1 5 99.3035 6.4001 INE916D14XN1 KOTAK MAH PRIME 364D 23-Feb-17 99.2696 6.5502 1 5 99.2696 6.5502 INE081A14536 TATA STEEL 66D 27-Feb-17 99.2256 6.3303 1 5 99.2256 6.3303 INE657N14EY7 EDELWEISS COMMOD 364D 1-Mar-17 99.0685 7.1499 2 200 99.0685 7.1499 INE217K14BN5 RELIANCE HOME FIN 90D 2-Mar-17 99.0954 6.7999 1 150 99.0954 6.7999 INE261F14AY2 NABARD 62D 2-Mar-17 99.1613 6.3003 4 150 99.1613 6.3003 INE759E14CX6 L AND T FINCORP 259D 3-Mar-17 99.0636 6.9003 2 75 99.0636 6.9003 INE019A14AC1 JSW STEEL 84D 7-Mar-17 99.0838 6.2501 1 5 99.0838 6.2501 INE756I14940 HDB FIN SERV 260D 10-Mar-17 98.9675 6.7999 1 150 98.9675 6.7999 INE121A14MJ5 CHOLAMANDALAM 365D 10-Mar-17 98.9340 6.8997 1 25 98.9340 6.8997 INE148I14PO4 INDIABULLS HOUSING 90D 20-Mar-17 98.7484 6.9048 1 40 98.7484 6.9048 INE560K14702 PTC INDIA FIN SERV 90D 29-Mar-17 98.4695 7.4647 1 100 98.4695 7.4647 INE296A14LB4 BAJAJ FIN 91D 31-Mar-17 98.5780 6.7502 1 25 98.5780 6.7502 INE001A14QI2 HDFC 90D 5-Apr-17 98.4111 7.1001 1 25 98.4111 7.1001 INE202B14JC2 DEWAN HOUSING FIN 90D 11-Apr-17 98.2937 7.2001 1 25 98.2937 7.2001 INE660A14OQ3 SUNDARAM FIN 364D 19-May-17 97.5091 7.4000 1 25 97.5091 7.4000 INE261F14AZ9 NABARD 241D 8-Sep-17 95.9340 6.5000 1 25 95.9340 6.5000 INE001A14PZ8 HDFC 364D 23-Oct-17 94.6432 7.3000 4 200 94.6432 7.3000 INE523H14YD5 JM FIN PRODUCTS 364D 17-Nov-17 93.5087 8.2000 1 10 93.5087 8.2000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com